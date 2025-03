Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő, de az itt felsorakozó munkahelyi rejtélyek megérdemlik a figyelmet és a türelmet is. Spoilermentes ajánló.","shortLead":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő...","id":"20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6.jpg","index":0,"item":"a1bbffd9-38d5-43e1-8311-b3ab010a7d91","keywords":null,"link":"/elet/20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","timestamp":"2025. március. 17. 15:50","title":"Ezek a főnökök rosszabbak még az ön főnökeinél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fellebbviteli bíróságon februárba véget ért az ismert producer, P. Koltai Gábor elleni büntetőeljárás. Koltai Róbert és Pogány Judit fiát költségvetési csalásért, okirat hamisításért és pénzmosásért ítélték el jogerősen még tavaly.","shortLead":"A fellebbviteli bíróságon februárba véget ért az ismert producer, P. Koltai Gábor elleni büntetőeljárás. Koltai Róbert...","id":"20250319_Rabolintott-a-birosag-Koltai-Robert-es-Pogany-Judit-fianak-felfuggesztett-bortonbuntetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"de4dfcc5-60f8-4b23-b3b9-ba40a75521c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Rabolintott-a-birosag-Koltai-Robert-es-Pogany-Judit-fianak-felfuggesztett-bortonbuntetesere","timestamp":"2025. március. 19. 09:10","title":"Rábólintott a bíróság Koltai Róbert és Pogány Judit fiának felfüggesztett börtönbüntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5a2e0a-fc14-4351-b3f5-c834a1151928","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzéki összefogásban résztvevő pártokat a 2022-es választást követően bírságolták meg tiltott kampányfinanszírozás miatt, ennek a jogosságát vitatták.","shortLead":"Az ellenzéki összefogásban résztvevő pártokat a 2022-es választást követően bírságolták meg tiltott...","id":"20250318_lmp-parbeszed-momentum-allami-szamvevoszek-allamkincstar-tiltott-partfinanszirozas-per-birosagi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec5a2e0a-fc14-4351-b3f5-c834a1151928.jpg","index":0,"item":"bedb87ab-be55-4034-9ac6-42899dc4f00f","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_lmp-parbeszed-momentum-allami-szamvevoszek-allamkincstar-tiltott-partfinanszirozas-per-birosagi-itelet","timestamp":"2025. március. 18. 20:25","title":"Pert vesztett az LMP, a Párbeszéd és a Momentum az Államkincstár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett társadalom megfélemlítése volt, az elkövetőt azonban sikerült elfogni, mielőtt egy rigai áruházat is felgyújtott volna.","shortLead":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett...","id":"20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585.jpg","index":0,"item":"dcad5805-95bf-40e6-890d-953c5fec96e7","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","timestamp":"2025. március. 17. 12:03","title":"Az orosz katonai hírszerzést vádolja a litván főügyész egy vilniusi IKEA-üzlet felgyújtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy mégis alkalmas az élet fenntartására a Mars – csak éppen mélyen a felszíne alatt. Új szeizmikus bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a Mars mélyén folyékony víz lehet.","shortLead":"Lehet, hogy mégis alkalmas az élet fenntartására a Mars – csak éppen mélyen a felszíne alatt. Új szeizmikus...","id":"20250318_mars-viz-felszin-alatt-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749.jpg","index":0,"item":"65e5c01e-6ff3-49b1-8dbf-32489fcb7185","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_mars-viz-felszin-alatt-kutatas","timestamp":"2025. március. 18. 19:03","title":"Újabb kutatás bizonyítja: víz lehet a Mars felszíne alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden valószínűség szerint Trump majd a saját felületén, a Truth Socialon számol be róla.","shortLead":"Minden valószínűség szerint Trump majd a saját felületén, a Truth Socialon számol be róla.","id":"20250318_trump-putyin-telefon-feher-haz-tuzszunet-targyalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"cb54ab76-8454-42db-b328-74daf2f26fb8","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_trump-putyin-telefon-feher-haz-tuzszunet-targyalas-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 18:14","title":"Több mint egy órát tartott Trump és Putyin megbeszélése, de a Fehér Ház nem akarja elárulni az eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7176aee-c2e7-437b-90fc-0bbe707b0cca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely személyautók gyakorolják a legkisebb negatív hatást a környezetre.","shortLead":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely személyautók gyakorolják a legkisebb negatív hatást a környezetre.","id":"20250319_ezek-most-a-leginkabb-kornyezetbarat-autok-toplista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7176aee-c2e7-437b-90fc-0bbe707b0cca.jpg","index":0,"item":"ad57d99e-37ed-432f-a550-71044a155aac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_ezek-most-a-leginkabb-kornyezetbarat-autok-toplista","timestamp":"2025. március. 19. 07:59","title":"Ezek most a leginkább környezetbarát autók – toplista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1a7862-d72f-47a6-83f0-498a43730cbf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újabb természeti katasztrófa miatt utakat zártak le és több száz családot menekítettek ki.","shortLead":"Az újabb természeti katasztrófa miatt utakat zártak le és több száz családot menekítettek ki.","id":"20250318_spanyolorszag-aradasok-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1a7862-d72f-47a6-83f0-498a43730cbf.jpg","index":0,"item":"90f64615-e6e9-4982-917e-ee4bd685018a","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_spanyolorszag-aradasok-evakualas","timestamp":"2025. március. 18. 12:50","title":"Újabb áradások Spanyolországban, több mint 350 lakást kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]