Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. március. 10. 07:30","title":"Stresszfaktorok a mindennapokban: tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"bb440e22-33d1-49ed-ae61-575ab9cdf459","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz kormány is védővámot vezetett be a kínai importkocsikra, csak ők máshogy nevezték el a sarcot – cserébe az évi 10-20 százalékkal emelkedik.","shortLead":"Az orosz kormány is védővámot vezetett be a kínai importkocsikra, csak ők máshogy nevezték el a sarcot – cserébe az évi...","id":"20250310_Oroszorszag-Kina-autok-import-domping-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb440e22-33d1-49ed-ae61-575ab9cdf459.jpg","index":0,"item":"32274bd2-5bd9-4d7b-9a79-daf90cb4738f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Oroszorszag-Kina-autok-import-domping-vam","timestamp":"2025. március. 10. 10:03","title":"Hiába a határtalan barátság, Oroszországnak is elege lett az olcsó kínai autók dömpingjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos üzletember Soros Györgyöt is emlegette és megkérdőjelezte Románia demokratikusságát, miután elutasították Călin Georgescu elnökjelöltségét.","shortLead":"A milliárdos üzletember Soros Györgyöt is emlegette és megkérdőjelezte Románia demokratikusságát, miután elutasították...","id":"20250309_Elon-Musk-nehezen-viseli-calin-georgescu-elnokjelolt-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a.jpg","index":0,"item":"31d85ac0-fb3c-4327-8347-b7b161df5ad9","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_Elon-Musk-nehezen-viseli-calin-georgescu-elnokjelolt-x","timestamp":"2025. március. 09. 22:03","title":"„Újra Soros” – Elon Musk kiakadt, hogy ejtették a román szélsőjobbos jelöltet: egy óra alatt háromszor is posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f3e20-b73c-482a-860c-e28d3ff0ce0c","c_author":"Imre Réka - Siteri Nóra","category":"itthon","description":"„Ideje, hogy az ország letegye a politikai bulvárt, és azért álljon ki, ami valóban fontos” – mondta a HVG-nek annak a sok ezer embernek az egyike, aki az egészségügy méltatlan helyzete miatt tüntetett szombaton a Kossuth Lajos téren. ","shortLead":"„Ideje, hogy az ország letegye a politikai bulvárt, és azért álljon ki, ami valóban fontos” – mondta a HVG-nek annak...","id":"20250309_mok-orvosok-tuntetes-video-mosz-apolok-szakszervezet-kamara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f3e20-b73c-482a-860c-e28d3ff0ce0c.jpg","index":0,"item":"07f88f7b-de36-43c7-9845-24f904c8aa81","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_mok-orvosok-tuntetes-video-mosz-apolok-szakszervezet-kamara-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 09:14","title":"„Lassan 50 éves vagyok, az én számat már nem fogja be senki” – tízezren nézték meg, van-e még jövője az egészségügynek, vagy el kell innen menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss jelentés szerint a Facebook (ma már Meta) korábban még a felhasználók adataihoz is hozzáférést adott volna a kínai kormánynak, csak, hogy megvethesse a lábát a kínai piacon.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a Facebook (ma már Meta) korábban még a felhasználók adataihoz is hozzáférést adott volna...","id":"20250310_facebook-kina-cenzura-meta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f.jpg","index":0,"item":"8c1bb04f-ad78-4d58-aa94-e1e23d279d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_facebook-kina-cenzura-meta","timestamp":"2025. március. 10. 13:03","title":"Cenzúrázott Facebookot akart építeni Kínának a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970a51ce-2813-4a1a-b771-94387d0ba97f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három egymást követő estén játszik a Fesztiválzenekarral az orosz-német zongoraművész.","shortLead":"Három egymást követő estén játszik a Fesztiválzenekarral az orosz-német zongoraművész.","id":"20250308_hvg-mupa-igor-levit-budapesti-fesztivalzenekar-fischer-ivan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/970a51ce-2813-4a1a-b771-94387d0ba97f.jpg","index":0,"item":"05a8da55-6202-48ac-aada-9e7e82de5c59","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-mupa-igor-levit-budapesti-fesztivalzenekar-fischer-ivan","timestamp":"2025. március. 08. 18:30","title":"„Ez a fickó nem ismer lehetetlent\" – Igor Levit az egyik leggyilkosabb versenyművet is előadja a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész vonalon pótlóbusz közlekedett helyette.","shortLead":"Az egész vonalon pótlóbusz közlekedett helyette.","id":"20250310_baleset-2es-metro-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"779c3d4b-39ba-4963-8fa8-b7e84bffab10","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_baleset-2es-metro-potlobusz","timestamp":"2025. március. 10. 05:13","title":"Baleset miatt nem járt a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bdeff3-5f9d-4713-b21c-848130009521","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Eddig nem látott képeket osztott meg a Rihanna a nemzetközi nőnapon. A kozmetikai márkáját is sikeresen futtató, ünnepelt énekesnő azt írta, két gyereke születése volt élete legnagyszerűbb teljesítménye.","shortLead":"Eddig nem látott képeket osztott meg a Rihanna a nemzetközi nőnapon. A kozmetikai márkáját is sikeresen futtató...","id":"20250309_Rihanna-nonap-szules-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26bdeff3-5f9d-4713-b21c-848130009521.jpg","index":0,"item":"1066bb68-3fa8-4ca6-b3dd-9501fc60c80f","keywords":null,"link":"/kultura/20250309_Rihanna-nonap-szules-fotok","timestamp":"2025. március. 09. 14:53","title":"Rihanna sosem látott szülés utáni fotóival ünnepelte a nőnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]