Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megint távol kerültünk a 400 forint alatti eurótól.","shortLead":"Megint távol kerültünk a 400 forint alatti eurótól.","id":"20250228_Csunyan-gyengult-a-forint-miutan-osszeveszett-a-Feher-Hazban-Trump-es-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"149e246d-8567-4f0f-8ce7-912941346cc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_Csunyan-gyengult-a-forint-miutan-osszeveszett-a-Feher-Hazban-Trump-es-Zelenszkij","timestamp":"2025. február. 28. 22:09","title":"Csúnyát gyengült a forint, miután összeveszett a Fehér Házban Trump és Zelenszkij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e49834e-598e-48cd-8757-9faa93613d0e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Lancia Delta S4 Stradale eleve igazi ritkaság, hát még az előszériás verzió.","shortLead":"A Lancia Delta S4 Stradale eleve igazi ritkaság, hát még az előszériás verzió.","id":"20250302_elkepeszto-lancia-delta-s4-szuperritka-kozuti-szornyeteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e49834e-598e-48cd-8757-9faa93613d0e.jpg","index":0,"item":"712bc148-bdc7-43c1-960e-dc4310d90708","keywords":null,"link":"/cegauto/20250302_elkepeszto-lancia-delta-s4-szuperritka-kozuti-szornyeteg","timestamp":"2025. március. 02. 07:21","title":"Elképesztő Lanciába botlottunk, körbefotóztuk a szuperritka közúti szörnyeteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa3606d-a923-42d1-bd5f-85b901798b70","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szolidaritási menet az ukrán nagykövetség elé vonult, ahol Sándor Fegyir, Ukrajna nemrég hivatalba lépett, korábban a fronton harcoló nagykövete köszöntötte a résztvevőket.","shortLead":"A szolidaritási menet az ukrán nagykövetség elé vonult, ahol Sándor Fegyir, Ukrajna nemrég hivatalba lépett, korábban...","id":"20250302_A-budapesti-ukran-nagykovetseg-ele-vonultak-az-Ukrajnaval-szolidaritast-vallalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffa3606d-a923-42d1-bd5f-85b901798b70.jpg","index":0,"item":"64beadc7-6fa8-45c7-adf6-b848e320ced0","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-budapesti-ukran-nagykovetseg-ele-vonultak-az-Ukrajnaval-szolidaritast-vallalok","timestamp":"2025. március. 02. 16:56","title":"Sándor Fegyir nagykövet köszöntötte az Ukrajna melletti szimpátiatünetésre összegyűlt tömeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f915508e-f8a1-41b2-85ef-36092598a0d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zelenszkij Washingtonból egyenesen Londonba repült, ahol Keir Starmerrel tárgyal.","shortLead":"Zelenszkij Washingtonból egyenesen Londonba repült, ahol Keir Starmerrel tárgyal.","id":"20250301_nagy-britannia-ukrajna-keir-starmer-volodimir-zelenszkij-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f915508e-f8a1-41b2-85ef-36092598a0d0.jpg","index":0,"item":"3b0f518a-4b90-44e5-a225-f38954532287","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_nagy-britannia-ukrajna-keir-starmer-volodimir-zelenszkij-targyalas","timestamp":"2025. március. 01. 19:49","title":"Brit miniszterelnök: „Ukrajna mellett állunk, amíg csak szükséges”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6970242-b0a3-4121-adc1-f3d893eabc6d","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Munka és magánélet egyensúlya, családon belüli erőszak, gyermekvédelem és demográfiai válság – ezekre a témákra fókuszált a Tisza Párt pénteki nőjogi konferenciáján. A problémák listája hosszú és úgy tűnik, Magyar Péter is tudja, jobb, ha nem mindenre ő ad választ, viszont eltökélt szándéka bizonyítani, hogy igenis foglalkozik nőügyekkel.","shortLead":"Munka és magánélet egyensúlya, családon belüli erőszak, gyermekvédelem és demográfiai válság – ezekre a témákra...","id":"20250228_nojogi-konferencia-Tisza-Part-Magyar-Peter-Bodis-Kriszta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6970242-b0a3-4121-adc1-f3d893eabc6d.jpg","index":0,"item":"6cdc66e3-8003-4cc6-bcec-c9b0bc4d3014","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_nojogi-konferencia-Tisza-Part-Magyar-Peter-Bodis-Kriszta-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 23:08","title":"A Tisza konferenciáján kiderült, mik a legégetőbb nőjogi problémák, és az is, miért fontos Bódis Kriszta támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a4c297-4ebd-4857-a241-8dd2062bd632","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Douglas Stuart nem szépítette meg, amit a nyolcvanas évek Glasgow-jában átélt. Első könyve, a Shuggie Bain mégis milliós példányban fogyott, és elnyerte a Booker-díjat. Második regénye, Az ifjú Mungo nemrég jelent meg magyarul – a New Yorkban élő szerzővel Zoomon beszélgettünk.","shortLead":"Douglas Stuart nem szépítette meg, amit a nyolcvanas évek Glasgow-jában átélt. Első könyve, a Shuggie Bain mégis...","id":"20250301_hvg-douglas-stuart-interju-feledes-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61a4c297-4ebd-4857-a241-8dd2062bd632.jpg","index":0,"item":"e374f88f-0662-4be6-8d5f-6c2a902fa8b3","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-douglas-stuart-interju-feledes-ellen","timestamp":"2025. március. 01. 17:30","title":"„A thatcherizmus ugyanaz volt, mint a reaganizmus, csak rossz fogakkal” – interjú Douglas Stuarttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán és az amerikai elnök pénteki megbeszéléséről a magyar miniszterelnök is megosztotta a véleményét. ","shortLead":"Az ukrán és az amerikai elnök pénteki megbeszéléséről a magyar miniszterelnök is megosztotta a véleményét. ","id":"20250228_Orban-Viktor-is-szerint-Donald-Trump-ma-batran-kiallt-a-beke-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"62888904-65e6-48c5-9ab1-a4ecfed87ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Orban-Viktor-is-szerint-Donald-Trump-ma-batran-kiallt-a-beke-mellett","timestamp":"2025. február. 28. 21:51","title":"Orbán Viktor szerint Donald Trump ma bátran kiállt a béke mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai szélsőségesek”.","shortLead":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai...","id":"20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564.jpg","index":0,"item":"2d68704e-94dc-40d9-a4d8-0f3a54c64be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","timestamp":"2025. március. 01. 10:13","title":"Orbán Balázs könyvet ír doktori védése tanulságairól és a vele járó politikai dzsihádról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]