Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7d2da12f-b691-4bac-9919-20b86f270c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök egyik leghangosabb kritikusának számító politikust 10 éve gyilkolták meg. Az állítólagos tetteseket a bíróság elítélte, ám ezzel nem mindegyikük története ért véget.","shortLead":"Az orosz elnök egyik leghangosabb kritikusának számító politikust 10 éve gyilkolták meg. Az állítólagos tetteseket...","id":"20250227_nyemcov-gyilkosok-targyalas-utoelet-merenylet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2da12f-b691-4bac-9919-20b86f270c2e.jpg","index":0,"item":"10cb6f15-1192-4d6e-8269-67da8ba72936","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_nyemcov-gyilkosok-targyalas-utoelet-merenylet","timestamp":"2025. február. 27. 17:07","title":"Mi történt Borisz Nyemcov gyilkosaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f699fd3d-ae99-4383-b54c-97a4b7403345","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint tíz év munkája van abban egy nemzetközi kutatócsoportnak, hogy sikerült videóra venni a hóba ásott odúból előbújó jegesmedve kölyköket.","shortLead":"Több mint tíz év munkája van abban egy nemzetközi kutatócsoportnak, hogy sikerült videóra venni a hóba ásott odúból...","id":"20250227_jegesmedve-bocs-viselkedes-spitzbergak-allatvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f699fd3d-ae99-4383-b54c-97a4b7403345.jpg","index":0,"item":"619e0dbe-b418-4bac-8b10-4d4829473b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_jegesmedve-bocs-viselkedes-spitzbergak-allatvilag","timestamp":"2025. február. 27. 20:03","title":"Ritka felvétel: sikerült videóra venni, ahogy a jegesmedvék előjönnek a barlangjukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869fb0f7-9135-45e9-8f78-2ac621eb9a58","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Épp egy profi ökölvívó megölése ügyében zajlott tárgyalás.","shortLead":"Épp egy profi ökölvívó megölése ügyében zajlott tárgyalás.","id":"20250226_nemetorszag-bielefeld-birosag-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/869fb0f7-9135-45e9-8f78-2ac621eb9a58.jpg","index":0,"item":"336c2c0b-027f-499a-9dca-f6796d37857a","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_nemetorszag-bielefeld-birosag-lovoldozes","timestamp":"2025. február. 26. 15:04","title":"Lövöldözés volt egy németországi bíróság épülete előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d2b822-031d-452d-927f-72083fc2a08d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valdas Dambrauskas 2002-ben 280 ezer forintnak megfelelő összeget nyert a Legyen Ön is milliomos!-ban, majd összecsomagolt, Londonba költözött, és sporttudományt kezdett tanulni.","shortLead":"Valdas Dambrauskas 2002-ben 280 ezer forintnak megfelelő összeget nyert a Legyen Ön is milliomos!-ban, majd...","id":"20250226_valdas-dambrauskas-edzo-dvtk-teves-vetelkedo-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8d2b822-031d-452d-927f-72083fc2a08d.jpg","index":0,"item":"4b35a44c-9de2-4646-b571-87bd2b6b4d41","keywords":null,"link":"/sport/20250226_valdas-dambrauskas-edzo-dvtk-teves-vetelkedo-nyeremeny","timestamp":"2025. február. 26. 17:50","title":"Tévés vetélkedőben nyert pénzt edzői tanulmányai beindítására a Diósgyőr új trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Trump mandátuma az, hogy tegye újra naggyá Amerikát, és hogy Amerika érdekei az elsők. Ezzel máris megbukott. Vélemény.","shortLead":"Trump mandátuma az, hogy tegye újra naggyá Amerikát, és hogy Amerika érdekei az elsők. Ezzel máris megbukott. Vélemény.","id":"20250227_hvg-Tota-W-Arpad-Nincs-uj-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"b135c801-db7c-400f-9f5f-90b291c7a09e","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-Tota-W-Arpad-Nincs-uj-vilagrend","timestamp":"2025. február. 27. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Nincs új világrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA tudományos berendezéseit juttatja el a Holdra.","shortLead":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA...","id":"20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217.jpg","index":0,"item":"c2d26be0-63cb-4d70-a459-4ce6ede2d238","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. február. 27. 16:03","title":"Videó: útnak indult a második privát holdszonda, amely 4G-t is visz a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36649938-671d-4239-9c62-98ec38c382c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még tovább növelheti az új adókedvezmény a gazdagok és a szegények, sőt a gazdagok és a középosztály közötti szakadékot is.","shortLead":"Még tovább növelheti az új adókedvezmény a gazdagok és a szegények, sőt a gazdagok és a középosztály közötti szakadékot...","id":"20250227_adomentesseg-szja-ado-kedvezmeny-gazdagok-szegenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36649938-671d-4239-9c62-98ec38c382c9.jpg","index":0,"item":"b2f56fd5-f54f-431e-88e8-2ae930ed984d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_adomentesseg-szja-ado-kedvezmeny-gazdagok-szegenyek","timestamp":"2025. február. 27. 13:28","title":"Többet nyerhet az adómentességen a leggazdagabb 10 százalék, mint az ország szegényebb fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea4ecba-10c9-4569-9ed4-4523b71388aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Becsült árat sem tüntettek fel az aukciós oldalon, de egy hasonlóan ritka példány nemrégiben négymilliárd forintért cserélt gazdát. ","shortLead":"Becsült árat sem tüntettek fel az aukciós oldalon, de egy hasonlóan ritka példány nemrégiben négymilliárd forintért...","id":"20250226_Elado-egy-rendkivul-kulonleges-Pagani-Zonda-Tircolore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea4ecba-10c9-4569-9ed4-4523b71388aa.jpg","index":0,"item":"ce146d4a-e1b5-4ead-8799-609e10d47362","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Elado-egy-rendkivul-kulonleges-Pagani-Zonda-Tircolore","timestamp":"2025. február. 26. 20:20","title":"Eladó egy rendkívül különleges Pagani Zonda Tircolore","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]