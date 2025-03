Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül hogy egyetlen lövés is eldördült volna. Az ágyúnaszád-diplomáciaként ismert erődemonstráció ismét előkerült, de ma már hadihajó sem kell hozzá.","shortLead":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül...","id":"20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7.jpg","index":0,"item":"464cb130-20d5-4fda-87cb-8d99c95f3246","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","timestamp":"2025. március. 22. 13:00","title":"„Ha tárgyalni mész, beszélj halkan, de vigyél magaddal egy nagy botot” – ezt tanulta Trump az ágyúnaszád-diplomáciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ff3a3-7efd-4feb-abd5-d11a6c92d72e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nehézsúlyú ökölvívó legenda 76 éves volt. ","shortLead":"A nehézsúlyú ökölvívó legenda 76 éves volt. ","id":"20250322_meghalt-george-foreman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a1ff3a3-7efd-4feb-abd5-d11a6c92d72e.jpg","index":0,"item":"dc5273f4-4535-4e4f-a2e7-658dc0eb9ce6","keywords":null,"link":"/sport/20250322_meghalt-george-foreman","timestamp":"2025. március. 22. 07:28","title":"Meghalt George Foreman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5540b8-a7f8-4702-89d6-7b5f67f34ee7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Biztosabban érkezik a mentő, nem téved el a rendőr – legalábbis ha elég okos a bajba jutott ember telefonja. Idehaza a vészhívások nagyjából harmadánál már automata továbbítja a helyadatokat.","shortLead":"Biztosabban érkezik a mentő, nem téved el a rendőr – legalábbis ha elég okos a bajba jutott ember telefonja. Idehaza...","id":"20250321_hvg-segelyhivas-lokacio-adatok-helymeghatarozas-aml-rendorseg-okostelefonok-sms","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d5540b8-a7f8-4702-89d6-7b5f67f34ee7.jpg","index":0,"item":"ee99dea4-2576-425f-9371-f8d2bc7f841f","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-segelyhivas-lokacio-adatok-helymeghatarozas-aml-rendorseg-okostelefonok-sms","timestamp":"2025. március. 21. 18:00","title":"Nyugodtabb lehet, akinek ilyen telefonja van: amikor igazán baj van, akkor elárulja a hatóságoknak, hol van az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Javier Milei és az űrutazás hátulütői. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250323_urben-reked-Argentina-elnoke-Elvitelre-podcast-vilagur-kripto-Javier-Milei-asztronauta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"b9050afa-42ac-45a7-a430-b9687ebe772a","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_urben-reked-Argentina-elnoke-Elvitelre-podcast-vilagur-kripto-Javier-Milei-asztronauta","timestamp":"2025. március. 23. 06:00","title":"Mi van, ha az űrben reked Argentína elnöke? │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most már ablak-ajtó nyitva van Donald Trump szeszélyes irányvonala előtt – írja a filozófus a Süddeutsche Zeitungban.","shortLead":"Most már ablak-ajtó nyitva van Donald Trump szeszélyes irányvonala előtt – írja a filozófus a Süddeutsche...","id":"20250323_Jurgen-Habermas-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb.jpg","index":0,"item":"08fdaae4-6f3a-4e57-a686-550f68dd3b67","keywords":null,"link":"/360/20250323_Jurgen-Habermas-lapszemle","timestamp":"2025. március. 23. 09:02","title":"Jürgen Habermas: Európa elaludt, vagy csak nem akarta időben észrevenni az Amerika jelentette veszélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7c099c-09f9-4678-a3b7-7a2823ef7920","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"India feladta 23 milliárd dolláros tervét arra, hogy versenyre keljen Kínával, és a feldolgozóipar részesedését a gazdaságban 25 százalékra növelje.","shortLead":"India feladta 23 milliárd dolláros tervét arra, hogy versenyre keljen Kínával, és a feldolgozóipar részesedését...","id":"20250321_gyar-india-kina-tamogatas-kudarc-program-feldolgozoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb7c099c-09f9-4678-a3b7-7a2823ef7920.jpg","index":0,"item":"067708a3-669c-4ff2-8446-90f7dfa230f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_gyar-india-kina-tamogatas-kudarc-program-feldolgozoipar","timestamp":"2025. március. 21. 13:01","title":"Sok új hazai gyárat akartak, sokat költöttek támogatásra, mégis elbuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9bf1e1-01ca-4846-bd7c-141dce9f3dbb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Menczer “kőbunkó” stílusát illetően pedig azt írta, ne tévesszen meg senkit.","shortLead":"Menczer “kőbunkó” stílusát illetően pedig azt írta, ne tévesszen meg senkit.","id":"20250322_Hadhazy-Magyar-Menczer-meccs-zebras-kepek-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9bf1e1-01ca-4846-bd7c-141dce9f3dbb.jpg","index":0,"item":"f09d77ac-e7bb-40a8-99aa-ece907439ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_Hadhazy-Magyar-Menczer-meccs-zebras-kepek-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","timestamp":"2025. március. 22. 21:49","title":"Hadházy zebrás képeket küldött a szerinte fideszes főhülyegyerekké avanzsált Menczernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89fcf1c0-9ca2-4ee3-b1c7-0909da0ad24a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Régóta tartja magát az az elmélet, hogy a nők kognitív képességeire hatással lehet a menstruációs ciklus – az eddigi vizsgálatok azonban vagy kis mintán alapultak, vagy más okból nem számítottak tökéletesnek. Most azonban egy átfogó vizsgálat alaposabban utánajárt a dolognak.","shortLead":"Régóta tartja magát az az elmélet, hogy a nők kognitív képességeire hatással lehet a menstruációs ciklus – az eddigi...","id":"20250321_menstruacios-ciklus-kognitiv-kepessegek-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89fcf1c0-9ca2-4ee3-b1c7-0909da0ad24a.jpg","index":0,"item":"874f20bb-cbaa-432b-83d9-8e85b97ec507","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_menstruacios-ciklus-kognitiv-kepessegek-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 21. 20:03","title":"Hatással van a nők kognitív képességeire a menstruációs ciklus? Egy kutatás pontot tett az elmélet végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]