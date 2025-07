„Darwini kiválasztódást” vezetne be a Tisza az egészségügyben – interjú Hegedűs Zsolt ortopéd sebésszel

Sokan azt mondják, kár további pénz pumpálni a rosszul működő rendszerbe, teljesen át kell alakítani.

Meg lehet javítani az állami egészségügyet, mert itt is van rengeteg jó gyakorlat. Itt is gyógyulnak betegek, ne fessük túl feketére a képet. Sokat javíthat a rendszeren a transzparencia. Azért is szeretnénk bevezetni egy mindenki számára elérhető betegelégedettségi rendszert, hogy felerősítsük a betegek hangját. Az értékelések természetesen nyilvánosak lennének, ezek alapján dönthet majd a beteg, hogy melyik kórházat választja. Emellett látni lehetne minden kórháznál a legfontosabb paramétereket, a kórházi fertőzések számát, a halálozási statisztikákat. Ez a transzparencia önmagában is a jobb minőség elérésére sarkallja majd az intézményeket, és a fenntartók is tudnák, hogy min kell javítani, miben kell segítséget nyújtani a gyengébben teljesítőknek. De azon is dolgozni kell, hogy a jól teljesítők minél több esetet tudjanak ellátni. Ez a darwini kiválasztási módszer segít abban, hogy a legjobban maradjanak fenn.

„Mindenki másra mutogat, a beteg pedig elveszetten kóborol az ellátórendszerben, és ha van pénze, magánba megy” Idén először a kormány nem utólag dob mentőövet az adósságoktól roskadozó kórházaknak, hanem már év közben folyósít 150 milliárd forintot. Ebből 47 milliárdot csak a kórházi koszt feljavítása visz el. Arról, hogy mire elég mindez, és mit kellene tennie a következő kormánynak, Sinkó Eszter egészségügyi közgazdászt kérdeztük.

A transzparencia mellett az őszinteséget és a partnerséget említette a Tisza kongresszusán. Mit ért ezeken?

A hibákat nem eltagadni kell, hanem őszintén bevallani, hogy tanuljunk belőlük, és soha többé ne forduljanak elő. Őszinteség nélkül nincs előrelépés, ahogy a szakmai szervezetekkel való együttműködés nélkül sincs.