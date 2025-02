Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Bagdadba, az iraki magyar nagykövetség élére neveznék ki a korábban könnyített magyar állampolgársághoz jutó Oszama Naffát. A jó kormányzati kapcsolatokkal bíró négy Naffa-testvér egyikeként ő korábban is volt nagykövet, az Egyesült Arab Emírségekben. Jordániában is nagykövetet cserél Szijjártó Péter. Bagdadba, az iraki magyar nagykövetség élére neveznék ki a korábban könnyített magyar állampolgársághoz jutó Oszama Naffát. A nemzetbiztonsági átvilágításon megbukott Zaid Naffa testvérét küldi Szijjártó Irakba nagykövetnek

Aggodalommal vegyes remény kíséri Ferenc pápa felépülését Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar főtitkára szerint, míg egy másik bíboros szerint nem kizárt az egyházfő lemondása, ha nem tudja elvégezni szolgálatát. Zuppi bíboros: Minden Ferenc pápa teljes felépülésének irányába mutat

Kis, nyitott gazdaságban nem lennénk képesek önálló árfolyam-politikát folytatni, az euró átvételének fő előnye, hogy megszűnt az árfolyamkockázat – összegzi tapasztalatait Boris Vujcic, a Horvát Nemzeti Bank elnöke, aki tavaly július óta már a harmadik ciklusát tölti. Horvát jegybankelnök a HVG-nek: A gazdasági csodánkban jelentős szerepe volt annak, hogy eurót használunk Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól" a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen egy nepáli étteremben. Hasbeszélő Nepál helyett a Ferencvárosban December óta is jelentősen nőtt a ChatGPT felhasználóinak száma. Kitárta lapjait az OpenAI, több területről is elárultak adatokat. Tarol a ChatGPT: már heti 400 millió ember használja Ehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy ez egyedülálló teljesítmény és az európai demokráciák soha nem is siettek követni ezt a példát. Ehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy ez egyedülálló teljesítmény és az európai demokráciák soha nem is siettek követni ezt a példát. Zelenszkij attól még nem diktátor, hogy háború idején nem tartanak választásokat, mert ezt Magyarországon sem engedné az Alaptörvény Amerikai kutatók olyan radarrendszert fejlesztettek ki, amelyek egyes egységeit fillérekből meg lehet építeni. Ehhez képest a repülőtéri nagy radarállomások ára a 10 millió dollárt is elérheti. 100 000-szer olcsóbb az új radar, ami elől ráadásul már nem nagyon lehet elbújni

Elutasították Luis Rubiales fellebbezését, azután egy nappal, hogy a spanyol bíróság bűnösnek találta szexuális zaklatás vádjában, és pénzbüntetésre, valamint távolságtartásra ítélte. A nemzetközi Sportdöntőbíróság előtt is elbukott a zaklatás miatt elítélt Rubiales