[{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az Újpestet „összegyurcsányozták” a Fradi-szurkolók, de nagyobb problémákkal is szembe kell néznie a klubnak, a PSG újabb angol csapatot ütne ki a Bajnokok Ligájából, a magyar sznúkertehetség a világbajnoki selejtezőben bizonyítana, a Veszprém pedig címet védene a Magyar Kupában. Tippeljen az áprilisi hónap legizgalmasabb sporteseményeire.","shortLead":"Az Újpestet „összegyurcsányozták” a Fradi-szurkolók, de nagyobb problémákkal is szembe kell néznie a klubnak, a PSG...","id":"20250403_tippjatek-ujpest-fradi-gyozike-gyurcsany-bartosz-grzelak-psg-aston-villa-bajnokok-ligaja-sznuker-vilagbajnoksag-revesz-bulcsu-magyar-kupa-ferfi-kezilabda-veszprem-szeged-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"8db37d2a-f6b5-4b18-9eeb-c0aa4fdfd1e2","keywords":null,"link":"/sport/20250403_tippjatek-ujpest-fradi-gyozike-gyurcsany-bartosz-grzelak-psg-aston-villa-bajnokok-ligaja-sznuker-vilagbajnoksag-revesz-bulcsu-magyar-kupa-ferfi-kezilabda-veszprem-szeged-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 16:53","title":"Az őzike, Győzike és Gyurcsány után az Újpest edzője is az árok partjára került, és csak egy esélye maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többségüket a magyar–osztrák határon, de a Nickelsdorf–Hegyeshalom nagy határátkelő nyitva marad.","shortLead":"Többségüket a magyar–osztrák határon, de a Nickelsdorf–Hegyeshalom nagy határátkelő nyitva marad.","id":"20250403_ausztria-hatarzar-szaj-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438.jpg","index":0,"item":"50dcbfc6-2496-40c5-ae14-8e20e1a2db70","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_ausztria-hatarzar-szaj-koromfajas","timestamp":"2025. április. 03. 18:32","title":"Ausztria szombattól lezár 23 határátkelőhelyet a száj- és körömfájás járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a16b17f-5ed2-4a05-8c81-2b305315b8b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több, a fejlesztést ismerő izraeli forrás szerint a zsidó állam az emberi jogokat semmibe véve hallgatja le a palesztinokat, és ebből fakadóan már rendelkezik sosem nem látott méretű adatbázissal. A cél, hogy legyen elég alapanyag a mesterséges intelligenciának a palesztinok megfigyelésére.","shortLead":"Több, a fejlesztést ismerő izraeli forrás szerint a zsidó állam az emberi jogokat semmibe véve hallgatja le...","id":"20250403_izraeli-palesztin-haboru-mesterseges-intelligencia-palesztinok-megfigyeles-lehallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a16b17f-5ed2-4a05-8c81-2b305315b8b1.jpg","index":0,"item":"117e47ba-6d99-4f0f-9001-15696d79b3f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_izraeli-palesztin-haboru-mesterseges-intelligencia-palesztinok-megfigyeles-lehallgatas","timestamp":"2025. április. 03. 10:28","title":"Totális megfigyelést készül indítani Izrael: ijesztően alapos mesterséges intelligenciát engednek a palesztinokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e991a3ee-38d3-4799-8b81-333a96f90b99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A morbid ajándék viszonzásra talált. ","shortLead":"A morbid ajándék viszonzásra talált. ","id":"20250403_kurt-russel-sirhely-ajandek-val-kilmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e991a3ee-38d3-4799-8b81-333a96f90b99.jpg","index":0,"item":"2ac0411e-25a0-4c4f-b0a9-829e0c93bad5","keywords":null,"link":"/elet/20250403_kurt-russel-sirhely-ajandek-val-kilmer","timestamp":"2025. április. 03. 16:01","title":"Kurt Russell sírhelyet ajándékozott Val Kilmernek, miután westernt forgattak Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. április. 03. 11:35","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke tárgyalásokat szorgalmazott. Szerinte a káosznak, amit Trump rászabadított a világgazdaságra, borzasztó következményei lesznek.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke tárgyalásokat szorgalmazott. Szerinte a káosznak, amit Trump rászabadított...","id":"20250403_ursula-von-der-leyen-amerikai-vamok-donald-trump-valaszlepesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4.jpg","index":0,"item":"856fb2f8-55a2-4487-a854-76603d8ad691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_ursula-von-der-leyen-amerikai-vamok-donald-trump-valaszlepesek","timestamp":"2025. április. 03. 09:10","title":"Von der Leyen: Trump vámjainak hatása azonnal érezhető lesz, és a legvédtelenebbeket sújtja majd leginkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini bíróválasztásért is, de már előtte szó volt a távozásáról.","shortLead":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini...","id":"20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"595c0e07-5031-4c14-8526-0e13242608e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 19:15","title":"Politico: Trump szerint Elon Musk heteken belül visszavonul kormányzati szerepéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","shortLead":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","id":"20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102.jpg","index":0,"item":"b4bfcbcd-1c46-418f-b712-9f00fdaf0617","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","timestamp":"2025. április. 03. 07:14","title":"Alaposan bevásároltak az amerikaiak autókból még a vámok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]