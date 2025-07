Marketingfogás vagy szent örökség – mit jelent ma Lionel Messi után a 10-es mezt viselni?

Manapság sokak szemében szinte már mindennél feljebbvaló a személyes márkaépítés. Az Instagram és a TikTok világában bárkitől egy karnyújtásnyira van a lehetőség, hogy megalkossa a saját márkáját. Szeret enni vagy sminkelni? Minden átlagosnak tűnő dologból lehet virális trend, ahogyan politikus is egy egészségedukációs tartalmakat gyártó sebész-influenszerből. Vannak már olyan egyetemek is, amelyek külön tananyagként foglalkoznak a személyes márkaépítéssel. Megtanítják, hogyan tudja magát különleges színben feltűntetni, megmutatni, mitől más, mint a többiek, és ez miért jó.

A labdarúgás világában a személyes márkaépítés egyik fontos fokmérője, ha az illető kiérdemli a 10-es mezszámot. Ez sokak számára kiugrási jelentőséget jelent, hiszen a legnagyobbak nyomába léphet ekképpen. A sportág fiatal sztárjai közül többen is 10-esre váltottak a nyáron: Cole Palmer egészen a klubvilágbajnoki címig vezette benne a Chelsea-t, ha visszatér súlyos sérülése után, akkor Jamal Musialát is a mágikus mezszámban láthatjuk majd, Luka Modric távozása után pedig a Real Madridnál is megüresedett a 10-es – amit akár Kylian Mbappé is megörökölhet. Az FC Barcelona új tízese pedig a napokban a 18. születésnapját ünneplő Lamine Yamal lett, aki 2031-ig hosszabbított a katalán klubbal.

De mit is jelent pontosan, ha valaki 10-esben focizik? Mennyit változott ennek a mezszámnak a jelentősége és a jelentése az elmúlt években, és mennyit fog még?

Marketingfogás vagy örökség?

„A személyes márkaépítés fontosabb, mint valaha. Valószínűleg évente 10–15 százalékkal nő a jelentősége” – véli Daniel Sandison, a futballcipőket gyártó Sokito nevű cég marketingvezetője, aki az Athleticnek arról is beszélt, „a legtöbb topjátékos olyan YouTube-csatornát szeretne, mint Jude Bellingham, és olyan mezszámot akar viselni, ami tükrözi a személyiségét”. Ennek a folyamatnak egyik ékes példájaként említette Cole Palmer gólörömét is: a Chelsea játékosa januárban védjegykérelmet nyújtott be az Egyesült Királyság Szellemi Tulajdoni Hivatalához. Cristiano Ronaldo esetében hasonló a helyzet, az ikonikus ünneplése és a mezszáma egybeforrt a brandjével (CR7).

Cole Palmer védjegyévé vált a „hidegrázós" gólöröme

„A futballisták körül mindenki támogatja a személyes márkaépítést, mert ez pénzt termel, munkahelyeket hoz létre, és lehetőséget ad arra, hogy olyan közösségek is kapcsolódjanak a futballhoz, amelyek korábban kimaradtak belőle. Ezért is rendkívül fontos ez” – állapítja meg a marketingszakember.

A 10-es mez egyértelműen komoly értékkel márkaépítés szempontjából, de futballszakmailag még ennél is többet jelent. A Manchester United új igazolása, Matheus Cunha a klub hivatalos médiacsatornájának beszélt arról, számára miért fontos a 10-es szám. „Ez valami olyasmi, amiről mindig is álmodtam. Ha erre a mezszámra gondolok, nekem mindig Wayne Rooney jut az eszembe. Marcustól (Rashford) örököltem meg, de tudjuk, hogy még mennyi nagyság viselte ezt a mezt. Olyanok, mint Ruud van Nistelrooy vagy Zlatan Ibrahimovic. Nemcsak az a különleges, hogy viselhetem, hanem az is, hogy milyen történelmi örökség párosul hozzá. Csodálatos dolog, és kiváltság számomra, hogy enyém ez a mezszám” – mondta Cunha, amikor megkapta a 10-est.

Matheus Cunha brazil, a 10-es mezt pedig Dél-Amerikában olyan legendák viselték, mint Pelé vagy Diego Maradona, de az olyan európai zsenik is hozzájárultak a szám presztízsének növeléséhez, mint Puskás Ferenc és Zinédine Zidane. Korábban a klasszikus 10-es kevésbé volt hangsúlyos Spanyolországban, ahol inkább a 4-es, 6-os és 8-as számokhoz vonzódtak a futball nagyságai (elég csak Xavira és Andrés Iniestára gondolni), Portugália inkább a kiváló szélsőiről híres, Németországban pedig régen a védekezőbb szerepkörben játszók, például a „söprögetők” kapták meg a 10-es számot.

A klasszikus 10-esek általában a csatár mögött, támadó középpályásként játszottak, a csapat kreatív motorjaként. Bár ez a szerepkör valamelyest visszaszorult a modern futballban, a hamis kilencesek, befelé mozgó szélsők és a mélységből szervező irányítók elterjedése miatt, de arról szó sincs, hogy ne lenne senki méltó erre a mezszámra. Épp ellenkezőleg, ma talán több a jelentkező rá, mint valaha.

Ez a mezszám gyakran a stafétabot átadásának jelképeként jelenik meg. Maradjunk csak Barcelonában, annak idején Lionel Messi Ronaldinhótól örökölte meg a számot. A 10-es mez hatalmas elvárásokat támaszt a viselőjével szemben, ebből fakadóan pedig olykor csalódásokhoz is vezet, ahogy az Yamal elődjével, Ansu Fatival is történt.

