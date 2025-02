Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e87f2c3f-98cf-467c-9e96-00fa1eee377c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Elmondása szerint olyan kevés doppingszert találtak a testében, ami semmilyen előnyt nem biztosított volna számára a versenyeken.","shortLead":"Elmondása szerint olyan kevés doppingszert találtak a testében, ami semmilyen előnyt nem biztosított volna számára...","id":"20250227_Imogen-Simmonds-szex-pozitiv-doppingteszt-triatlon-vizsgalat-barat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e87f2c3f-98cf-467c-9e96-00fa1eee377c.jpg","index":0,"item":"48c58e78-bf25-465b-ba4f-f898643376dc","keywords":null,"link":"/sport/20250227_Imogen-Simmonds-szex-pozitiv-doppingteszt-triatlon-vizsgalat-barat","timestamp":"2025. február. 27. 17:26","title":"Szexelt a barátjával, ezért lehetett pozitív a doppingtesztje – állítja egy női triatlonista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44f1847-b5b5-4de2-9786-eb0130c950b7","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A témája és a formája is igencsak zavarba ejtő a tizenhárom Oscar-jelölést kapott Jacques Audiard-filmnek. Az amúgy zseniális alakítást nyújtó főszereplő körüli botrány pedig csak tovább fokozza ezt a zavart. Emilia Pérez-kritika.","shortLead":"A témája és a formája is igencsak zavarba ejtő a tizenhárom Oscar-jelölést kapott Jacques Audiard-filmnek. Az amúgy...","id":"20250227_emilia-perez-oscar-film-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f44f1847-b5b5-4de2-9786-eb0130c950b7.jpg","index":0,"item":"e977dd31-739b-4d7e-ad3b-ec4b24b60570","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_emilia-perez-oscar-film-kritika","timestamp":"2025. február. 27. 16:18","title":"A drogkartellfőnök eltáncolt nemváltó műtéte – megnéztük, és nem nagyon értjük az Emilia Pérezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3164aaea-3cba-45e3-9fdd-d93dce1beb1a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök látszólag megengedőbb volt, amikor 2015-ben értékelte a „homoszexuális közösség” helyzetét, mostanra már a Pride betiltásáig jutott.","shortLead":"A miniszterelnök látszólag megengedőbb volt, amikor 2015-ben értékelte a „homoszexuális közösség” helyzetét, mostanra...","id":"20250227_orban-viktor-pride-2015","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3164aaea-3cba-45e3-9fdd-d93dce1beb1a.jpg","index":0,"item":"dc0e04e8-0f45-4687-8565-9ae6716eb44a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_orban-viktor-pride-2015","timestamp":"2025. február. 27. 19:13","title":"Orbán tíz éve még hálás volt a melegeknek, de a melegek már akkor sem voltak hálásak neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sikerült kijátszaniuk a rendszert, de lebuktak. ","shortLead":"Sikerült kijátszaniuk a rendszert, de lebuktak. ","id":"20250227_fenymasolt-cimke-palackvisszavalto-automata-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa.jpg","index":0,"item":"2c2beded-7125-4ef2-a0b2-d95970de6d53","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_fenymasolt-cimke-palackvisszavalto-automata-vademeles","timestamp":"2025. február. 27. 12:22","title":"Fénymásolt címkével verték át a palackvisszaváltó automatákat, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megkérdeztük Gulyás Gergelyt: orosz mintára száműzik négy fal közé az alapvető szabadságjogokat, vagy saját fejlesztés? Mit tud kideríteni az Amerikába küldött, támogatások után szaglászó kormánybiztos, amit a titkosszolgálatok nem tudtak? Ukrajnában mikor ered magyar kormánybiztos a guruló hrivnyák nyomába? Belefér majd a települések önrendelkezési jogába az is, ha esetleg nem akarnak akkumulátorgyárat? A HVG kérdései és a válaszok a kormányinfóról.","shortLead":"Megkérdeztük Gulyás Gergelyt: orosz mintára száműzik négy fal közé az alapvető szabadságjogokat, vagy saját fejlesztés...","id":"20250227_pride-kerdesek-kormanyinfo-orosz-minta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"14ecc130-1e76-4d55-aed6-a4e2136a934b","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_pride-kerdesek-kormanyinfo-orosz-minta-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 14:15","title":"Ha a Pride tényleg veszélyezteti a gyerekeket, akkor miért csak a harmincadik előtt tiltja be a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7196f131-4575-4c37-8fff-c6f784b51922","c_author":"HVG","category":"360","description":"Donald Trumpnak gratulálnak többfelől, hogy összehozta a francia–német együttműködést, az Economist viszont a sikeres európai fegyverkezés gyenge esélyeit latolgatja. Akárhogy is, most Friedrich Merz leendő német kancelláron a világ szeme, vajon tud-e élni a lehetőséggel. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Donald Trumpnak gratulálnak többfelől, hogy összehozta a francia–német együttműködést, az Economist viszont a sikeres...","id":"20250227_nemetorszag-franciaorszag-trump-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7196f131-4575-4c37-8fff-c6f784b51922.jpg","index":0,"item":"5ebc1beb-8fc9-49f7-a8cb-1d2cda16f5be","keywords":null,"link":"/360/20250227_nemetorszag-franciaorszag-trump-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 27. 12:45","title":"Alakul a német tőke és a francia nukleáris erő összefogása, de Putyinnak kedvez a robbanófej-matematika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","shortLead":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","id":"20250227_meghalt-gene-hackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce.jpg","index":0,"item":"8d0b0cec-6d3a-4ce5-90b6-de4892109b87","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_meghalt-gene-hackman","timestamp":"2025. február. 27. 09:29","title":"Meghalt Gene Hackman ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","shortLead":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","id":"20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6.jpg","index":0,"item":"7e1bdccb-daa2-48b2-86a5-defee20bc3ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","timestamp":"2025. február. 27. 08:10","title":"Bemutatkozott a Dacia Bigster kempingverziója, még sátor is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]