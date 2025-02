Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is zajlik, amelynek a középpontjában a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal áll. Ez az a hatóság, amelynek az elnökét, Biró Ferencet a hivatali autó jogszerűtlen használatával gyanúsítják, miközben maga a hatóság az utóbbi időben egyre kreatívabban közreműködik korrupciós cselekmények leleplezésében.","shortLead":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is...","id":"20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"e26b58e5-dcd6-4e56-a0c3-0104c4372682","keywords":null,"link":"/360/20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 10. 06:30","title":"Nincs még lefutva az Integritás Hatóság és Rogán Antal közötti harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b491d85d-b7bf-43fd-892c-7008b18b6a83","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint az Allegro nem nyújt kellő tájékoztatást a vásárlóknak, és nem a jóhiszeműség és a tisztesség alapján járt el.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint az Allegro nem nyújt kellő tájékoztatást a vásárlóknak, és nem a jóhiszeműség és...","id":"20250211_allegro-gvh-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b491d85d-b7bf-43fd-892c-7008b18b6a83.jpg","index":0,"item":"763ef5d5-ceee-44ca-86f2-33e06cf9c28c","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_allegro-gvh-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 11. 09:36","title":"Alig érkezett meg a magyar piacra a lengyel Temu, a GVH már vizsgálja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d8dab0-9207-464b-9316-5d3d03270cee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. vizsgálja a folyami fürdőzési lehetőségeket.","shortLead":"A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. vizsgálja a folyami fürdőzési lehetőségeket.","id":"20250211_ket-uj-szabadstrand-is-nyilhat-iden-nyaron-a-Duna-budapesti-szakaszan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d8dab0-9207-464b-9316-5d3d03270cee.jpg","index":0,"item":"48270901-65ca-4699-8089-b3f7f3b9d967","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_ket-uj-szabadstrand-is-nyilhat-iden-nyaron-a-Duna-budapesti-szakaszan","timestamp":"2025. február. 11. 07:50","title":"Akár két új szabadstrand is nyílhat idén nyáron a Duna budapesti szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a91daa-fd66-4acd-96d7-9c69d8da8330","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A konferencián napjaink legfontosabb társadalmi, gazdasági, kulturális és erkölcsi kérdéseiről beszélnek majd az előadók.","shortLead":"A konferencián napjaink legfontosabb társadalmi, gazdasági, kulturális és erkölcsi kérdéseiről beszélnek majd...","id":"20250209_Novak-Katalin-hamarosan-eloadast-tart-egy-londoni-konferencian-alliance-for-responsible-citizenship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a91daa-fd66-4acd-96d7-9c69d8da8330.jpg","index":0,"item":"d9a53c50-e0c2-4065-bb87-0453b8408c93","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Novak-Katalin-hamarosan-eloadast-tart-egy-londoni-konferencian-alliance-for-responsible-citizenship","timestamp":"2025. február. 09. 21:58","title":"Novák Katalin hamarosan előadást tart egy londoni konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4c6905-2663-4458-b48c-4c60fa6d438f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ellenzék szerint Klaus Iohannis törvénytelenül maradt a helyén, miután nem sikerült új elnököt választani.","shortLead":"Az ellenzék szerint Klaus Iohannis törvénytelenül maradt a helyén, miután nem sikerült új elnököt választani.","id":"20250210_klaus-iohannis-roman-allamfo-lemondott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f4c6905-2663-4458-b48c-4c60fa6d438f.jpg","index":0,"item":"2da445df-36dd-445d-be4a-dfa208658948","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_klaus-iohannis-roman-allamfo-lemondott","timestamp":"2025. február. 10. 14:04","title":"Bejelentette lemondását Klaus Iohannis román államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06f9703-0367-4009-9ed4-2560c65d4ee8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint az NGC 6505 nevű galaxis pontosan úgy viselkedik, ahogy azt Einstein általános relativitáselmélete is megjósolta.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint az NGC 6505 nevű galaxis pontosan úgy viselkedik, ahogy azt Einstein általános...","id":"20250210_einstein-gyuru-euclid-urszonda-ngc-6505-galaxis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a06f9703-0367-4009-9ed4-2560c65d4ee8.jpg","index":0,"item":"171041b7-6181-40cc-a810-01ed0df67b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_einstein-gyuru-euclid-urszonda-ngc-6505-galaxis","timestamp":"2025. február. 10. 17:03","title":"Tökéletes Einstein-gyűrűt találtak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b5ddc6-0add-4597-8b8e-488344644cf3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy japán cég különös mosógéppel áll elő. Nem piszkos zoknikat, pólókat, ruhákat kell tenni bele, hanem a testi-lelki megtisztulásra vágyó embernek kell beleülnie. A fürdő pedig pontosan meg fog felelni az igényeinek.","shortLead":"Egy japán cég különös mosógéppel áll elő. Nem piszkos zoknikat, pólókat, ruhákat kell tenni bele, hanem a testi-lelki...","id":"20250210_ultrahangos-furdokabin-mesterseges-intelligenciaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b5ddc6-0add-4597-8b8e-488344644cf3.jpg","index":0,"item":"88770939-997a-49d8-8ab7-2605769c573e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_ultrahangos-furdokabin-mesterseges-intelligenciaval","timestamp":"2025. február. 10. 10:03","title":"Embereket tisztító mosógépet talált ki egy japán vállalat: bele kell ülni, aztán indulhat a program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd47197-4570-4fae-9b1a-56dcc92d97f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak levált egy cementált sarok, állapítja meg aprólékos elemzésében a korábban a paksi bővítésért felelős államtitkári posztot is betöltő nukleáris szakember a január végén Paks II. építkezésén történt omlásról. Elismeri ugyanakkor, hogy az eset komoly figyelmet érdemel, annál is inkább, mivel a képek tanúsága szerint a kérdéses sarok pont a korábban földsánccal megtámasztott rézsűfal alatt vált le.","shortLead":"Csak levált egy cementált sarok, állapítja meg aprólékos elemzésében a korábban a paksi bővítésért felelős államtitkári...","id":"20250210_paksi-godoromlas-nem-godoromlas-levalt-sarok-paks-ii-aszodi-attila-nuklearis-energia-paksi-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccd47197-4570-4fae-9b1a-56dcc92d97f7.jpg","index":0,"item":"93e11237-c376-49c6-8423-501b7ab56c8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_paksi-godoromlas-nem-godoromlas-levalt-sarok-paks-ii-aszodi-attila-nuklearis-energia-paksi-atomeromu","timestamp":"2025. február. 10. 10:23","title":"Mérnökszemmel vezeti le Aszódi Attila, hogy miért nem gödöromlás történt Paks II. építkezésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]