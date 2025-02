Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy az amerikaiak megértsék, a futball az, amiben a labda gömbölyű, és csak a kapus érhet kézzel hozzá.","shortLead":"Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy az amerikaiak megértsék, a futball az, amiben a labda gömbölyű, és csak...","id":"20250213_Amerikaban-jatszott-Bajnokok-Ligaja-meccsek-UEFA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d.jpg","index":0,"item":"3e28eaac-30cf-471b-afe2-8eaccddb59c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Amerikaban-jatszott-Bajnokok-Ligaja-meccsek-UEFA","timestamp":"2025. február. 13. 13:07","title":"Amerikában játszott Bajnokok Ligája-meccsekről tárgyal az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208f0330-fe6f-4035-ac2e-c993c36384f1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök nemrég még nem volt hajlandó felvenni az AfD-t a Patriótákhoz, most viszont már arról beszélt, hogy most már talán ledőlhet a szélsőséges párt köré emelt fal.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nemrég még nem volt hajlandó felvenni az AfD-t a Patriótákhoz, most viszont már arról beszélt...","id":"20250213_Spiegel-Orban-udvarolt-Weidelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/208f0330-fe6f-4035-ac2e-c993c36384f1.jpg","index":0,"item":"44a6fe15-de01-4e63-adf2-9c92aac98f49","keywords":null,"link":"/360/20250213_Spiegel-Orban-udvarolt-Weidelnek","timestamp":"2025. február. 13. 07:34","title":"Der Spiegel: Orbán udvarolt Weidelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c442631b-5946-4c0a-979c-3098bf2a0c1c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Biztos megérte. ","shortLead":"Biztos megérte. ","id":"20250214_turelmetlen-autos-tanulo-korforgalom-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c442631b-5946-4c0a-979c-3098bf2a0c1c.jpg","index":0,"item":"0167cf01-6522-42e2-bd7c-24f76d85c4ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_turelmetlen-autos-tanulo-korforgalom-video","timestamp":"2025. február. 14. 08:45","title":"Belső íven előzte a türelmetlen autós a tanulóvezetőt a körforgalomban, de nem hibátlanul – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e18ff2-99ff-4f7e-a92d-eac6dc77b693","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nagy az öröm Moszkvában.","shortLead":"Nagy az öröm Moszkvában.","id":"20250213_Medvegyev-a-Putyin-Trump-telefonrol-A-frigid-venlany-Europa-megorul-a-feltekenysegtol-es-a-duhtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93e18ff2-99ff-4f7e-a92d-eac6dc77b693.jpg","index":0,"item":"638e4478-f4b9-4a66-a1d9-4ed6714c2df0","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Medvegyev-a-Putyin-Trump-telefonrol-A-frigid-venlany-Europa-megorul-a-feltekenysegtol-es-a-duhtol","timestamp":"2025. február. 13. 15:19","title":"Medvegyev a Putyin–Trump-telefonról: „A frigid vénlány Európa megőrül a féltékenységtől és a dühtől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43366b4-3165-4e41-9bfc-bcab1f53af98","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Pontosan ez az, amit a kijevi rezsim szeret, és néha nem riad vissza attól, hogy ezt tegye” – mondta a Kreml szóvivője.","shortLead":"„Pontosan ez az, amit a kijevi rezsim szeret, és néha nem riad vissza attól, hogy ezt tegye” – mondta a Kreml szóvivője.","id":"20250214_kreml-csernobil-drontamada-ukran-provokacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c43366b4-3165-4e41-9bfc-bcab1f53af98.jpg","index":0,"item":"0acf8259-8678-4345-9b62-f5ae6d683610","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_kreml-csernobil-drontamada-ukran-provokacio","timestamp":"2025. február. 14. 13:04","title":"A Kreml a csernobili dróntámadásról: Ukrán provokáció volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sébastien Lecornu védelmi miniszter szerint, ha nem az erő pozíciójából érik el a békét Ukrajnában, az a konfliktus eszkalációjához vezethet.","shortLead":"Sébastien Lecornu védelmi miniszter szerint, ha nem az erő pozíciójából érik el a békét Ukrajnában, az a konfliktus...","id":"20250214_franciaorszag-trump-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e.jpg","index":0,"item":"bd4ac695-73e8-4afd-8f42-6119de3aa80a","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_franciaorszag-trump-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. február. 14. 05:16","title":"Franciaország aggódik, hogy Trump mindenben enged Oroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"215063e7-295e-4e32-8c2c-3b7518da7df3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A projekt azért is kiemelten fontos, mert kiválthatnák vele a beszállítókat. ","shortLead":"A projekt azért is kiemelten fontos, mert kiválthatnák vele a beszállítókat. ","id":"20250213_Hyundai-is-elorukkol-a-sajat-szilardtest-akkumulatoraval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/215063e7-295e-4e32-8c2c-3b7518da7df3.jpg","index":0,"item":"fc3374d4-3990-4126-a2e3-61f05a81b268","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_Hyundai-is-elorukkol-a-sajat-szilardtest-akkumulatoraval","timestamp":"2025. február. 13. 08:22","title":"A Hyundai is előrukkol a saját szilárdtest-akkumulátorával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c5b6098-b270-4547-988f-2e48e20fef94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család az család kampány elindítója, ezért meghívta magukhoz Orbánt, hogy a miniszterelnök lássa, hogyan él egy magyar szivárványcsalád.","shortLead":"A család az család kampány elindítója, ezért meghívta magukhoz Orbánt, hogy a miniszterelnök lássa, hogyan él...","id":"20250213_szivarvanycsalad-pal-marton-orban-viktor-alice-weidel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c5b6098-b270-4547-988f-2e48e20fef94.jpg","index":0,"item":"1bc3b6d0-7658-4968-be6b-de0ceb9427df","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_szivarvanycsalad-pal-marton-orban-viktor-alice-weidel","timestamp":"2025. február. 13. 10:00","title":"A szivárványcsaládban élő Pál Márton üdvözli, hogy Orbán baráti melegséggel fogadta a leszbikusként gyermekeket nevelő Alice Weidelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]