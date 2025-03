Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Manus nevű mesterséges intelligencia képes önálló döntéseket hozni, és már nemcsak segíti az ember munkáját, hanem el is végzi azt. Kínai fejlesztés, ami az Egyesült Államok vezető szerepét is megkérdőjelezi.","shortLead":"A Manus nevű mesterséges intelligencia képes önálló döntéseket hozni, és már nemcsak segíti az ember munkáját, hanem el...","id":"20250310_kinai-mesterseges-intelligencia-manus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"e974bcd8-c4cc-4e93-9870-7455820f0621","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_kinai-mesterseges-intelligencia-manus","timestamp":"2025. március. 10. 18:03","title":"Kína megcsinálta a mesterséges intelligenciát, ami már tényleg elveheti az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ecd486-1959-4d28-9506-4f9c0369ab64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő csoportok szerint 30 000 ember halálát okozta.","shortLead":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő...","id":"20250311_Letartoztattak-Manilaban-Rodrigo-Duterte-volt-Fulop-szigeteki-elnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ecd486-1959-4d28-9506-4f9c0369ab64.jpg","index":0,"item":"be402def-2c31-4bec-bfa7-6308af88c2c6","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Letartoztattak-Manilaban-Rodrigo-Duterte-volt-Fulop-szigeteki-elnokot","timestamp":"2025. március. 11. 05:24","title":"Letartóztatták Manilában Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Radoslaw Sikorski az X-en reagált arra, hogy Orbán Viktor véleménynyilvánító népszavazást tart Ukrajna uniós tagságáról.","shortLead":"Radoslaw Sikorski az X-en reagált arra, hogy Orbán Viktor véleménynyilvánító népszavazást tart Ukrajna uniós tagságáról.","id":"20250309_nepszavazas-orban-magyarorszaganak-unios-tagsagarol-radislav-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-diplomacia-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765.jpg","index":0,"item":"6c9d882e-7e1a-4166-a0f7-07d3fd2ac9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_nepszavazas-orban-magyarorszaganak-unios-tagsagarol-radislav-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-diplomacia-ukrajna","timestamp":"2025. március. 09. 16:27","title":"Inkább az orbáni Magyarország uniós tagságáról látna népszavazást a lengyel külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le a felhasználó.","shortLead":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le...","id":"20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7.jpg","index":0,"item":"6b570f39-9213-4e51-b5d8-861e9a9c6967","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","timestamp":"2025. március. 11. 09:03","title":"Belenéz az e-mailekbe a Google mesterséges intelligenciája, aztán ha kell, előveszi a naptárat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fbe00e-9703-4b4a-abf4-ddb9e0ce3c21","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész szűkszavú, megszokott választ adott.","shortLead":"A legfőbb ügyész szűkszavú, megszokott választ adott.","id":"20250310_vadai-polt-peter-nemzeti-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30fbe00e-9703-4b4a-abf4-ddb9e0ce3c21.jpg","index":0,"item":"2a94ed1e-a53a-4ec8-bc5a-e908a573f738","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_vadai-polt-peter-nemzeti-sport","timestamp":"2025. március. 10. 13:14","title":"Vadai szerint az ügyészségnek kellene vizsgálnia a Nemzeti Sport felvásárlását, Polt Péter feljelentésként értékelte a kérdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0888e3c-853d-40a6-8009-4c7defed3a24","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ritkán találnak olyan súlyos hibát, mint amire két spanyol kutató bukkant. A kiaknázásával gyakorlatilag minden veszélyben lehet, ami egy hálózaton van a sebezhető eszközzel.","shortLead":"Ritkán találnak olyan súlyos hibát, mint amire két spanyol kutató bukkant. A kiaknázásával gyakorlatilag minden...","id":"20250310_wifi-bluetooth-chip-espressif-esp32-sebezhetoseg-tamadas-biztonsagi-res","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0888e3c-853d-40a6-8009-4c7defed3a24.jpg","index":0,"item":"d2e7a92d-5014-45da-a701-d3014087097d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_wifi-bluetooth-chip-espressif-esp32-sebezhetoseg-tamadas-biztonsagi-res","timestamp":"2025. március. 10. 16:17","title":"Egymilliárd eszközben van ott a chip, amiről most kiderült: nagyon súlyos hibát hordoz magában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ec8fc0-092f-44f6-abe6-481765ea8da8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Porsche Taycan Turbo GT szedán még a kétajtós Porsche 911-re is rávert 1 másodpercet Interlagosban.","shortLead":"A Porsche Taycan Turbo GT szedán még a kétajtós Porsche 911-re is rávert 1 másodpercet Interlagosban.","id":"20250310_uj-rekordot-huzott-be-az-1108-loeros-legdurvabb-porsche-taycan-turbo-gt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54ec8fc0-092f-44f6-abe6-481765ea8da8.jpg","index":0,"item":"d897bf59-b8ff-4f84-ad00-10f414a80c37","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_uj-rekordot-huzott-be-az-1108-loeros-legdurvabb-porsche-taycan-turbo-gt","timestamp":"2025. március. 10. 07:59","title":"Új rekordot húzott be az 1108 lóerős legdurvább Porsche – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f073350-d3e6-425e-ae84-30d9eb097520","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint történelmi megállapodásról van szó.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint történelmi megállapodásról van szó.","id":"20250310_szijjarto-peter-roman-magyar-gazszolidaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f073350-d3e6-425e-ae84-30d9eb097520.jpg","index":0,"item":"b3360bab-6e5c-45d4-a899-3898eb2e4d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_szijjarto-peter-roman-magyar-gazszolidaritas","timestamp":"2025. március. 10. 11:24","title":"Gázszolidaritási megállapodást kötött Magyarország Romániával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]