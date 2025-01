Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3 katona is életét vesztette, amikor a két gép egymásnak ütközött Washingtonban.","shortLead":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3...","id":"20250130_washington-utasszallito-helikopter-utkozes-baleset-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"d67001bc-3305-4ea3-bb28-8267580f13a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_washington-utasszallito-helikopter-utkozes-baleset-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. január. 30. 14:52","title":"Nem találtak túlélőt, valószínűleg mindkét gépen mindenki meghalt a balesetben, ahol egy utasszállító repülő és egy katonai helikopter ütközött Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41e9d61-cdab-4ec4-a905-d389bdd5a6e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy napja még csak több millió font adóelkerülésről szóltak a vádak, most viszont már milliárdos tételekről van szó. ","shortLead":"Egy napja még csak több millió font adóelkerülésről szóltak a vádak, most viszont már milliárdos tételekről van szó. ","id":"20250129_Roman-Abramovics-adoelkerules-ado-Chelsea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41e9d61-cdab-4ec4-a905-d389bdd5a6e8.jpg","index":0,"item":"d134afb4-378f-46f0-bdcb-2a2a1a31ca6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Roman-Abramovics-adoelkerules-ado-Chelsea","timestamp":"2025. január. 29. 09:14","title":"Egymilliárd fontot követelhetnek Roman Abramovicstól adóelkerülés miatt, a Chelsea neve is szóba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcc3f53-3366-48f3-b242-c0e9fac3f618","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A részletekről később fog dönteni a Magyar Bírói Egyesület. ","shortLead":"A részletekről később fog dönteni a Magyar Bírói Egyesület. ","id":"20250129_Tuntetest-szerveznek-a-magyar-birok-hogy-megvedjek-a-fuggetlenseguket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbcc3f53-3366-48f3-b242-c0e9fac3f618.jpg","index":0,"item":"280feeff-f9b5-40c8-a989-2749b31871af","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Tuntetest-szerveznek-a-magyar-birok-hogy-megvedjek-a-fuggetlenseguket","timestamp":"2025. január. 29. 18:26","title":"Tüntetést szerveznek a magyar bírók, hogy megvédjék a függetlenségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelet kifejti, hogy a nemváltó beavatkozáson átesett fiatalok egész életükben magas gyógyszerkiadásokra kényszerülnek, valamint gyakorta élethosszig tartó egészségügyi komplikációk csapdájában találják magukat.","shortLead":"A rendelet kifejti, hogy a nemváltó beavatkozáson átesett fiatalok egész életükben magas gyógyszerkiadásokra...","id":"20250129_trump-nemvaltas-rendelet-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"dd279034-71ea-4291-affb-166e47a99dd4","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_trump-nemvaltas-rendelet-usa","timestamp":"2025. január. 29. 05:28","title":"Donald Trump elnök rendeletet hozott a 19 év alatti fiatalok nemváltó beavatkozásainak korlátozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df478f7-5da7-41df-9109-270d99400072","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valószínűleg a kapcsolatrendszere felhasználásával jutott hamis személyazonossághoz a bűnszervezetben elkövetett jövedéki orgazdaság miatt elítélt nő.","shortLead":"Valószínűleg a kapcsolatrendszere felhasználásával jutott hamis személyazonossághoz a bűnszervezetben elkövetett...","id":"20250130_B-Zs-ne-8-eve-volt-top-50-es-korozott-de-a-heten-ratalaltak-Munchenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3df478f7-5da7-41df-9109-270d99400072.jpg","index":0,"item":"a97673d8-54a4-4829-bd1e-40084accf73d","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_B-Zs-ne-8-eve-volt-top-50-es-korozott-de-a-heten-ratalaltak-Munchenben","timestamp":"2025. január. 30. 20:00","title":"B. Zs.-né 8 éve volt top 50-es körözött, de a héten rátaláltak Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef25c2f-286b-469f-9334-0cce125cecc2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Polgár Csaba annak idején Kásler Miklóst követte a poszton.","shortLead":"Polgár Csaba annak idején Kásler Miklóst követte a poszton.","id":"20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-sandor-belugyminiszter-polgar-csaba-foigazgato-megbizas-visszavonasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef25c2f-286b-469f-9334-0cce125cecc2.jpg","index":0,"item":"4f85f561-06fd-4936-ad97-55d4f9742965","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-sandor-belugyminiszter-polgar-csaba-foigazgato-megbizas-visszavonasa-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 13:44","title":"Pintér Sándor indoklás nélkül kirúgta az Országos Onkológiai Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3762d29c-59af-4822-8740-540146739331","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","shortLead":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","id":"20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3762d29c-59af-4822-8740-540146739331.jpg","index":0,"item":"234ce532-df1b-4ff9-9c04-f4bfef8133c5","keywords":null,"link":"/elet/20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","timestamp":"2025. január. 29. 09:30","title":"Christopher Walken még sosem e-mailezett, soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ad69c7-d8b4-468c-8e58-6a5390ff4dd1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szemrevalóbb dizájn, jobb hatékonyság, nagyobb hatótáv, kisebb zaj, modernebb technika. Ezek a főbb hívószavai a világ legnépszerűbb autójaként jegyzett Tesla Model Y ráncfelvarrt változatának – jövünk az első személyes találkozás tapasztalataival.","shortLead":"Szemrevalóbb dizájn, jobb hatékonyság, nagyobb hatótáv, kisebb zaj, modernebb technika. Ezek a főbb hívószavai a világ...","id":"20250129_budapest-felfrissitett-tesla-model-y-juniper-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6ad69c7-d8b4-468c-8e58-6a5390ff4dd1.jpg","index":0,"item":"53d20a48-840d-4481-a683-93faf373b18c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_budapest-felfrissitett-tesla-model-y-juniper-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 29. 16:13","title":"Budapesten a legújabb Tesla: beültünk a menő fénycsíkos friss Model Y-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]