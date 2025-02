Megszólalt annak a magyar férfinak az édesanyja, aki Miamiban gyilkolt meg két embert. A Blikknek nyilatkozó Varga Mária elmondta, hogy a fia már Magyarországon is problémás volt, a magyar hatóságok több ügyben is körözték, a férfi részben ezért is költözött Amerikába.

„Tizennyolc éves korában elköltözött itthonról, azóta nem tudtam kordában tartani, a fene nagy szabadság elvette az eszét. A haveroknál, a nőinél lakott, volt, hogy nem is tudtam, merre jár éppen” – emlékezett vissza a férfi anyja.

Két gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak egy illegálisan az USA-ban tartózkodó magyar férfit a floridai hatóságok Az áldozatok idős, fogyatékkal élő emberek voltak.

„Sajnos a tények azt mutatják, hogy Zsolt kegyetlen tettekre volt képes. Tudom, hogy ez nem az én bűnöm, semmi közöm hozzá, de akkor is, a gyilkosságokkal engem is megbélyegzett a fiam, hiszen én hoztam a világra. Bevallom, nem is merek emberek közé menni itt, ahol ismernek, de akkor is az én gyerekem” – tette hozzá.

A nő tisztában van vele, hogy az a jobbik eset, ha fia élete végéig börtönben marad, ugyanis az is előfordulhat, hogy Zsoltot halálra ítélik. Ebben az esetben a nő azt szeretné, ha még az életben egyszer láthatná a fiát.