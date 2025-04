Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4bdfe4a1-f583-4900-9f4d-e74604dabb63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss jelentés szerint a ChatGPT GPT-4o modelljét tesztelve egyértelműnek látszik, hogy az OpenAI részben vagy egészben a nyilvánosan nem elérhető tartalmakon képezte ki a mesterséges intelligenciáját.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a ChatGPT GPT-4o modelljét tesztelve egyértelműnek látszik, hogy az OpenAI részben vagy...","id":"20250402_openai-chatgpt-adatlopas-kutatas-vizsgalat-fizetos-tartalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bdfe4a1-f583-4900-9f4d-e74604dabb63.jpg","index":0,"item":"094ed9ab-cf79-4b18-ab82-a9e2e131e0bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_openai-chatgpt-adatlopas-kutatas-vizsgalat-fizetos-tartalom","timestamp":"2025. április. 02. 16:03","title":"Fizetős tankönyvekből lophatott az OpenAI, hogy betanítsa a ChatGPT-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e6dc08-49e2-4125-8320-dc9a25be1aad","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250403_Marabu-Feknyuz-Cuki-csikosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e6dc08-49e2-4125-8320-dc9a25be1aad.jpg","index":0,"item":"30098573-e47b-4ae1-9808-acfbff390d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Marabu-Feknyuz-Cuki-csikosok","timestamp":"2025. április. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Cuki csíkosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollár gyengült, az euró erősödött, a forint árfolyama pedig stabilnak bizonyult, miután Donald Trump amerikai elnök az egész világ ellen vámháborút hirdetett. Az európai tőzsdék (is) estek, az olajárak csökkentek.","shortLead":"A dollár gyengült, az euró erősödött, a forint árfolyama pedig stabilnak bizonyult, miután Donald Trump amerikai elnök...","id":"20250403_forint-arfolyam-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"7e3f6914-da36-4fed-a99e-ce06c021d7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_forint-arfolyam-trump-vamok","timestamp":"2025. április. 03. 10:35","title":"A forint egyelőre jól viseli Trump vámháborúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Feleségével és lányával is végzett az elkövető.","shortLead":"Feleségével és lányával is végzett az elkövető.","id":"20250402_tenyleges-eletfogytiglan-ugyeszseg-albertirsa-csaladirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"02dc51d6-93a5-4d71-9901-475870713c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_tenyleges-eletfogytiglan-ugyeszseg-albertirsa-csaladirtas","timestamp":"2025. április. 02. 17:26","title":"Tényleges életfogytiglant kért a feleségét és a kislányát megölő albertirsai férfira az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Állítólag csak arról beszéltek, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.","shortLead":"Állítólag csak arról beszéltek, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.","id":"20250403_Benjamin-Netanjahu-es-Orban-Viktor-telefonon-egyeztetett-Donald-Trumppal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e.jpg","index":0,"item":"d40b2255-123e-45f4-b99a-073ceb362cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Benjamin-Netanjahu-es-Orban-Viktor-telefonon-egyeztetett-Donald-Trumppal","timestamp":"2025. április. 03. 21:54","title":"Benjámin Netanjahu és Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db304bbd-23a7-47f2-979e-c6539fad58c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. ","shortLead":"Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. ","id":"20250402_bytedance-tiktok-notes-megszunes-lemon8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db304bbd-23a7-47f2-979e-c6539fad58c2.jpg","index":0,"item":"e993707a-31fa-4b13-b4ae-5db0589f2795","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_bytedance-tiktok-notes-megszunes-lemon8","timestamp":"2025. április. 02. 10:03","title":"Ennyi volt: bezárja egyik alkalmazását a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Egy 15 éves diák alkotmányjogi panaszát négy tárgyalási nap után utasította el a testület, két tag azt is kétségbe vonta, hogy ő írta a beadványt.","shortLead":"Egy 15 éves diák alkotmányjogi panaszát négy tárgyalási nap után utasította el a testület, két tag azt is kétségbe...","id":"20250403_iskolai-mobiltelefon-tilalom-alkotmanybirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96.jpg","index":0,"item":"eabc8780-bb64-47f3-9799-d2c2bf62b78d","keywords":null,"link":"/elet/20250403_iskolai-mobiltelefon-tilalom-alkotmanybirosag","timestamp":"2025. április. 03. 15:44","title":"Átment az Alkotmánybíróságon az iskolai mobiltelefon-tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A darnózseli és dunakiliti telepen összesen 3500 szarvasmarhát tartanak.","shortLead":"A darnózseli és dunakiliti telepen összesen 3500 szarvasmarhát tartanak.","id":"20250402_nebih-szaj-es-koromfajas-darnozseli-dunakiliti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367.jpg","index":0,"item":"3cd59d5c-45f2-4449-aff6-ca27a0b1ee83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_nebih-szaj-es-koromfajas-darnozseli-dunakiliti","timestamp":"2025. április. 02. 10:58","title":"Megerősítette a Nébih: újabb két marhatelepen jelent meg a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]