[{"available":true,"c_guid":"bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Letette esküjét Donald Trump megválasztott amerikai elnök. A hideg idő miatt – szakítva a szokásokkal – nem a Capitolium előtt, hanem az épület kupolatermében tartották az ünnepséget – Orbán Viktor nélkül, Giorgia Meloni olasz kormányfő és több techvezér társaságában. Trump aranykort és békét ígért, de nem beszélt sem az ukrajnai háborúról, sem a TikTokról. Percről percre tudósításunk a washingtoni eseményekről.","shortLead":"Letette esküjét Donald Trump megválasztott amerikai elnök. A hideg idő miatt – szakítva a szokásokkal – nem...","id":"20250120_egyesult-allamok-washington-donald-trump-beiktatas-elo-kozvetites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b.jpg","index":0,"item":"272bb80a-8ff1-4c20-90ec-539c0c59af6d","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_egyesult-allamok-washington-donald-trump-beiktatas-elo-kozvetites-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 17:36","title":"Donald Trump visszatért a Fehér Házba: letette az esküt a 47. amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A forint hétfő délután benézett a 394-es dollár alá is, és az euróval szemben is erősödött.","shortLead":"A forint hétfő délután benézett a 394-es dollár alá is, és az euróval szemben is erősödött.","id":"20250120_Jot-tett-a-forintnak-a-hir-hogy-Trump-egyelore-nem-megy-neki-Europanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4.jpg","index":0,"item":"f3276810-6e07-462a-b094-0b30ca9df005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Jot-tett-a-forintnak-a-hir-hogy-Trump-egyelore-nem-megy-neki-Europanak","timestamp":"2025. január. 20. 17:19","title":"Jót tett a forintnak a hír, hogy Trump egyelőre nem megy neki Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2daa0fa-60cc-4679-adb6-38c7b875259d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pénteken halálra ítélték, hétfőn pedig végre is hajtották az ítéletet a 62 éves férfival szemben.","shortLead":"Pénteken halálra ítélték, hétfőn pedig végre is hajtották az ítéletet a 62 éves férfival szemben.","id":"20250120_kina-csuhaj-gazolas-merenylet-halalos-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2daa0fa-60cc-4679-adb6-38c7b875259d.jpg","index":0,"item":"a032676c-3d91-4a52-91c2-799dbd82cf35","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_kina-csuhaj-gazolas-merenylet-halalos-itelet","timestamp":"2025. január. 20. 10:31","title":"Kivégezték Kínában a novemberben 35 embert halálra gázoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9d612a-f4f6-45ae-8b45-d4a0bceceaec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden 100 autóból 21-22 adásvétel tárgya volt 2024-ben.","shortLead":"Minden 100 autóból 21-22 adásvétel tárgya volt 2024-ben.","id":"20250120_Minden-korabbi-rekord-megdolt-a-hazai-hasznaltauto-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9d612a-f4f6-45ae-8b45-d4a0bceceaec.jpg","index":0,"item":"26338acf-7c02-407a-8e90-635558e4079b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Minden-korabbi-rekord-megdolt-a-hazai-hasznaltauto-piacon","timestamp":"2025. január. 20. 08:57","title":"Minden korábbi rekordot megdöntött tavaly a hazai használtautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fef278-ddcd-47f5-aa44-f633ac94c5cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közel egymilliárd forintért.","shortLead":"Közel egymilliárd forintért.","id":"20250119_szombathely-savaria-szallo-jofogas-aprohirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11fef278-ddcd-47f5-aa44-f633ac94c5cd.jpg","index":0,"item":"854b2e08-2f51-4e47-a0fc-9608a1bb4283","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250119_szombathely-savaria-szallo-jofogas-aprohirdetes","timestamp":"2025. január. 19. 19:21","title":"Apróhirdetésben árulják a szombathelyi Savaria Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A mesterséges intelligencia (MI) először lerombolja azt, ahogyan tanítunk, és csak utána teszi jobbá – véli Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatója. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) először lerombolja azt, ahogyan tanítunk, és csak utána teszi jobbá – véli Ethan...","id":"20250119_hazi-feladat-jovoje-hogyan-alakitja-at-az-MI-az-oktatast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96.jpg","index":0,"item":"ed06c88b-c52f-4e4d-a9a6-2d9fce257a55","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250119_hazi-feladat-jovoje-hogyan-alakitja-at-az-MI-az-oktatast","timestamp":"2025. január. 19. 19:15","title":"A házi feladat apokalipszise: Hogyan alakítja át az MI az oktatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Idén 4,3, jövőre 4 százalék lehet a kínai GDP növekedése.","shortLead":"Idén 4,3, jövőre 4 százalék lehet a kínai GDP növekedése.","id":"20250120_Fitch-az-amerikai-vamok-miatt-lassulhat-a-Kinai-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d.jpg","index":0,"item":"ae032e1c-1af0-4b51-a298-1416f7575231","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Fitch-az-amerikai-vamok-miatt-lassulhat-a-Kinai-novekedes","timestamp":"2025. január. 20. 21:32","title":"Fitch: az amerikai vámok miatt lassulhat a kínai növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell továbbra is így lennie. Ha az ügyfél által benyújtott dokumentáció megfelel az elvárásoknak, akár öt munkanapon belül hitelhez juthatnak a gyarapodni vágyó vállalkozások. Horváth Ágnes, az MBH Bank középvállalati üzletágának kiemelt szakértő vezetője, az MBH Rapid vállalati hiteleket bemutatva mondta el nekünk, hogy pontosan mivel spórolnak időt a cégeknek, illetve az idén tapasztaltak alapján miként tekintenek a jövőbe.","shortLead":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell...","id":"20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f.jpg","index":0,"item":"28796723-5837-4cd2-9b49-c381d5593114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","timestamp":"2025. január. 19. 20:30","title":"Akár öt munkanapon belül hitelhez lehet jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]