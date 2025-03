Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Thomas Friedman háromszoros Pulitzer-díjas szemleíró szerint az orosz államfő számára elfogadhatatlan a tűzszünet olyan feltételekkel, mint amelyekben az USA és Kijev megállapodott. Dani Rodrik harvardi professzor a tudományos és üzleti világ fellépését sürgeti, miután Trump rohamot indított a tudomány és az oktatás szabadsága ellen. Kellenek-e Európának az amerikai F 35-ös harci repülőgépek, vagy váljon le az amerikai hadiiparról? Izraelnek lator vezetője van, ez a probléma, írja a Bloomberg elemzője, Marc Champion. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Thomas Friedman háromszoros Pulitzer-díjas szemleíró szerint az orosz államfő számára elfogadhatatlan a tűzszünet olyan...","id":"20250319_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f93c4984-2c8c-44b3-91d1-9254d5c4642e","keywords":null,"link":"/360/20250319_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 19. 10:30","title":"New York Times-vélemény: Ukrajna ügyében egy szót sem hiszek Trumpnak és Putyinnak, beleértve a kötőszavakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34951e3-4e64-43de-9268-3e0d3acd364e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 30 napra kötött részleges tűzszünettel Putyin elvileg vállalta, hogy az oroszok nem támadják az ukrán energiainfrastruktúrát.","shortLead":"A 30 napra kötött részleges tűzszünettel Putyin elvileg vállalta, hogy az oroszok nem támadják az ukrán...","id":"20250318_trump-putyin-ukrajna-jeghoki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34951e3-4e64-43de-9268-3e0d3acd364e.jpg","index":0,"item":"a38e3167-93bd-4307-a10a-82d556055fd3","keywords":null,"link":"/elet/20250318_trump-putyin-ukrajna-jeghoki-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:42","title":"Trump és Putyin a megbeszélésük végén már hokimeccseket tervezgettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae77b889-6502-4951-a6a1-47abc6062a2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan egy teljes csorda gyűlhet össze a vadásztársaságnál.","shortLead":"Lassan egy teljes csorda gyűlhet össze a vadásztársaságnál.","id":"20250319_Zebra-Meszaros-Lorinc-talentis-group-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae77b889-6502-4951-a6a1-47abc6062a2a.jpg","index":0,"item":"8f01bade-b41d-476f-91e1-ce5a63f9cd54","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Zebra-Meszaros-Lorinc-talentis-group-Orban","timestamp":"2025. március. 19. 09:59","title":"Újabb zebra érkezhet Mészáros cégének telephelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c137fff8-bc2b-40d2-a8ad-c3754a080af8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint hirtelen még Gyurcsány is hasznos lett a kormány számára.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint hirtelen még Gyurcsány is hasznos lett a kormány számára.","id":"20250318_Magyar-Peter-alakul-a-Fidesz-Mi-Hazank-koalicio-tisza-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c137fff8-bc2b-40d2-a8ad-c3754a080af8.jpg","index":0,"item":"9d903efe-8506-4eb1-b061-bcff0635287d","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Magyar-Peter-alakul-a-Fidesz-Mi-Hazank-koalicio-tisza-kampany","timestamp":"2025. március. 18. 12:32","title":"Magyar Péter: Alakul a Fidesz–Mi Hazánk-koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b11e072-4960-449d-b21f-6dd46d26ae99","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bényi vezette az Önök kérték című kívánságműsort.","shortLead":"Bényi vezette az Önök kérték című kívánságműsort.","id":"20250318_benyi-ildiko-bucsuztato-hernadvecse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b11e072-4960-449d-b21f-6dd46d26ae99.jpg","index":0,"item":"523e91de-2088-4ff5-88f1-70e58434bb53","keywords":null,"link":"/kultura/20250318_benyi-ildiko-bucsuztato-hernadvecse","timestamp":"2025. március. 18. 15:36","title":"Jövő hétfőn búcsúztatják Bényi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8ad30b-59bb-41de-aa0e-438ec8188526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdonyvezetőt és másik három embert a tűzoltók mentették ki.","shortLead":"A mozdonyvezetőt és másik három embert a tűzoltók mentették ki.","id":"20250320_kisiklott-vonat-vasuti-atjaro-szemelyauto-utkozes-baleset-tiszaeszlar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8ad30b-59bb-41de-aa0e-438ec8188526.jpg","index":0,"item":"ccc116a9-7148-40d6-9952-baef8931fa6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_kisiklott-vonat-vasuti-atjaro-szemelyauto-utkozes-baleset-tiszaeszlar","timestamp":"2025. március. 20. 08:43","title":"A vonat ablakán másztak ki az utasok a tiszaeszlári halálos baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e354d96f-b5f5-4f68-b006-71f61a53c6d5","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Nemrég landolt a Hold felszínén a magyar Puli Space Technologies berendezése. A Puli Lunar Water Snooper (PLWS), azaz Puli Holdi Vízszimatoló azzal a feladattal érkezett, hogy felszíni mérésekkel tárja fel a vízjeget. Bár a szállítóeszköz landolási hibája miatt végül csak 40 percig működött a hazai fejlesztésű készülék, Pacher Tibor, a vállalat alapítója és vezetője szerint így is sikertörténetről lehet beszélni. A cég pedig már készül a következő küldetésére. Interjú.","shortLead":"Nemrég landolt a Hold felszínén a magyar Puli Space Technologies berendezése. A Puli Lunar Water Snooper (PLWS), azaz...","id":"20250318_puli-space-technologies-pacher-tibor-interju-puli-hold-urkutatas-vizszimatolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e354d96f-b5f5-4f68-b006-71f61a53c6d5.jpg","index":0,"item":"1c14304f-4ece-43b5-be72-472f7a31982e","keywords":null,"link":"/360/20250318_puli-space-technologies-pacher-tibor-interju-puli-hold-urkutatas-vizszimatolo","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Mit tud a magyar Vízszimatoló, és hogyan került a Holdra? – interjú a Puli vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre hullámvasutazik a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"Egyelőre hullámvasutazik a magyar fizetőeszköz.","id":"20250319_forint-euro-arfolyam-hullamvasut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"e2b0c09c-aa20-418d-b1ee-39d2a43dc943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_forint-euro-arfolyam-hullamvasut-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 09:37","title":"Egy pillanatra benézett 400 fölé a forint, de aztán gyorsan meggondolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]