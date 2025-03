Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint teljesen nyilvánvaló volt, mi folyik a házban.","shortLead":"A helyiek szerint teljesen nyilvánvaló volt, mi folyik a házban.","id":"20250329_Bordelyhaz-Kecskemet-ugyesz-rendor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48.jpg","index":0,"item":"8ac4e9b6-3f67-44e5-9b88-7f4d41698116","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Bordelyhaz-Kecskemet-ugyesz-rendor","timestamp":"2025. március. 29. 13:26","title":"Bordélyházat működtetett Kecskeméten egy ügyész és egy volt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573aac3c-9565-42b1-bd26-d39fcd862513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kolléga búcsúztatójába lendített bele a jegyellenőr.","shortLead":"Egy kolléga búcsúztatójába lendített bele a jegyellenőr.","id":"20250329_karlendito-kalauz-mav-fuzesabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573aac3c-9565-42b1-bd26-d39fcd862513.jpg","index":0,"item":"ac3cbfe0-ab2a-44e6-bea5-a83be036b17d","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_karlendito-kalauz-mav-fuzesabony","timestamp":"2025. március. 29. 15:06","title":"Karlendítő kalauz miatt indít vizsgálatot a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c2c409-62e9-4562-b126-ba28520cb0f2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az amerikai alelnök melegebb fogadtatásra számított a Trump által kinézett szigeten.","shortLead":"Az amerikai alelnök melegebb fogadtatásra számított a Trump által kinézett szigeten.","id":"20250328_jd-vance-amerikai-alelnok-gronland-hideg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c2c409-62e9-4562-b126-ba28520cb0f2.jpg","index":0,"item":"14fef408-502c-4774-89b3-825fab4b885a","keywords":null,"link":"/elet/20250328_jd-vance-amerikai-alelnok-gronland-hideg","timestamp":"2025. március. 28. 19:41","title":"J. D. Vance Grönlandon: „Hideg van itt, mint a szar”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nemzetközi lapszemle a béketárgyalások játszmáiról, Orbán szerepéről, Trump és Putyin birodalmi törekvéseiről és a Signal-botrányról. ","shortLead":"Nemzetközi lapszemle a béketárgyalások játszmáiról, Orbán szerepéről, Trump és Putyin birodalmi törekvéseiről és...","id":"20250329_Putyin-verszagot-erez-Trumpnak-most-kellene-felallnia-a-targyaloasztaltol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"79e78449-4590-4394-b619-02ca479339c1","keywords":null,"link":"/360/20250329_Putyin-verszagot-erez-Trumpnak-most-kellene-felallnia-a-targyaloasztaltol","timestamp":"2025. március. 29. 09:57","title":"Putyin vérszagot érez, Trumpnak most kellene felállnia a tárgyalóasztaltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21a7c0e-d2b5-4f6f-bf11-a17a5223e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros független képviselőjét Baranyi Krisztina és Pikó András is támogatja.","shortLead":"Józsefváros független képviselőjét Baranyi Krisztina és Pikó András is támogatja.","id":"20250329_Jambor-Andras-ujraindulas-rendszervaltas-Jozsefvaros-8-9-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e21a7c0e-d2b5-4f6f-bf11-a17a5223e669.jpg","index":0,"item":"1b9f5040-3f97-45f6-8452-7318faff7f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Jambor-Andras-ujraindulas-rendszervaltas-Jozsefvaros-8-9-kerulet","timestamp":"2025. március. 29. 15:41","title":"Jámbor András bejelentette, hogy újraindul és rendszerváltást hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827a3114-52f8-400c-ab6c-4071aa385116","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tovább gyűrűzik az MNB-botrány; Varga Mihályék szerint már a legjobb esetben sem lehet elérni a kormány idei inflációs és GDP-célját, úgyhogy marad kampányígéretnek az ATM-telepítés; az amerikaiak újabb vámokat ígértek, és a háborús terveikkel ellentétben ezt nem a Signalon jelentették be. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Tovább gyűrűzik az MNB-botrány; Varga Mihályék szerint már a legjobb esetben sem lehet elérni a kormány idei inflációs...","id":"20250330_Es-akkor-Orban-kocsma-atm-mnb-matolcsy-vamhaboru-usa-vendegmunkas-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/827a3114-52f8-400c-ab6c-4071aa385116.jpg","index":0,"item":"f126559b-8249-46b7-9032-3b0f0f2d809f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250330_Es-akkor-Orban-kocsma-atm-mnb-matolcsy-vamhaboru-usa-vendegmunkas-inflacio","timestamp":"2025. március. 30. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor kisütötte, mivel nyerheti meg a választást: kocsma, templom, ATM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e32426-60a0-4254-be2c-2200a45a31e1","c_author":"Galicza Dorina, Szabó Yvette ","category":"360","description":"A szexuális kisebbségekhez tartozó emberek akkor jöhetnek Magyarországra és akkor szerepelhetnek a nyilvánosságban, ha azzal Orbán Viktornak vagy családjának hajtanak hasznot. Mi történik a néhány évvel ezelőtt indított Pink Budapest kezdeményezéssel most, hogy a választásra készülő kormány felcsavarta a homofóbiát nemcsak a szavak, hanem a konkrét intézkedések szintjén is?","shortLead":"A szexuális kisebbségekhez tartozó emberek akkor jöhetnek Magyarországra és akkor szerepelhetnek a nyilvánosságban, ha...","id":"20250329_hvg-pink-turizmus-pride-betiltasa-orban-rahel-lmbtq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1e32426-60a0-4254-be2c-2200a45a31e1.jpg","index":0,"item":"012d3b88-066a-4996-92a7-89974f442662","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-pink-turizmus-pride-betiltasa-orban-rahel-lmbtq","timestamp":"2025. március. 29. 07:00","title":"Nincs baj a melegekkel, ha pénzt hoznak – Orbán Ráhel is támogatta a pink turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871e4d8a-84b2-4463-9c9a-17032f4b9c07","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Helmut Marko úgy véli, az új-zélandi pilóta gyenge teljesítménye az önbizalomhiányából fakad.","shortLead":"Helmut Marko úgy véli, az új-zélandi pilóta gyenge teljesítménye az önbizalomhiányából fakad.","id":"20250328_autosport-forma-1-red-bull-liam-lawson-helmut-marko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871e4d8a-84b2-4463-9c9a-17032f4b9c07.jpg","index":0,"item":"cb95d0c6-7ad8-4853-b279-2ccfdbaefd42","keywords":null,"link":"/sport/20250328_autosport-forma-1-red-bull-liam-lawson-helmut-marko","timestamp":"2025. március. 28. 16:58","title":"A Red Bull tanácsadója szerint hibáztak Lawsonnal, de Verstappen nem örül a cserének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]