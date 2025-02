Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert hasznuk is: elnyelik a levegőben keringő szennyező anyagokat. Mutatunk pár ilyen növényt.","shortLead":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert...","id":"20250218_legtisztito-szobanovenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145.jpg","index":0,"item":"e362fcec-0355-4a04-83ba-1274bdb91526","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_legtisztito-szobanovenyek","timestamp":"2025. február. 18. 08:03","title":"Drága légtisztító helyett szobanövény – ez a hét növény többre képes, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De szerinte még nem tartanak ott az egyeztetési folyamatok. ","shortLead":"De szerinte még nem tartanak ott az egyeztetési folyamatok. ","id":"20250217_Marco-Rubio-szerint-Ukrajna-es-Europa-is-resze-lesz-a-beketargyalasoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"90244d91-a774-4946-89de-eaff5d734aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Marco-Rubio-szerint-Ukrajna-es-Europa-is-resze-lesz-a-beketargyalasoknak","timestamp":"2025. február. 17. 05:40","title":"Marco Rubio szerint Ukrajna és Európa is része lesz a béketárgyalásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad609c8-e3a3-472b-99ad-d6f4cc3f8ded","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai startup elismerte, hogy nem tartották magukat az ország adatvédelmi törvényéhez.","shortLead":"A kínai startup elismerte, hogy nem tartották magukat az ország adatvédelmi törvényéhez.","id":"20250217_Del-Korea-ideiglenesen-betiltotta-a-DeepSeeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ad609c8-e3a3-472b-99ad-d6f4cc3f8ded.jpg","index":0,"item":"bca81268-4219-4575-9a70-d5d208642ace","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Del-Korea-ideiglenesen-betiltotta-a-DeepSeeket","timestamp":"2025. február. 17. 07:21","title":"Dél-Korea ideiglenesen betiltotta a DeepSeek alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daf5b52-1c55-4ae5-9653-e71ac8660853","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a kínai gyártó első szilárdtest-akkumulátorára.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a kínai gyártó első szilárdtest-akkumulátorára.","id":"20250218_jon-a-byd-igeretes-uj-szuper-szilardtest-akkumulatora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5daf5b52-1c55-4ae5-9653-e71ac8660853.jpg","index":0,"item":"844461d8-eed5-4fb2-a152-c97cd23d752e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_jon-a-byd-igeretes-uj-szuper-szilardtest-akkumulatora","timestamp":"2025. február. 18. 07:59","title":"Jön a BYD ígéretes új szuperakkumulátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f975cc21-6f96-42e0-b94f-aa8231c897d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kicsiket Budapesten, Pécsen, Tatabányán vagy Szombathelyen tudják ellátni.","shortLead":"A kicsiket Budapesten, Pécsen, Tatabányán vagy Szombathelyen tudják ellátni.","id":"20250217_Megtelt-a-gyori-korhaz-gyermekintenziv-reszlege-atmenetileg-nem-fogadnak-tobb-beteget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f975cc21-6f96-42e0-b94f-aa8231c897d7.jpg","index":0,"item":"2d91717e-5b4c-46ab-a6cc-f1dbda5b47d2","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Megtelt-a-gyori-korhaz-gyermekintenziv-reszlege-atmenetileg-nem-fogadnak-tobb-beteget","timestamp":"2025. február. 17. 18:52","title":"Megtelt a győri kórház gyermekintenzív részlege, átmenetileg nem fogadnak több beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff76b1b-6fc4-4016-9a53-bb5d36994bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A három telek eddig beépíthető terület volt, ha a Közgyűlés is rábólint, akkor viszont a jövőben ez erdővé válik, ami azt jelenti, hogy nem lehet majd beépíteni.","shortLead":"A három telek eddig beépíthető terület volt, ha a Közgyűlés is rábólint, akkor viszont a jövőben ez erdővé válik, ami...","id":"20250217_30-ezer-negyzetmetert-minositett-erdove-a-12-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dff76b1b-6fc4-4016-9a53-bb5d36994bc7.jpg","index":0,"item":"778f0822-1581-47f2-8e03-6040ecbc8f89","keywords":null,"link":"/zhvg/20250217_30-ezer-negyzetmetert-minositett-erdove-a-12-kerulet","timestamp":"2025. február. 17. 14:34","title":"30 ezer négyzetmétert minősített erdővé a 12. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23443690-b522-42d5-9d0c-0243bcc4bc6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorski Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetésére reagált.","shortLead":"Radoslaw Sikorski Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetésére reagált.","id":"20250216_sikorski-europai-hadsereg-zelenszkij-nato-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23443690-b522-42d5-9d0c-0243bcc4bc6f.jpg","index":0,"item":"c4ad318e-ee03-4c8d-89c1-82104ced3fc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_sikorski-europai-hadsereg-zelenszkij-nato-eu","timestamp":"2025. február. 16. 14:41","title":"Lengyel külügyminiszter: Az európai országok nem fogják egyesíteni a haderejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","shortLead":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","id":"20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336.jpg","index":0,"item":"1d5d9ac7-2108-49ba-baa5-94d9a75204b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","timestamp":"2025. február. 17. 20:20","title":"700 millió forintért adtak el egy rendszámtáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]