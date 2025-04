Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"495305b6-be81-46dd-804e-0b612994408d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több tucat veszélyes sebezhetőséget javítottak az Androidban. Sok készülékre már le is tölthető a frissítés, de rövidesen minden támogatott eszközre befut.","shortLead":"Több tucat veszélyes sebezhetőséget javítottak az Androidban. Sok készülékre már le is tölthető a frissítés, de...","id":"20250408_android-aprilis-biztonsagi-javitocsomag-frissites-sulyos-sebezhetosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/495305b6-be81-46dd-804e-0b612994408d.jpg","index":0,"item":"01c6794d-6af4-43a8-baf8-aaf5f12b0cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_android-aprilis-biztonsagi-javitocsomag-frissites-sulyos-sebezhetosegek","timestamp":"2025. április. 08. 11:03","title":"Androidos mobilja van? 62 hibát javíthat egy mozdulattal, köztük egy olyat is, amit a hatóságok is kihasználhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d508a2-09de-4a64-95e1-10066e61abc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium azt nem volt hajlandó elárulni, hogy ki lett a néhai Vékás-Kovács Imre utódja.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium azt nem volt hajlandó elárulni, hogy ki lett a néhai Vékás-Kovács Imre utódja.","id":"20250409_Lezarult-a-vizsgalat-a-Csadban-elhunyt-katonai-attase-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d508a2-09de-4a64-95e1-10066e61abc1.jpg","index":0,"item":"a3d5d701-b588-4be6-b769-b1a706caecf4","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Lezarult-a-vizsgalat-a-Csadban-elhunyt-katonai-attase-ugyeben","timestamp":"2025. április. 09. 07:51","title":"Lezárult a vizsgálat a Csádban elhunyt katonai attasé ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c621708-327b-467a-b627-5ceabdd9d455","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kifizetésről az április végi közgyűlésen döntenek.","shortLead":"A kifizetésről az április végi közgyűlésen döntenek.","id":"20250409_schmidt-maria-ungar-peter-bif-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c621708-327b-467a-b627-5ceabdd9d455.jpg","index":0,"item":"d8d2e0bb-65d9-475c-84ed-71cb99322a96","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_schmidt-maria-ungar-peter-bif-osztalek","timestamp":"2025. április. 09. 17:48","title":"Hatmilliárdos osztalékot fialhat a részvényeseknek a Schmidt Mária és Ungár Péter érdekeltségébe tartozó BIF Nyrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f2800a-1bc9-4c65-bfcc-e2f9d564ca33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik az eddigi 782 lóerőt esetleg pazarlóan soknak tartják.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik az eddigi 782 lóerőt esetleg pazarlóan soknak tartják.","id":"20250409_gyengebb-de-meg-igy-is-680-lovas-uj-bentleyk-erkeztek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8f2800a-1bc9-4c65-bfcc-e2f9d564ca33.jpg","index":0,"item":"4296d334-b167-4429-80f2-eafd0171ba00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_gyengebb-de-meg-igy-is-680-lovas-uj-bentleyk-erkeztek","timestamp":"2025. április. 09. 08:41","title":"Gyengébb, de még így is 680 lovas új Bentley-k érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiszűrheti a vízből a veszélyes nehézfémeket a tealevél, így aki teázik, kevesebbet vihet be a szervezetébe ezekből – mutat rá egy friss kutatás.","shortLead":"Kiszűrheti a vízből a veszélyes nehézfémeket a tealevél, így aki teázik, kevesebbet vihet be a szervezetébe ezekből –...","id":"20250409_teafogyasztas-tealevelek-nehezfemek-olom-kadmium-kiszurese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded.jpg","index":0,"item":"afd9330d-88dd-4c70-ae1c-6a68ed79b67f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_teafogyasztas-tealevelek-nehezfemek-olom-kadmium-kiszurese","timestamp":"2025. április. 09. 19:03","title":"Szokott teázni? Kiderült róla valami, és ez nagyon fontos az egészsége szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB és a Bankszövetség megállapodása alapján az alapszámlának mindaddig elengedik a havi díját, amíg az infláció nem csökken három egymást követő hónapban 4 százalék alá. Ez a lépés jelenleg havi 1334 forint megtakarítást eredményezne. De mikor térhet vissza az infláció 4 százalék alá?","shortLead":"Az MNB és a Bankszövetség megállapodása alapján az alapszámlának mindaddig elengedik a havi díját, amíg az infláció nem...","id":"20250408_bankmonitor-alapszamla-dijmentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1.jpg","index":0,"item":"e3ad7252-657e-4e84-b153-4616176358ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_bankmonitor-alapszamla-dijmentesseg","timestamp":"2025. április. 08. 17:19","title":"Mennyit nyerhetünk az alapszámla díjmentességével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b260fc77-635f-4bd5-b5f5-e6ed6db33e2d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az Arsenal három, az Inter egygólos előnyből várja a jövő heti visszavágót.","shortLead":"Az Arsenal három, az Inter egygólos előnyből várja a jövő heti visszavágót.","id":"20250408_bajnokok-ligaja-arsenal-real-madrid-bayern-munchen-inter-osszefoglalo-thomas-muller-declan-rice-lautaro-martinez-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b260fc77-635f-4bd5-b5f5-e6ed6db33e2d.jpg","index":0,"item":"b0dc6a5d-31c4-4376-b4a0-df0ede959934","keywords":null,"link":"/sport/20250408_bajnokok-ligaja-arsenal-real-madrid-bayern-munchen-inter-osszefoglalo-thomas-muller-declan-rice-lautaro-martinez-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 23:09","title":"Az Arsenal alaposan megverte a BL-címvédő Real Madridot, az Inter egy káprázatos góllal győzte le a Bayern Münchent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83124226-8031-4e45-b23f-5a4e9a992f3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aktivista fellebbez a döntés ellen.","shortLead":"Az aktivista fellebbez a döntés ellen.","id":"20250408_Klimaaktivista-klimavaltozas-idojaras-kitiltas-Ausztria-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83124226-8031-4e45-b23f-5a4e9a992f3e.jpg","index":0,"item":"9e9bac1e-af5e-4e09-9bef-c9668f4901e6","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Klimaaktivista-klimavaltozas-idojaras-kitiltas-Ausztria-birsag","timestamp":"2025. április. 08. 11:01","title":"Kitiltották Ausztriából a Klimt-festményt leöntő, magát úttesthez ragasztó német klímaaktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]