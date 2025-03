Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"38460171-9aa9-44df-9f97-53ff5c3842a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fekete Revuelto felbukkant a városban. ","shortLead":"A fekete Revuelto felbukkant a városban. ","id":"20250319_Szoboszlai-1000-loeros-Lamborghini-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38460171-9aa9-44df-9f97-53ff5c3842a0.jpg","index":0,"item":"ef40d7b2-80ed-433d-86d1-018f1f22295b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_Szoboszlai-1000-loeros-Lamborghini-video","timestamp":"2025. március. 19. 10:48","title":"Szoboszlai hazajött, ezer lóerős Lamborghinijével járja Budapestet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cfed4e-03da-46ec-9ee7-a152d01c5b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy évig vizsgálódtak a NAV nyomozói, hogy kiderítsék, pofátlan lopás vagy csupán parodisztikus stílusutánzat volt a Fidesz szatellitszervezetének plakátja a “dollárbaloldalról”.","shortLead":"Egy évig vizsgálódtak a NAV nyomozói, hogy kiderítsék, pofátlan lopás vagy csupán parodisztikus stílusutánzat volt...","id":"20250319_cof-plakat-nyomozas-dead-kennedys","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05cfed4e-03da-46ec-9ee7-a152d01c5b12.jpg","index":0,"item":"97bf6135-c136-4163-903e-c07d5283f55f","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_cof-plakat-nyomozas-dead-kennedys","timestamp":"2025. március. 19. 12:14","title":"Kinyomozták: nem jogsértő, hogy a CÖF lenyúlta a Dead Kennedys fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Tessék legyőzni! Tessék jobbnak lenni! Tessék egy jobb országot csinálni! És elmegyek a francba” – mondta korábban Gyurcsány Ferenc. Márki-Zay Péter szerint a Tisza Párt megjelenésével teljesült ez a feltétel. ","shortLead":"„Tessék legyőzni! Tessék jobbnak lenni! Tessék egy jobb országot csinálni! És elmegyek a francba” – mondta korábban...","id":"20250320_Marki-Zay-Peter-emlekeztette-Gyurcsany-Ferencet-hogy-a-korabbi-szavai-alapjan-mennie-kellene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770.jpg","index":0,"item":"53948696-dd26-4b79-b0e4-64514b7f6392","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Marki-Zay-Peter-emlekeztette-Gyurcsany-Ferencet-hogy-a-korabbi-szavai-alapjan-mennie-kellene","timestamp":"2025. március. 20. 15:15","title":"Márki-Zay Péter szerint ha Gyurcsány Ferenc tartja, amit ígért, most távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf9b066-0d74-4ddb-adc5-393cc22852b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tengernyi szivárogtatás előzte meg, de most már tényleg megérkezett a Google jóárasított okostelefonja, a Pixel 9a, mely az Apple nemrég bemutatott, drágább mobiljának állíthat konkurenciát.","shortLead":"Tengernyi szivárogtatás előzte meg, de most már tényleg megérkezett a Google jóárasított okostelefonja, a Pixel 9a...","id":"20250320_google-pixel-9a-okostelefon-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf9b066-0d74-4ddb-adc5-393cc22852b9.jpg","index":0,"item":"821551f7-1263-4a19-b460-66b6f4403a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_google-pixel-9a-okostelefon-megjelenes","timestamp":"2025. március. 20. 10:19","title":"Olcsóbb androidos telefon érkezett: itt a Google újdonsága, ami az iPhone 16e kihívója lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával Orbán a jobbos kultúrharcosoknak üzent Moszkvától Washingtonig. Új szelek fújnak Szerbiában, lehetséges a demokratikus megújulás. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával...","id":"20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cf24cab5-1762-4d3f-a0b6-e0ea3b3ffc35","keywords":null,"link":"/360/20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","timestamp":"2025. március. 20. 11:32","title":"Ukrajna legyen ütközőövezet Oroszország és Európa között – Bóka János EU-ügyi miniszter a Financial Timesnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e96087-5acb-4106-9427-7f7fc5307ef8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokáig gyártották Magyarországon is. ","shortLead":"Sokáig gyártották Magyarországon is. ","id":"20250318_mercedes-a-b-osztaly-modellkinalat-csokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99e96087-5acb-4106-9427-7f7fc5307ef8.jpg","index":0,"item":"a7b62561-58cf-4537-a500-d2230cf5a93f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_mercedes-a-b-osztaly-modellkinalat-csokkentes","timestamp":"2025. március. 18. 16:03","title":"Végleg eltűnik a Mercedes kínálatából az egyetlen kifejezetten európai autójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa230021-a484-465f-9b91-82aa43d8f439","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"Jó képességű gyerekek vesznek el és kerülnek a dizájnerdrogok csapdájába, mert nincs, aki időben elkezdjen a lelkükkel foglalkozni, és utána nagyon gyors a leépülés – mondja Béres Tibor szociológus, aki szerint a most nagy rössel elkezdett drogellenes rendőrségi razziákat nem érdemes kritizálni, de az is igaz, hogy ennél jóval többre van szükség az állam részéről, ha a drogproblémákat kezelni akarja. Az Autonómia Alapítvány szegregátumokban dolgozó munkatársa arról is beszélt, hogy mi változott a romatelepeken a Fidesz-kormányzás alatt és arról is, miért rossz, hogy úgy élnek emberek, hogy a drogozást maguk körül már teljesen természetesnek tekintik.","shortLead":"Jó képességű gyerekek vesznek el és kerülnek a dizájnerdrogok csapdájába, mert nincs, aki időben elkezdjen a lelkükkel...","id":"20250319_Beres-Tibor-Autonomia-Alapitvany-interju-szegregatum-dizajner-drogok-herbal-kristaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa230021-a484-465f-9b91-82aa43d8f439.jpg","index":0,"item":"0c182c01-757e-4d96-b5d9-ec4f24b78344","keywords":null,"link":"/360/20250319_Beres-Tibor-Autonomia-Alapitvany-interju-szegregatum-dizajner-drogok-herbal-kristaly","timestamp":"2025. március. 19. 13:14","title":"“Ezek a gyerekek még menthetők lettek volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI 7-et. A gyakorlatban ez sok új funkciót jelent a mobilokon. A szoftverfrissítés érkezésére több körben számíthatnak az érintettek.","shortLead":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI...","id":"20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c.jpg","index":0,"item":"92b5dfff-0fcd-4d7c-b99b-36d5e52f7ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","timestamp":"2025. március. 19. 08:03","title":"Ha Samsung mobilja van, vésse be a naptárába ezt: kap majd egy csomó mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]