Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"af1bfaac-879e-4246-b8c2-db847e57dd95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elmaradtak az elmúlt években megszokott politikai kiállások, az idei Oscaron a Los Angeles-i tűzvész jelentette a legnagyobb megrázkódtatást. ","shortLead":"Elmaradtak az elmúlt években megszokott politikai kiállások, az idei Oscaron a Los Angeles-i tűzvész jelentette...","id":"20250303_oscar-gala-politika-trump-gaza-ukrajna-tuzvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af1bfaac-879e-4246-b8c2-db847e57dd95.jpg","index":0,"item":"605fab7f-411b-4063-b9d4-4586649cc596","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_oscar-gala-politika-trump-gaza-ukrajna-tuzvesz","timestamp":"2025. március. 03. 07:04","title":"Donald Trump nevét senki sem ejtette ki az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c3f1ce-7298-4982-8727-39bab1f36e01","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban a többek közt benzines, plugin hibrid és dízel hajtással is kapható Opel Astra kombi tisztán elektromos kivitele. Teszten az Astra Sports Tourer Electric.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban a többek közt benzines, plugin hibrid és dízel hajtással is kapható...","id":"20250302_elektromos-kombi-opel-astra-sports-tourer-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c3f1ce-7298-4982-8727-39bab1f36e01.jpg","index":0,"item":"d5b72d23-a253-4372-83ee-3c10faae3ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250302_elektromos-kombi-opel-astra-sports-tourer-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 13:00","title":"Elektromos kombi? Igen, az Opel Astrából létezik ilyen, le is teszteltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány hete, egy fontos szerzői jog per kellős közepén jelentette be Mark Lemley, a Meta szellemi jogokra szakosodott ügyvédje, hogy otthagyja a céget. A miértekről egy interjúban beszélt.","shortLead":"Néhány hete, egy fontos szerzői jog per kellős közepén jelentette be Mark Lemley, a Meta szellemi jogokra szakosodott...","id":"20250302_meta-mark-lemley-ugyved-mark-zuckerberg-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811.jpg","index":0,"item":"e0183521-088d-4cb2-9136-132545e760a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_meta-mark-lemley-ugyved-mark-zuckerberg-donald-trump","timestamp":"2025. március. 02. 20:03","title":"Otthagyta a Metát a sztárügyvéd, mert a cégen és Mark Zuckerbergen is „neonáci őrület lett úrrá”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az úszó ügyvédje kijelentette, hogy a végsőkig küzdeni fognak az igazukért.","shortLead":"Az úszó ügyvédje kijelentette, hogy a végsőkig küzdeni fognak az igazukért.","id":"20250303_kenderesi-tamas-svajci-legfelsobb-birosag-doppingvetseg-eltiltas-biologiai-utlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3.jpg","index":0,"item":"4e8dc1ab-8a45-4957-b9c9-93c560953223","keywords":null,"link":"/sport/20250303_kenderesi-tamas-svajci-legfelsobb-birosag-doppingvetseg-eltiltas-biologiai-utlevel","timestamp":"2025. március. 03. 20:52","title":"Strasbourgig is elmennének Kenderesi Tamásék, hogy bizonyítsák az igazukat a doppingügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fc9cbd-8961-4e53-9127-4074e6107a65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai színész megható beszédet mondott a vasárnap esti Oscar-gálán nemrég elhunyt „kedves barátjáról”.","shortLead":"Az amerikai színész megható beszédet mondott a vasárnap esti Oscar-gálán nemrég elhunyt „kedves barátjáról”.","id":"20250303_Morgan-Freeman-Gene-Hackman-tehetsege-mindenki-munkajat-magasabb-szintre-emelte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69fc9cbd-8961-4e53-9127-4074e6107a65.jpg","index":0,"item":"5940ad70-eecf-47ce-81d7-a5e86134bef1","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Morgan-Freeman-Gene-Hackman-tehetsege-mindenki-munkajat-magasabb-szintre-emelte","timestamp":"2025. március. 03. 13:40","title":"Morgan Freeman: Gene Hackman tehetsége mindenki munkáját magasabb szintre emelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa továbbra is kap oxigént, de nem kell géppel lélegeztetni, láza nincs. A Vatikán vasárnap esti közlése szerint állapota stabil, de a jövőt illetően az orvosok visszafogottak, mert a katolikus egyházfő állapota akár kritikussá is válhat.","shortLead":"Ferenc pápa továbbra is kap oxigént, de nem kell géppel lélegeztetni, láza nincs. A Vatikán vasárnap esti közlése...","id":"20250302_Uj-hirek-Ferenc-papa-allapotarol-stabil-de-kritikussa-is-valhat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"d6eb482e-9a56-47c3-a59b-4df6c274170d","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Uj-hirek-Ferenc-papa-allapotarol-stabil-de-kritikussa-is-valhat-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 20:52","title":"Új hírek Ferenc pápa állapotáról: stabil, de kritikussá is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott több száz tüntető várta.","shortLead":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott...","id":"20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820.jpg","index":0,"item":"9659ac4b-4eb8-430e-9a18-1c0e2e2936fd","keywords":null,"link":"/elet/20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","timestamp":"2025. március. 02. 14:45","title":"Náci söpredék, Oroszországba menj síelni – így várták J.D. Vance alelnököt Vermontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]