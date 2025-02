Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a történelem rossz oldalára állt, megoldások helyett csak hangzatos ígéreteket durrogtat és a valós problémákról tudomást sem vesz – így látta az ellenzék a szombati Orbán-beszédet.","shortLead":"A miniszterelnök a történelem rossz oldalára állt, megoldások helyett csak hangzatos ígéreteket durrogtat és a valós...","id":"20250222_Orban-Viktor-evertekelo-ellenzeki-reakciok-Magyar-Peter-Dobrev-Klara-Toroczkai-Laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"d800cc8a-8f88-4197-b78d-b7dc6bea31be","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-Viktor-evertekelo-ellenzeki-reakciok-Magyar-Peter-Dobrev-Klara-Toroczkai-Laszlo-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 17:13","title":"„Mint egy megfáradt, pityókás TSZ elnök” – Magyar Péter és több ellenzéki párt is reagált az évértékelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f420cd0c-b0fd-4e41-90be-a4553ff3b091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna NATO-tagságáért cserébe is hajlandó lemondani posztjáról Volodomir Zelenszkij.","shortLead":"Ukrajna NATO-tagságáért cserébe is hajlandó lemondani posztjáról Volodomir Zelenszkij.","id":"20250223_Zelenszkij-kesz-lemondani-az-elnoksegrol-ha-cserebe-csatlakozhat-a-NATO-hoz-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f420cd0c-b0fd-4e41-90be-a4553ff3b091.jpg","index":0,"item":"4549a7b6-0ffe-4d44-8d9c-45c9a996da21","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Zelenszkij-kesz-lemondani-az-elnoksegrol-ha-cserebe-csatlakozhat-a-NATO-hoz-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 23. 17:20","title":"Zelenszkij kész lemondani az elnökségről, ha ez kell a békéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c55df40-0225-40d3-a050-351fb1edd987","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy utasnak sem esett baja a ceglédi vonatbalesetnél, de a tilos jelzés ellenére a sínre hajtó autó vezetője és utasa is meghalt. A Budapest–Szeged vonalon jókora késésekre kell felkészülni.","shortLead":"Egy utasnak sem esett baja a ceglédi vonatbalesetnél, de a tilos jelzés ellenére a sínre hajtó autó vezetője és utasa...","id":"20250222_mozdony-auto-tuz-cegled-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c55df40-0225-40d3-a050-351fb1edd987.jpg","index":0,"item":"5f6e31b1-bcdc-4192-a351-6846bae113cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250222_mozdony-auto-tuz-cegled-baleset","timestamp":"2025. február. 22. 12:02","title":"Égett egy mozdony Cegléden, miután belehajtott egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","shortLead":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","id":"20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb.jpg","index":0,"item":"ef9ac568-03a1-4c24-88fe-921a6c6c2b90","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","timestamp":"2025. február. 24. 06:43","title":"Ónos eső miatt figyelmeztetést adtak ki az ország középső részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e8f00c-aa17-45fa-862e-8ba72fe2bdcd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több felvétel is nyilvánosságra került, amelyen mankós orosz katonák harcolnak az ukrán fronton.","shortLead":"Több felvétel is nyilvánosságra került, amelyen mankós orosz katonák harcolnak az ukrán fronton.","id":"20250222_manko-katona-orosz-hadirokkant-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e8f00c-aa17-45fa-862e-8ba72fe2bdcd.jpg","index":0,"item":"c952ad19-91c1-412a-a53c-cf441499535f","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_manko-katona-orosz-hadirokkant-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 22. 17:51","title":"Visszaküldi a frontra a hadirokkantakat az orosz hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f453f91c-e998-44b3-9cb7-40fa0aa578e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó újgenerációs elektromos platformja az eddigeiknél nagyobb hatótávval és gyorsabb töltéssel kecsegtet.","shortLead":"A bajor gyártó újgenerációs elektromos platformja az eddigeiknél nagyobb hatótávval és gyorsabb töltéssel kecsegtet.","id":"20250224_nem-viccel-a-bmw-neue-klasse-igen-utos-lesz-a-debreceni-ujdonsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f453f91c-e998-44b3-9cb7-40fa0aa578e7.jpg","index":0,"item":"19265671-eece-4a27-860e-cee839fb12d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_nem-viccel-a-bmw-neue-klasse-igen-utos-lesz-a-debreceni-ujdonsaga","timestamp":"2025. február. 24. 07:21","title":"Nem viccel a BMW, igen ütős lesz a debreceni újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint ismét csavarna egyet az X működésén Musk. A platformon egyre több a valótlanság, de egy funkció miatt eddig a valóság is eljuthatott az emberekhez. Ami azonban nem tetszik a milliárdosnak, így változást ígér.","shortLead":"A jelek szerint ismét csavarna egyet az X működésén Musk. A platformon egyre több a valótlanság, de egy funkció miatt...","id":"20250222_elon-musk-x-kozossegi-megjegyzesek-atalakitas-valotlansagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9.jpg","index":0,"item":"540a2b4e-84f4-40bd-a530-9212ed849057","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_elon-musk-x-kozossegi-megjegyzesek-atalakitas-valotlansagok","timestamp":"2025. február. 22. 12:03","title":"Zavarja Elon Muskot, hogy a saját platformján javítják ki a hazugságait – de már dolgozik a „megoldáson”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf38725c-1389-48a5-b021-349a549fd711","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntené az USA egészségügyi minisztere: az olcsó tömegkajákat üldözve egészségtelen zsírra cserélné az egészségesebb étolajokat. ","shortLead":"A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntené az USA egészségügyi minisztere: az olcsó tömegkajákat üldözve egészségtelen...","id":"20250222_hvg-marhafaggyu-zsir-etolaj-magolajak-egeszseges-taplalkozas-robert-kennedy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf38725c-1389-48a5-b021-349a549fd711.jpg","index":0,"item":"eb57fad8-8b7d-4582-90f5-bfbd9c1743a7","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-marhafaggyu-zsir-etolaj-magolajak-egeszseges-taplalkozas-robert-kennedy","timestamp":"2025. február. 22. 13:30","title":"Az új egészségvallás a marhafaggyú – kár, hogy a tudomány mást mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]