Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ruszin-Szendi sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta a hírt, hogy szombaton a Tisza Párt kongresszusán fogják bemutatni szakpolitikusként.","shortLead":"Ruszin-Szendi sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta a hírt, hogy szombaton a Tisza Párt kongresszusán fogják...","id":"20250214_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-szakpolitikus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98.jpg","index":0,"item":"b3f844c6-8568-41ee-af97-02d1d21a189c","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-szakpolitikus","timestamp":"2025. február. 14. 10:54","title":"Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt is leigazolhatja Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Iparági hírek szerint jövőre lecserélheti az okostelefonjaiban eddig alkalmazott akkumulátor-technológiát a Samsung. Először a csúcskategóriás mobilokat választók járhatnak érezhetően jobban.","shortLead":"Iparági hírek szerint jövőre lecserélheti az okostelefonjaiban eddig alkalmazott akkumulátor-technológiát a Samsung...","id":"20250213_samsung-galaxy-s26-szilicium-szen-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee.jpg","index":0,"item":"7ed5ae1e-07b8-4558-bb9a-598f5815abe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_samsung-galaxy-s26-szilicium-szen-akkumulator","timestamp":"2025. február. 13. 20:03","title":"Határozottan érezhető változás jöhet a Samsung telefonok üzemidejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. ","shortLead":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. ","id":"20250214_Ferenc-papa-korhazba-kerult-horghurut-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"2061fd4c-6620-4697-a4b6-eaa37f9f091e","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Ferenc-papa-korhazba-kerult-horghurut-kezeles","timestamp":"2025. február. 14. 11:34","title":"Kórházba került Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter Belgrádban azt is elárulta, már kész a megvalósíthatósági tanulmány.","shortLead":"Szijjártó Péter Belgrádban azt is elárulta, már kész a megvalósíthatósági tanulmány.","id":"20250213_Uj-koolajvezetek-epul-Szerbia-es-Magyarorszag-kozott-csak-a-magyar-szakasz-320-millio-euroba-kerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"88ac619f-872d-4617-a724-81d492e3196a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_Uj-koolajvezetek-epul-Szerbia-es-Magyarorszag-kozott-csak-a-magyar-szakasz-320-millio-euroba-kerul","timestamp":"2025. február. 13. 18:53","title":"Új kőolajvezeték épül Szerbia és Magyarország között, csak a magyar szakasz 320 millió euróba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az agy károsodása különféle – jelentős – személyiségváltozásokhoz vezethet, néhány ritka esetben pedig egyenesen kóros tréfálkozó lehet az emberből. Még illetlen helyzetekben is.","shortLead":"Az agy károsodása különféle – jelentős – személyiségváltozásokhoz vezethet, néhány ritka esetben pedig egyenesen kóros...","id":"20250215_witzelsucht-neurologiai-karosodas-viccelodes-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790.jpg","index":0,"item":"34d9d223-0faa-4135-8f16-df84b70253de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_witzelsucht-neurologiai-karosodas-viccelodes-agy","timestamp":"2025. február. 15. 12:03","title":"Nem vicc, vagyis dehogynem: van egy ritka betegség, melynek legfőbb tünete az állandó viccelődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a785f8-9776-46f2-8a62-e8a294ae5d87","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Elsőre árával keltheti fel a házi projektorban gondolkodók figyelmét az Xming Episode One, melynek ennél is sokkal vonzóbb tulajdonsága az, mennyire egyszerűen beállítható és használható. És a vetítési élmény is rendben van. Kipróbáltuk.","shortLead":"Elsőre árával keltheti fel a házi projektorban gondolkodók figyelmét az Xming Episode One, melynek ennél is sokkal...","id":"20250213_formovie-xming-episode-one-google-tv-hordozhato-projektor-netflix-youtube-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1a785f8-9776-46f2-8a62-e8a294ae5d87.jpg","index":0,"item":"1a60486d-af9b-4b4a-abd4-3ba2b950b113","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_formovie-xming-episode-one-google-tv-hordozhato-projektor-netflix-youtube-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 13. 22:03","title":"Az oké, hogy 150 millió forintért már elég jó házimozink lehet, de mi a helyzet a 80-120 ezer forintossal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1af6116-c289-43ea-bccc-64ce72a5556e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az önvezető autókban a légzsákokat is máshogy kell elhelyezni. ","shortLead":"Az önvezető autókban a légzsákokat is máshogy kell elhelyezni. ","id":"20250214_Johet-a-saroklegzsak-az-autokba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1af6116-c289-43ea-bccc-64ce72a5556e.jpg","index":0,"item":"ffdfc5b1-ddfa-460c-a05f-951a1575090c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_Johet-a-saroklegzsak-az-autokba","timestamp":"2025. február. 14. 07:38","title":"Jöhet a saroklégzsák az autókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51e6574-25c0-4660-bbd7-312b64aeb1cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Indoklást egyelőre nem adott a Miniszterelnökség. ","shortLead":"Indoklást egyelőre nem adott a Miniszterelnökség. ","id":"20250214_Lemondott-Havasi-Bertalan-a-Miniszterelnoki-Sajtoirodat-iranyito-helyettes-allamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a51e6574-25c0-4660-bbd7-312b64aeb1cd.jpg","index":0,"item":"eb091712-e15c-4c3d-88e2-54454ce1b1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Lemondott-Havasi-Bertalan-a-Miniszterelnoki-Sajtoirodat-iranyito-helyettes-allamtitkar","timestamp":"2025. február. 14. 12:50","title":"Távozik Havasi Bertalan, Orbán sajtósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]