Messi után Fatit a Barcelona következő nagy sztárjaként tartották számon, amikor a 2021–2022-es szezonban megkapta a 10-est, de a Barcelonánál eltöltött évei alatt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Olyannyira nem, hogy nemrég kölcsönadták inkább a Monacónak. „Szerintem játékosként ezzel tulajdonképpen kijelölöd magadnak az irányító szerepet. »Én vagyok a vezér, én irányítom a játékot«. Pont úgy, ahogy Maradona vagy Messi tette” – mondta Sandison.

Nincs félelem Lamine Yamalban

Egy ideje már elkerülhetetlennek tűnt, hogy Yamal megkapja a 10-es mezszámot Barcelonában. Tavaly nyáron megnyerte az Európa-bajnokságot a spanyol válogatottal, ahol ráadásul a torna legjobb fiatal játékosának választották, majd megszerezte második bajnoki címét a Barcelonával, győzött a Király-kupában és tündökölt minden idők talán legjobb Bajnokok Ligája-elődöntőjében az Inter ellen. Mindezt 17 évesen. Igazi vezére volt csapatának. Minden sorozatot figyelembe véve 18 gólt lőtt és 25 gólpasszt adott az előző idényben, a mértékadó Transfermarkt szerint pedig ő jelenleg a világ legértékesebb focistája a 200 millió euróra becsült piaci értékével. Nem csoda, hogy már az Aranylabda-esélyesek között említik a nevét.

Most pedig azt a mezt veszi fel, amit korábban Messi viselt. A már az Inter Miamiban játszó klasszis öröksége grandiózus, és mély nyomot hagyott a 10-es mez történetében is. Ez egyszerre áldás és átok, ám Yamal igyekszik elkerülni, hogy Messihez vessék össze. „Nem akarom magam senkihez hasonlítani, főleg nem Messihez” – mondta egy áprilisi sajtótájékoztatón, ahol azt is elárulta, hogy a barcelonai berobbanása óta még személyesen nem is találkozott az argentin legendával. „Próbálom a saját utamat járni” – tette hozzá. „Természetesen felnézek rá, számomra ő minden idők legjobbja, de nem akarom magamat hozzá mérni.”

Barcelonában mindig is hatalmas lesz a nyomás a 10-es mez viselőjén. Messi ugyan mindenkit felülmúl, de még neki is nagy terhet jelentett e szám felvétele, akárcsak elődjének, Ronaldinhónak, aki olyan klasszisok után húzta magára a 10-est, mint honfitársai, Rivaldo és Romário, vagy az argentin legenda, Diego Maradona. A futball királyairól beszélünk, de ami Barcelonában talán még ennél is fontosabb, volt egy közös nevezőjük: képesek voltak feldobni a hangulatot az öltözőben, ami az eredményességben is megmutatkozott.

Talán Yamal és Messi összehasonlítása nem szerencsés egyelőre, de van egy fontos párhuzam kettejük között, ami bizakodásra ad okot a fiatal spanyol jövőjét illetően. Yamal beépítését nagyon hasonló módon kezeli a Barcelona, mint annak idején Messiét.

Messi 17 évesen, 2004 októberében mutatkozott be a felnőtt csapatban, de csak a következő idényben lett állandó tagja Frank Rijkaard keretének. Ezután még két szezonon át a 30-as, majd a 19-es mezszámot viselte, miközben Ronaldinho mellett folyamatosan fejlődött, majd szépen lassan túl is szárnyalta mentorát. 2008 nyarán, amikor Pep Guardiola átvette a Barcelona irányítását, Ronaldinho távozott a Milanhoz, Messi pedig megkapta a 10-es mezt. Ekkorra már 110 meccsen játszott, és 21 éves volt.

Ronaldinho és Lionel Messi LLUIS GENE / AFP

Yamal eddig négy meccsel kevesebbet játszott a Barcában, de összesen nagyjából 200 perccel több időt töltött a pályán. Ami viszont igazán döbbenetes, hogy mindössze 15 éves és 290 napos volt, amikor 2023 áprilisában debütált a felnőttek között, ezzel ő lett a klub történetének legfiatalabb La Liga-játékosa. 18 évesen pedig már a 10-es mez büszke birtokosa lesz.

Egyénileg talán már többet is mutatott, mint amit a Barcelona 2008-ig látott Messitől, és már az is tisztán látszik, hogy Yamal bírja a nyomást. A tízes mezzel egy új, és remélhetőleg hosszú fejezet nyílik az életében. Nagy célokat tűzött ki maga és a csapat elé. „Azt szeretném, hogy a Barca mindent megnyerjen, és hogy a legjobbak közé tartozzon a világon” – mondta Yamal a fentebb is említett áprilisi sajtótájékoztatón. „Ez az egész csapaton érződik, számunkra ez egy álom, ami nagyban hozzájárul ahhoz is, ahogyan idén játszunk. Emlékszünk, amikor a klub 2015-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját. Mi nem csak azért játszunk, mert ez a munkánk, hanem mert tényleg a szívünkön viseljük a klub színeit” – tette hozzá Yamal, aki arról is biztosította a szurkolókat, hogy később se lesznek problémák az önbizalmával:

Hogy félek-e a pályán? Minden félelmemet ott hagytam a környékünk játszóterén, Mataróban.