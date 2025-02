Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"61ebbf33-a5ff-46ca-a8c6-1c0c6059ba7a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megalázóan alacsonynak tartják a bérüket, amit 2022 óta nem emeltek. Duplázni szeretnének.","shortLead":"Megalázóan alacsonynak tartják a bérüket, amit 2022 óta nem emeltek. Duplázni szeretnének.","id":"20250210_kormanytisztviselok-sztrajkja-alacsony-ber-beremeles-Magyar-Koztisztviselok-Kozalkalmazottak-es-Kozszolgalati-Dolgozok-Szakszervezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ebbf33-a5ff-46ca-a8c6-1c0c6059ba7a.jpg","index":0,"item":"0a2f16d2-3b38-4642-bd36-b3a8954eaa20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_kormanytisztviselok-sztrajkja-alacsony-ber-beremeles-Magyar-Koztisztviselok-Kozalkalmazottak-es-Kozszolgalati-Dolgozok-Szakszervezete","timestamp":"2025. február. 10. 12:08","title":"Sztrájkra készülnek a kormánytisztviselők az alacsony bérek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0","c_author":"Tornyos Kata","category":"itthon","description":"„Mindig lesznek szülők, akiket érdeksérelem ér ebben az ügyben” – kommentálta Csepel önkormányzata, hogy egy átcsoportosítás keretében megszüntetik a gyerekek ellátását a kerület hat óvodájában. Közel 400 gyereknek kellene szeptembertől intézményt váltania, ami ellen a szülők egy csoportja tiltakozik. Borbély Lénárd polgármesternél több fórumon is próbálták már célt érni, petíciót is fogalmaztak.","shortLead":"„Mindig lesznek szülők, akiket érdeksérelem ér ebben az ügyben” – kommentálta Csepel önkormányzata...","id":"20250210_Csepel-ovoda-bezarasok-Tamariska-domb-Borbely-Lenard-pedagogushiany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0.jpg","index":0,"item":"2bc86a67-bc43-4514-8362-ffff152b216a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_Csepel-ovoda-bezarasok-Tamariska-domb-Borbely-Lenard-pedagogushiany","timestamp":"2025. február. 10. 15:30","title":"„Az elmúlt hónapokra úgy tekintek vissza, mint egy gyászidőszakra” – mozgássérült gyerekeket fogadó és etalon óvodát is bezárhat az önkormányzat Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abd472b-e960-4515-a129-53180af41c5d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megháromszorozzák a korábban erdőtelepítésekre szánt összeget.","shortLead":"Megháromszorozzák a korábban erdőtelepítésekre szánt összeget.","id":"20250210_erdotelepites-tamogatas-agrarminiszterium-nagy-istvan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abd472b-e960-4515-a129-53180af41c5d.jpg","index":0,"item":"eb5a6524-296a-4877-92d7-fab38605eb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_erdotelepites-tamogatas-agrarminiszterium-nagy-istvan-video","timestamp":"2025. február. 10. 15:28","title":"310 milliárdból ültet fákat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem is értette, miért állították meg. ","shortLead":"Nem is értette, miért állították meg. ","id":"20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f.jpg","index":0,"item":"2be7876f-00e0-4f02-9100-3b609ebb18ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","timestamp":"2025. február. 10. 13:58","title":"Épp az útellenőrök előtt fordult meg egy autós, hogy nekivágjon szemből az M85-ösnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításai akkor még csak a rendszer korrupciójáról szóltak.","shortLead":"Állításai akkor még csak a rendszer korrupciójáról szóltak.","id":"20250210_magyar-peter-ner-visszaemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"9dc422df-3dc9-4d45-a52a-0704e1783569","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_magyar-peter-ner-visszaemlekezes","timestamp":"2025. február. 10. 08:45","title":"Magyar Péter milliós követőtábort emlegetve emlékezett meg arról, hogy egy éve szállt ki a NER-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63842f6c-9b5d-4f68-9d45-e4588dda5d63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár egy szabadalom megléte még nem jelent garanciát az adott ötlet megvalósulására, a nemrégiben nyilvánosságra került Apple-elképzelés viszont nagyon is egybevág azzal, amit a felhasználók szeretnének, így valószínűleg hamarosan a mindennapokban is találkozhatunk majd vele.","shortLead":"Bár egy szabadalom megléte még nem jelent garanciát az adott ötlet megvalósulására, a nemrégiben nyilvánosságra került...","id":"20250211_apple-szabadalom-kijelzo-ala-tett-faceid-arcazonositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63842f6c-9b5d-4f68-9d45-e4588dda5d63.jpg","index":0,"item":"5b7d22a0-a68f-4893-9c97-84efb17d8e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_apple-szabadalom-kijelzo-ala-tett-faceid-arcazonositas","timestamp":"2025. február. 11. 12:03","title":"Sokat elárul egy Apple-szabadalom arról, hogy milyen iPhone érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cee8c0a-4bf8-4a72-8830-c259f6ba3c73","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A japán sajtó szerint a 43 éves nő elment a nagykövetségre, hogy segítsenek neki és a gyerekeinek hazatérnie, mert a volt férje elvitte az útlevelüket.","shortLead":"A japán sajtó szerint a 43 éves nő elment a nagykövetségre, hogy segítsenek neki és a gyerekeinek hazatérnie, mert...","id":"20250210_rendorseg-nagykovetseg-meggyilkolt-japan-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cee8c0a-4bf8-4a72-8830-c259f6ba3c73.jpg","index":0,"item":"79bc834a-090a-4f58-83e5-2ad110701a98","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_rendorseg-nagykovetseg-meggyilkolt-japan-no","timestamp":"2025. február. 10. 11:09","title":"A japán nagykövetségtől is hiába kért segítséget a később Budapesten meggyilkolt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368ea67d-1ed7-4a3e-a9cb-22dd9e9bfaab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szemle hagyományosan filmes verseny is, az ünnepélyes díjátadót, február 9-én, a Corvin mozi Korda termében tartották meg. A díjakat a versenykategóriák zsűrijei ítélték oda, és adták át.","shortLead":"A szemle hagyományosan filmes verseny is, az ünnepélyes díjátadót, február 9-én, a Corvin mozi Korda termében tartották...","id":"20250210_A-Magyarazat-mindenre-kapta-a-13-ev-utan-ujra-kiosztott-filmszemle-fodijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/368ea67d-1ed7-4a3e-a9cb-22dd9e9bfaab.jpg","index":0,"item":"d5df490b-fd7d-43f5-90aa-eea272a30f2a","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_A-Magyarazat-mindenre-kapta-a-13-ev-utan-ujra-kiosztott-filmszemle-fodijat","timestamp":"2025. február. 10. 08:44","title":"A Magyarázat mindenre kapta a 13 év után újra kiosztott filmszemlefődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]