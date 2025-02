Elismerte a BKV vezérigazgatója, hogy az orosz Metrowagonmash a szerződésben foglaltakkal ellentétben nem felújította, hanem újragyártotta a 3-as metró szerelvényeit – írja a Népszava. Bolla Tibor a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülésén beszélt erről, miután Vitézy Dávid ismét napirendre vette az ügyet.

A beszerzést vizsgáló jelentés korábban csak annyit mondott ki, hogy a szerelvények „nem a kivitt metrókocsik felújított változatai”. Most azonban az is kiderült, az orosz cég a szerződéskötés után közölte is a BKV-val, hogy újragyártja a metrókocsik vázait.

A BKV és az orosz cég 2015 augusztusában írta alá a 3-as metró járműveinek „korszerűsítéssel egybekötött felújításáról” a szerződést: a 37, egyenként hat kocsiból álló szerelvény felújítása mintegy 69 milliárd forintba került. A konstrukciót már akkor érték kritikák: az akkori főpolgármester, Tarlós István ellenzéke nemcsak azt kifogásolta, hogy a felújított járművekbe nem építenek klímát, hanem azt is, hogy valamivel több pénzért már nem felújított, hanem vadonatúj, klímás járműveket lehetne venni.

Nem nyomoz a rendőrség a felújított orosz metrókocsik ügyében Ami történt, nem bűncselekmény – ezzel utasította el a rendőrség a Fővárosi Önkormányzat feljelentését a Tarlós-érában levezényelt járműfelújítás ügyében.

A BKV vezére a hétfői ülésen erre azt mondta, hogy „a kocsik nagyfelújítása volt a jobb választás az új szerelvények vásárlása helyett, még akkor is, ha a következő években 15 milliárd forint többletberuházásra lesz szükség”.

Mint mondta, a projekt azután folytatódhat, hogy az ukrajnai háború befejeződik, a szankciók enyhülnek, és befejeződik a kötbér behajtására indított per is. A klímák beszerelése a szerződés aláírásától számítva 2-4 év lehet, vagyis a Népszava szerint – ha lesz rá pénz – 4-6 év múlva lehet klíma a 3-as metró szerelvényein. Vitézy felgyorsítaná a folyamatot, azt is pedzegette, hogy vajon mit veszítünk, ha az orosz fél erre hivatkozva eláll a garanciától. Bolla Tibor az ülésen vállalta, hogy elvégzik a kockázatelemzést.