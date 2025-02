Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az ügyészséggel konzultál Windisch László ÁSZ-elnök Biró Ferenc, az Integritás Hatóság meggyanúsított vezetőjének jövője ügyében. A hűtlen kezeléssel vádolt Biró korábban tagadta a vádakat, az újabb gyanúsítás óta azonban nem szólalt meg – az ügyészségen sem, de a gyanúsítás ellen panaszt tett, és szabadlábon védekezik.","shortLead":"Az ügyészséggel konzultál Windisch László ÁSZ-elnök Biró Ferenc, az Integritás Hatóság meggyanúsított vezetőjének...","id":"20250213_Meg-nem-lepett-az-ASZ-elnok-hogy-elmozditsa-az-Integritas-Hatosag-meggyanusitott-elnoket-de-ez-barmikor-valtozhat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f.jpg","index":0,"item":"7e92f529-173b-4897-93ba-8ac2e444d5e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Meg-nem-lepett-az-ASZ-elnok-hogy-elmozditsa-az-Integritas-Hatosag-meggyanusitott-elnoket-de-ez-barmikor-valtozhat-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 16:21","title":"Még nem lépett az ÁSZ-elnök, hogy elmozdítsa az Integritás Hatóság meggyanúsított elnökét, de ez bármikor változhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c090bb-e23a-44c7-b5b9-8b41817c0cef","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A most érettségi előtt álló fiút letartóztatták.","shortLead":"A most érettségi előtt álló fiút letartóztatták.","id":"20250213_erdi-diler-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c090bb-e23a-44c7-b5b9-8b41817c0cef.jpg","index":0,"item":"b030e030-3f74-4394-b0d3-7c14a142f7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_erdi-diler-elfogas","timestamp":"2025. február. 13. 13:59","title":"Tízévesen kezdett füvet árulni az érdi díler, nagykorú lett, mire elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a104f4-362f-4c1f-a753-aa8dfeb68cbf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szaunázás pihentető lehet, de veszélyes is. Egy friss tanulmányban ugyanis arra hívják fel a figyelmet a szakemberek, hogy ha nem figyel egy fontos részletre, a hőguta egy ritka, ám annál veszélyesebb esetével szembesülhet.","shortLead":"A szaunázás pihentető lehet, de veszélyes is. Egy friss tanulmányban ugyanis arra hívják fel a figyelmet a szakemberek...","id":"20250215_szaunazas-hoguta-eletveszelyes-allapot-veszely-hidratacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a104f4-362f-4c1f-a753-aa8dfeb68cbf.jpg","index":0,"item":"c167a846-babb-45d2-87c6-8b2643ee7597","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_szaunazas-hoguta-eletveszelyes-allapot-veszely-hidratacio","timestamp":"2025. február. 15. 08:03","title":"Halálos veszélyt kockáztat, aki nem figyel erre – egy nő maradandó károsodást szenvedett a szaunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel összekapcsolható néhány ismerősön keresztül. A közösségi médiának köszönhetően ez a szám nagy valószínűséggel tovább csökkent, csupán egy kattintás, és szinte bárkivel összebarátkozhatunk. De valódi kapcsolatok ezek, amelyek aztán valódi közösséggé épülnek, vagy csak ámítás, és tulajdonképpen egyre magányosabbak vagyunk?","shortLead":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel...","id":"20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618.jpg","index":0,"item":"64ae3927-eac4-4ede-a4b5-ebfb0d74f06a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","timestamp":"2025. február. 14. 07:30","title":"Sosem volt ennyi barátunk, és sosem voltunk ennyire magányosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A volt ukrán elnöknek és több másik milliárdosnak is befagyasztják a vagyonát.","shortLead":"A volt ukrán elnöknek és több másik milliárdosnak is befagyasztják a vagyonát.","id":"20250213_szankcio-porosenko-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271.jpg","index":0,"item":"22365877-f014-465a-b1ea-4eab8d14b6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_szankcio-porosenko-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 15:50","title":"Szankciókkal sújtják Porosenkót és több ukrán oligarchát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d40b8c-9cdb-44a7-9764-2b9c7f40a6b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb érdekes, a nemek közötti különbségre utaló tényt tártak fel amerikai kutatók: a nők többet tudnak kihozni az edzés minden percéből, mint az erősebb nem képviselői.","shortLead":"Egy újabb érdekes, a nemek közötti különbségre utaló tényt tártak fel amerikai kutatók: a nők többet tudnak kihozni...","id":"20250214_testedzes-hatasa-nok-ferfiak-kozotti-kulonbseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d40b8c-9cdb-44a7-9764-2b9c7f40a6b1.jpg","index":0,"item":"e3c6d2d9-7a01-4c4e-9456-d1c0a3fdfd1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_testedzes-hatasa-nok-ferfiak-kozotti-kulonbseg","timestamp":"2025. február. 14. 14:03","title":"Még nem tudni, hogy miért, de a nők kevesebb edzésből is jobban profitálnak, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec00eee-de6a-41c3-8c1a-6ae7c4928581","c_author":"HVG","category":"elet","description":"X Æ A-12 (ez a neve) 5 éves lesz májusban. ","shortLead":"X Æ A-12 (ez a neve) 5 éves lesz májusban. ","id":"20250213_Elon-Musk-fia-kicsit-osszefikazta-Trump-iroasztalat-az-Ovalis-Irodaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ec00eee-de6a-41c3-8c1a-6ae7c4928581.jpg","index":0,"item":"1a604aab-d06b-4187-948f-084ec9659838","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Elon-Musk-fia-kicsit-osszefikazta-Trump-iroasztalat-az-Ovalis-Irodaban","timestamp":"2025. február. 13. 19:47","title":"Elon Musk fia kicsit összefikázta Trump íróasztalát az Ovális Irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef676f2-9cb1-432d-b791-b79358fb2310","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint négy termékben is 50 százalék helyett csak 30-33 százalék volt a teljes kiőrlésű liszt aránya. A Lidl szerint a jogszabályok csak a kenyerek esetében írják elő, milyen legyen az arány.","shortLead":"A versenyhivatal szerint négy termékben is 50 százalék helyett csak 30-33 százalék volt a teljes kiőrlésű liszt aránya...","id":"20250213_buntetes-lidl-teljes-kiorlesu-liszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ef676f2-9cb1-432d-b791-b79358fb2310.jpg","index":0,"item":"695bf6a0-8c43-4035-b894-e4717f50801b","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_buntetes-lidl-teljes-kiorlesu-liszt","timestamp":"2025. február. 13. 15:21","title":"A Lidl nem ért egyet a GVH büntetésével és a beszállítókra mutogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]