[{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és az orosz diplomácia egyre gyakrabban szólal fel ellene.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és...","id":"20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"8b9e5f2d-3c90-467a-832b-d730a7f32d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","timestamp":"2025. február. 19. 15:48","title":"Az ukrajnai háború lezárásáig biztosan maradnak az amerikai szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86459377-4de4-4325-a046-8e3250496552","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdasági miniszter újra befektetési tanácsokat ad az állampapír-tulajdonosoknak.","shortLead":"A gazdasági miniszter újra befektetési tanácsokat ad az állampapír-tulajdonosoknak.","id":"20250220_nagy-marton-allampapir-hozamfizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86459377-4de4-4325-a046-8e3250496552.jpg","index":0,"item":"652311ed-bcb3-48e8-ba9d-c5b787bf04c9","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_nagy-marton-allampapir-hozamfizetes","timestamp":"2025. február. 20. 09:21","title":"Nagy Márton: Jön a pénzeső, mindenki legyen körültekintő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeb3a57-6d66-4265-ab9a-27d4cf5f0c2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közép-Európában különösen erősen olvadnak a gleccserek, 20 év alatt eltűnt a jégnek több mint a harmada.","shortLead":"Közép-Európában különösen erősen olvadnak a gleccserek, 20 év alatt eltűnt a jégnek több mint a harmada.","id":"20250219_klimavaltozas-gleccser-olvadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afeb3a57-6d66-4265-ab9a-27d4cf5f0c2f.jpg","index":0,"item":"8aafc6cb-0bd0-4142-88fa-d0d957206523","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_klimavaltozas-gleccser-olvadas","timestamp":"2025. február. 19. 21:32","title":"Harminc évre való víz olvad ki a gleccserekből évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975a0d5b-d047-4286-b3c9-6f798a304fa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hízó minigleccser Visegrádon, ígéretes kilátások Eplényben.","shortLead":"Hízó minigleccser Visegrádon, ígéretes kilátások Eplényben.","id":"20250221_Jo-hir-a-hazai-sipalyakra-keszuloknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975a0d5b-d047-4286-b3c9-6f798a304fa4.jpg","index":0,"item":"0b68358b-30a7-47c8-abb1-cd1616f19be2","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Jo-hir-a-hazai-sipalyakra-keszuloknek","timestamp":"2025. február. 21. 11:05","title":"Aki hétvégén itthon síelne, annak jó hírek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bilincsek, láncok csörgése, illetve egy illegális bevándorlókat szállító repülőgép hajtóművének a hangja okozhat a Fehér Házban lelazulást.","shortLead":"Bilincsek, láncok csörgése, illetve egy illegális bevándorlókat szállító repülőgép hajtóművének a hangja okozhat...","id":"20250220_feher-haz-asmr-video-illegalis-bevandorlo-deportalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15.jpg","index":0,"item":"14c86dde-5ebf-4bba-badc-a20cf7186c5f","keywords":null,"link":"/elet/20250220_feher-haz-asmr-video-illegalis-bevandorlo-deportalas","timestamp":"2025. február. 20. 19:28","title":"A Fehér Ház ASMR-videóként osztott meg egy felvételt, amin illegális bevándorlókat deportálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az éjszaka megjelent a jogszabálytervezet arról, hogy a nyugdíjasok is jogosultak lehetnek a Vidéki Otthonfelújítási Támogatásra. Ennek részeként pedig akár egy kedvező kamatozású támogatott hitelt is felvehetnének otthonuk modernizálására. De mennyire reális az, hogy ténylegesen megkapják a bankoktól ezt a kölcsönt az idősek?","shortLead":"Az éjszaka megjelent a jogszabálytervezet arról, hogy a nyugdíjasok is jogosultak lehetnek a Vidéki Otthonfelújítási...","id":"20250221_Tamogatott-otthonfelujitasi-hitel-nyugdijasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"f8973212-1e51-4579-b0a4-52ce3ea9698c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_Tamogatott-otthonfelujitasi-hitel-nyugdijasok-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 13:08","title":"Több elég komoly akna is bekerült a nyugdíjasoknak szóló új otthonfelújítási programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget vár Jackl Vivientől, és azt, hogy kitolja a saját határait.","shortLead":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget...","id":"20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83.jpg","index":0,"item":"5bf34499-a4e1-446f-a946-cc9c7379052e","keywords":null,"link":"/sport/20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 15:35","title":"Shane Tusup felvázolta terveit a magyar úszás nagy ígéretével, Hosszú Katinkával is összeakadhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8a8408-1a6f-4c4c-9af4-9f63f1096f52","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hétvégi emelés jön.","shortLead":"Hétvégi emelés jön.","id":"20250221_Nem-sokaig-tartott-az-arcsokkenes-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc8a8408-1a6f-4c4c-9af4-9f63f1096f52.jpg","index":0,"item":"a737413d-72c7-49f3-a1c1-777aa81e6ad7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Nem-sokaig-tartott-az-arcsokkenes-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 21. 10:45","title":"Nem sokáig tartott az árcsökkenés a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]