[{"available":true,"c_guid":"2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba, hogy takarítóként dolgozhatnak majd.","shortLead":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba...","id":"20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a.jpg","index":0,"item":"341fdfbe-0820-40e0-bc80-930c12c1d7a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","timestamp":"2025. február. 23. 16:44","title":"Lebuktattak egy több mint ezer nőt szexmunkára kényszerítő hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 88 éves katolikus egyházfő tudott aludni, és jelenleg is pihen. Korábban vérátömlesztést kapott, és veseelégtelenséget is megállapítottak nála. ","shortLead":"A 88 éves katolikus egyházfő tudott aludni, és jelenleg is pihen. Korábban vérátömlesztést kapott, és...","id":"20250224_Ferenc-papa-korhazban-kritikus-allapot-tudogyulladas-veseelegtelenseg-jobban-van-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"099b78b4-6976-4332-a5a5-cc546e9fd2ec","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Ferenc-papa-korhazban-kritikus-allapot-tudogyulladas-veseelegtelenseg-jobban-van-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 09:52","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e78002-4cda-405b-8bc8-21b81e0e7120","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nő nem hagyta annyiban a dolgot, végül három hónappal később kapta vissza a pénzét.","shortLead":"A nő nem hagyta annyiban a dolgot, végül három hónappal később kapta vissza a pénzét.","id":"20250224_szekszard-atm-bankautomata-nyugdijas-tizezer-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19e78002-4cda-405b-8bc8-21b81e0e7120.jpg","index":0,"item":"88dbe01f-59f5-4a84-9199-c80bc9368739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_szekszard-atm-bankautomata-nyugdijas-tizezer-forint","timestamp":"2025. február. 24. 13:53","title":"Hónapokig nem aludt egy szekszárdi nyugdíjas, mert tízezer forinttal kevesebbet adott ki neki egy bankautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4675554-e31c-4e04-9c72-438fbae9b1ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két hónappal karácsony után sem jutottak el a Tisza Párt adományai a gyermekotthonokba, Magyar Péter és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár ezúttal a Facebookon feszült egymásnak.","shortLead":"Két hónappal karácsony után sem jutottak el a Tisza Párt adományai a gyermekotthonokba, Magyar Péter és Fülöp Attila...","id":"20250225_magyar-peter-fulop-attila-gyermekotthon-ajandek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4675554-e31c-4e04-9c72-438fbae9b1ab.jpg","index":0,"item":"c30e9177-4415-42f7-9bfb-99b46ca95dc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_magyar-peter-fulop-attila-gyermekotthon-ajandek","timestamp":"2025. február. 25. 12:51","title":"Magyar Péter szerint az államtitkár azzal fenyegetőzött, hogy utcára rakják a gyermekotthonba szánt ajándékokat, ha nem szállítják el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e499d6db-c669-4bd9-80f4-5ae88e90d46b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb jelentés érkezett a Vatikántól, a szombati helyzethez képest jobban van a pápa, de nem sokkal.","shortLead":"Újabb jelentés érkezett a Vatikántól, a szombati helyzethez képest jobban van a pápa, de nem sokkal.","id":"20250223_Ferenc-papa-kritikus-allapot-veseelegtelenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e499d6db-c669-4bd9-80f4-5ae88e90d46b.jpg","index":0,"item":"2ec94eb4-2535-4d0b-8e14-2ef9e5c86aba","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Ferenc-papa-kritikus-allapot-veseelegtelenseg","timestamp":"2025. február. 23. 21:09","title":"Ferenc pápa állapota továbbra is kritikus, már veseelégtelenség is kialakult nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f210227-8b86-4d61-9121-d53dec277462","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Maserati GranCabrio új belépőszintű modellje, melynek 3 literes 6 hengeres motorja közel 500 lóerős.","shortLead":"Megérkezett a Maserati GranCabrio új belépőszintű modellje, melynek 3 literes 6 hengeres motorja közel 500 lóerős.","id":"20250224_biturbo-v6-kabriot-a-nepnek-olcsobb-uj-maserati-grancabrio-kabrio-mutatkozott-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f210227-8b86-4d61-9121-d53dec277462.jpg","index":0,"item":"79ecd000-0f0d-4ea4-98ef-de3afc20a7ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_biturbo-v6-kabriot-a-nepnek-olcsobb-uj-maserati-grancabrio-kabrio-mutatkozott-be","timestamp":"2025. február. 24. 08:41","title":"Biturbó V6 kabriót a népnek: olcsóbb új Maserati kabrió mutatkozott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha itt valóban a béke lenne a cél, az nem így nézne ki. Nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok valóban békét akar, de jelenleg mindent megad az oroszoknak. Takácsy Dorkával és Németh Andrással Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Ha itt valóban a béke lenne a cél, az nem így nézne ki. Nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok valóban békét akar, de...","id":"20250224_Fulke-podcast-Takacsy-Dorka-Nemeth-Andras-Oroszorszag-Ukrajna-haboru-evfordulo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902.jpg","index":0,"item":"46fbcc7c-7d6a-46dc-afdf-cd3396f788fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Fulke-podcast-Takacsy-Dorka-Nemeth-Andras-Oroszorszag-Ukrajna-haboru-evfordulo-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 17:05","title":"Amerika zsarolja Ukrajnát, az oroszok bele fognak nyúlni a magyar választásba is – Takácsy Dorka és Németh András a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke korábban már visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bennfentes kereskedéssel keresett több millió forintot a tőzsdén.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke korábban már visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bennfentes kereskedéssel keresett...","id":"20250224_magyar-peter-reszvenyei-ugyeszseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"020221bd-465a-4ef5-a3c3-5e28b211b7aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_magyar-peter-reszvenyei-ugyeszseg-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 24. 19:06","title":"Vizsgálja az ügyészség Magyar Péter egyik tőzsdei ügyletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]