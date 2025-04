Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"beb01ed5-33db-4478-a9d7-d63dc0774bf1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy biztonsági rés miatt veszélyes fájlokkal fertőzhetik meg a felhasználók eszközeit a támadók, érdemes mihamarabb telepíteni az elérhető WhatsApp-frissítést.","shortLead":"Egy biztonsági rés miatt veszélyes fájlokkal fertőzhetik meg a felhasználók eszközeit a támadók, érdemes mihamarabb...","id":"20250409_meta-whatsapp-windows-app-biztonsagi-res-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beb01ed5-33db-4478-a9d7-d63dc0774bf1.jpg","index":0,"item":"ca276780-769a-49d8-9376-84dcee7af9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_meta-whatsapp-windows-app-biztonsagi-res-javitas","timestamp":"2025. április. 09. 11:03","title":"Vészfrissítést kapott a WhatsApp, komoly veszély leselkedik a felhasználókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416d365d-08bc-4cfe-a6b1-b13986af8178","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Puskás Zsoltot március 29. óta nem látták.","shortLead":"Puskás Zsoltot március 29. óta nem látták.","id":"20250409_indiaban-eltunt-magyar-turista-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416d365d-08bc-4cfe-a6b1-b13986af8178.jpg","index":0,"item":"55cb818b-7d97-416c-a97e-33f23ce3b862","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_indiaban-eltunt-magyar-turista-kutatas","timestamp":"2025. április. 09. 18:27","title":"Magyar turista tűnt el Indiában, nagy erőkkel keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f32b3e5-f23c-4f97-9ac0-9f1408eb03b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több év próbálkozás után négy kisteknős kelt ki a philadelphiai állatkertben, amire 150 éve nem volt példa. De nem ez a egyetlen érdekesség.","shortLead":"Több év próbálkozás után négy kisteknős kelt ki a philadelphiai állatkertben, amire 150 éve nem volt példa. De nem...","id":"20250410_galapagosi-oriasteknosok-kikeles-allatkert-szaporulat-mommy-100-eves-anya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f32b3e5-f23c-4f97-9ac0-9f1408eb03b3.jpg","index":0,"item":"6129d11a-ef47-4ad7-be11-448f982ce96b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_galapagosi-oriasteknosok-kikeles-allatkert-szaporulat-mommy-100-eves-anya","timestamp":"2025. április. 10. 11:03","title":"Csaknem 100 évesen lett anya egy súlyosan veszélyeztetett teknősfaj példánya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721cf257-0edc-4154-8b7a-7a50012b484e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabadság hídon azért állítottak elő egy férfit, mert törött üveggel sétált a gyűlés résztvevői között.","shortLead":"A Szabadság hídon azért állítottak elő egy férfit, mert törött üveggel sétált a gyűlés résztvevői között.","id":"20250409_Tobb-hidfoglaloval-szemben-is-eljarast-inditott-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721cf257-0edc-4154-8b7a-7a50012b484e.jpg","index":0,"item":"cb37def6-cf67-456b-98c9-a9a863febd50","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Tobb-hidfoglaloval-szemben-is-eljarast-inditott-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 09. 08:18","title":"Több hídfoglalóval szemben is eljárást indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája lépett érvénybe, néhány másik már hetek vagy napok óta hatályos, akad, ami a jövő héten élesedik, de még olyan is, amelyet csak decemberre ígérnek, hátha addig sikerül tárgyalni. Rendet vágunk a nyilatkozatháborúban.","shortLead":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája...","id":"20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13.jpg","index":0,"item":"16a98a3c-4a8f-4313-a9ce-bbe0d00dbf69","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 13:22","title":"Ma reggeltől éles Trump legtöbb új vámja – mutatjuk, mit kell már fizetni, és mi az, ami még csak fenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306b3d1a-4a6b-449a-a54a-7f9be73b7862","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"50 százalék feletti tartományba mozdult el a VOSZ Barométer az első negyedévben, a részindexek közül azonban több még mindig mélyponton áll.","shortLead":"50 százalék feletti tartományba mozdult el a VOSZ Barométer az első negyedévben, a részindexek közül azonban több még...","id":"20250408_vosz-barometer-2025-elso-negyedev-kkv-vallalkozas-vallalkozoi-hangulat-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/306b3d1a-4a6b-449a-a54a-7f9be73b7862.jpg","index":0,"item":"1e698770-bee4-4579-a623-0d315e2d7d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_vosz-barometer-2025-elso-negyedev-kkv-vallalkozas-vallalkozoi-hangulat-gazdasag","timestamp":"2025. április. 09. 07:18","title":"Optimistábbak lettek év elejére a magyar vállalkozók, kérdés, hogy ez trendforduló-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felére csökkent az ingatlanok drágulása havi szinten országosan és Budapesten is. Van azonban, ahol még mindig 10 százalék feletti az érték.","shortLead":"Felére csökkent az ingatlanok drágulása havi szinten országosan és Budapesten is. Van azonban, ahol még mindig 10...","id":"20250409_ingatlan-dragulas-lakaspiac-negyzetmeterar-ingatlancom-lakasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44.jpg","index":0,"item":"e9529e75-c463-49d8-852e-e5504a6f3d4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_ingatlan-dragulas-lakaspiac-negyzetmeterar-ingatlancom-lakasar","timestamp":"2025. április. 09. 14:42","title":"Lassul a lakások drágulása, de pezsgőt azért ne bontsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502be8e9-f6cd-45d1-8580-5dc0098c3111","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett Toyota GR Corolla egyedi aerodinamikai csomaggal és nagyobb nyomatékkal támad.","shortLead":"A továbbfejlesztett Toyota GR Corolla egyedi aerodinamikai csomaggal és nagyobb nyomatékkal támad.","id":"20250409_ime-a-toyota-meg-durvabb-gr-corollaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/502be8e9-f6cd-45d1-8580-5dc0098c3111.jpg","index":0,"item":"4b463adc-0665-4706-9e47-37eb1fb77e8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_ime-a-toyota-meg-durvabb-gr-corollaja","timestamp":"2025. április. 09. 06:41","title":"Íme a Toyota még durvább GR Corollája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]