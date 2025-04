Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szebb napokat is látott sztár a brit celebrity verzióra szerződött le.","shortLead":"A szebb napokat is látott sztár a brit celebrity verzióra szerződött le.","id":"20250403_Mickey-Rourke-is-szerepelni-fog-a-Big-Brotherben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71.jpg","index":0,"item":"4426dd0d-0f23-44b4-a63a-c631a93667be","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_Mickey-Rourke-is-szerepelni-fog-a-Big-Brotherben","timestamp":"2025. április. 03. 08:29","title":"Mickey Rourke is szerepelni fog a Big Brotherben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbca9f01-2466-4ad4-aec6-a5baed566d0d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép műszaki hiba csapódott a földbe, a legénység négy tagja katapultált, egyikük meghalt.","shortLead":"A gép műszaki hiba csapódott a földbe, a legénység négy tagja katapultált, egyikük meghalt.","id":"20250402_lezuhant-orosz-szuperszonikus-bombazo-sziberia-tu22m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbca9f01-2466-4ad4-aec6-a5baed566d0d.jpg","index":0,"item":"cb06430c-58df-4a61-a659-d7361a636b04","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_lezuhant-orosz-szuperszonikus-bombazo-sziberia-tu22m3","timestamp":"2025. április. 02. 21:26","title":"Lezuhant egy orosz szuperszonikus bombázó Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olaf Scholz német kancellár csütörtökön „alapvetően hibásnak” nevezte az új amerikai vámokat, és jelezte: az Európai Unió akár amerikai technológiai óriásvállalatok ellen is megtorló lépéseket tehet.","shortLead":"Olaf Scholz német kancellár csütörtökön „alapvetően hibásnak” nevezte az új amerikai vámokat, és jelezte: az Európai...","id":"20250404_Az-EU-kulonadot-is-bevezethet-az-amerikai-techcegek-szolgaltatasaira-a-vamokra-valaszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"ec0a294b-b21b-4750-9ccf-677c3bf55527","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Az-EU-kulonadot-is-bevezethet-az-amerikai-techcegek-szolgaltatasaira-a-vamokra-valaszul","timestamp":"2025. április. 04. 07:52","title":"Az EU különadót is bevezethet az amerikai techcégek szolgáltatásaira a vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbc411f-8c68-4a2d-ba15-3283b68f001b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön bringasztráda is készülne. ","shortLead":"Külön bringasztráda is készülne. ","id":"20250403_velemenyezes-Vaci-ut-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fbc411f-8c68-4a2d-ba15-3283b68f001b.jpg","index":0,"item":"bb930848-88dc-468a-acda-0e9f767937ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_velemenyezes-Vaci-ut-fejlesztes","timestamp":"2025. április. 03. 14:02","title":"Most lehet beleszólni, hogyan alakuljon át a Váci út fontos városi szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. április. 02. 15:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c6bb1d5b-7cce-451f-af02-72d5a303b6f6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A vámháborúknak csakis veszteseik vannak, a külkereskedelmi hiány nem valami rossz dolgot jelent, csak a hiány szó ijesztő, a legnagyobb hülyeségeket pedig azok a politikusok követték el, akik nem gondolták át, hogy a tetteiknek következményeik vannak. Ezt sorolja a Közgazdaságtan tökfejeknek című könyv, amelyet már a magyar nemzetgazdasági miniszter is megkapott, és amelyet az amerikai elnök is haszonnal forgathatna.","shortLead":"A vámháborúknak csakis veszteseik vannak, a külkereskedelmi hiány nem valami rossz dolgot jelent, csak a hiány szó...","id":"20250404_Donald-Trump-Nagy-Marton-Kozgazdasagtan-tokfejeknek-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bb1d5b-7cce-451f-af02-72d5a303b6f6.jpg","index":0,"item":"5140a29b-7d37-49a8-8c34-39dd5115a5f8","keywords":null,"link":"/360/20250404_Donald-Trump-Nagy-Marton-Kozgazdasagtan-tokfejeknek-konyv","timestamp":"2025. április. 04. 11:43","title":"Mit tanulhatna Donald Trump, ha Nagy Márton kölcsönadná neki a Közgazdaságtan tökfejeknek könyvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdfe4a1-f583-4900-9f4d-e74604dabb63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss jelentés szerint a ChatGPT GPT-4o modelljét tesztelve egyértelműnek látszik, hogy az OpenAI részben vagy egészben a nyilvánosan nem elérhető tartalmakon képezte ki a mesterséges intelligenciáját.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a ChatGPT GPT-4o modelljét tesztelve egyértelműnek látszik, hogy az OpenAI részben vagy...","id":"20250402_openai-chatgpt-adatlopas-kutatas-vizsgalat-fizetos-tartalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bdfe4a1-f583-4900-9f4d-e74604dabb63.jpg","index":0,"item":"094ed9ab-cf79-4b18-ab82-a9e2e131e0bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_openai-chatgpt-adatlopas-kutatas-vizsgalat-fizetos-tartalom","timestamp":"2025. április. 02. 16:03","title":"Fizetős tankönyvekből lophatott az OpenAI, hogy betanítsa a ChatGPT-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Richard Grenell korábban százmilliókért lobbizott a magyar kormánynak.","shortLead":"Richard Grenell korábban százmilliókért lobbizott a magyar kormánynak.","id":"20250402_4ig-tanacsado-testulet-richard-grenell-matt-mowers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97.jpg","index":0,"item":"5212a7dd-07ec-4e23-a3bb-04c9218c149a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_4ig-tanacsado-testulet-richard-grenell-matt-mowers","timestamp":"2025. április. 02. 19:54","title":"Trump-közeli tagok jönnek a kormányközeli 4iG tanácsadó testületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]