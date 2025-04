Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint az egyelőre nem világos, hogy az állítólag Kínából érkezett katonák Peking jóváhagyásával csatlakoztak-e az orosz hadsereghez.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint az egyelőre nem világos, hogy az állítólag Kínából érkezett katonák Peking jóváhagyásával...","id":"20250410_hirszerzes-kinai-allampolgarsagu-katonak-orosz-ukran-haboru-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d.jpg","index":0,"item":"af715755-7127-417b-ab10-48026d9deeb9","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_hirszerzes-kinai-allampolgarsagu-katonak-orosz-ukran-haboru-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 10. 05:54","title":"Az ukrán hírszerzés 155, Oroszország oldalán harcoló kínait azonosított Zelenszkij szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b260fc77-635f-4bd5-b5f5-e6ed6db33e2d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az Arsenal három, az Inter egygólos előnyből várja a jövő heti visszavágót.","shortLead":"Az Arsenal három, az Inter egygólos előnyből várja a jövő heti visszavágót.","id":"20250408_bajnokok-ligaja-arsenal-real-madrid-bayern-munchen-inter-osszefoglalo-thomas-muller-declan-rice-lautaro-martinez-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b260fc77-635f-4bd5-b5f5-e6ed6db33e2d.jpg","index":0,"item":"b0dc6a5d-31c4-4376-b4a0-df0ede959934","keywords":null,"link":"/sport/20250408_bajnokok-ligaja-arsenal-real-madrid-bayern-munchen-inter-osszefoglalo-thomas-muller-declan-rice-lautaro-martinez-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 23:09","title":"Az Arsenal alaposan megverte a BL-címvédő Real Madridot, az Inter egy káprázatos góllal győzte le a Bayern Münchent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6451138d-890a-49ec-b538-18a05341d0d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország fővárosában, Santo Domingóban történt balesetben egy tartományi kormányzó, egy korábban első osztályban játszó profi baseballjátékos és egy népszerű énekes is életét vesztette.","shortLead":"Az ország fővárosában, Santo Domingóban történt balesetben egy tartományi kormányzó, egy korábban első osztályban...","id":"20250409_dominika-diszkobaleset-halottak-enekes-politikus-baseball-jatekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6451138d-890a-49ec-b538-18a05341d0d9.jpg","index":0,"item":"7799d81a-266a-4809-825b-f83ff3da91ea","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_dominika-diszkobaleset-halottak-enekes-politikus-baseball-jatekos","timestamp":"2025. április. 09. 07:21","title":"Legalább 98-an meghaltak, amikor beomlott egy szórakozóhely teteje Dominikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő is, aki Dunakeszin indult.","shortLead":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő...","id":"20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316.jpg","index":0,"item":"b5d40dfb-8224-4cd1-950b-e34174d5b728","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","timestamp":"2025. április. 09. 11:31","title":"Szentendrén indítja Kálmán Olgát a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f2800a-1bc9-4c65-bfcc-e2f9d564ca33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik az eddigi 782 lóerőt esetleg pazarlóan soknak tartják.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik az eddigi 782 lóerőt esetleg pazarlóan soknak tartják.","id":"20250409_gyengebb-de-meg-igy-is-680-lovas-uj-bentleyk-erkeztek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8f2800a-1bc9-4c65-bfcc-e2f9d564ca33.jpg","index":0,"item":"4296d334-b167-4429-80f2-eafd0171ba00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_gyengebb-de-meg-igy-is-680-lovas-uj-bentleyk-erkeztek","timestamp":"2025. április. 09. 08:41","title":"Gyengébb, de még így is 680 lovas új Bentley-k érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri betegségek előrejelzésére egy, már használatban lévő vérvizsgálat. A jelek szerint a módszer hatékony.","shortLead":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri...","id":"20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5.jpg","index":0,"item":"16d498e5-4ec0-4647-8e55-3236499fd49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","timestamp":"2025. április. 08. 20:03","title":"Egy 2400 forintos teszt segíthet megmondani, hogy lehet-e az embernek szívrohama vagy stroke-ja 10 éven belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kínai külügyi szóvivő megdöbbentőnek nevezte az amerikai alelnök szavait.","shortLead":"A kínai külügyi szóvivő megdöbbentőnek nevezte az amerikai alelnök szavait.","id":"20250408_jd-vance-amerikai-alelnok-kinai-nep-parasztozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9.jpg","index":0,"item":"815cf6b2-1cf1-4558-a4d9-697076e48775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_jd-vance-amerikai-alelnok-kinai-nep-parasztozas","timestamp":"2025. április. 08. 17:31","title":"J. D. Vance leparasztozta a kínaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánymédia nagyon felkapta a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalását, amiben az uniós források visszatartásáról beszél. Erre reagált Magyar Péter. ","shortLead":"A kormánymédia nagyon felkapta a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalását, amiben az uniós források...","id":"20250410_magyar-peter-tisza-orban-korrupcio-eu-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"6d5caa9d-a2bf-4451-82ce-deb2dcdeb5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_magyar-peter-tisza-orban-korrupcio-eu-tamogatas","timestamp":"2025. április. 10. 14:04","title":"Magyar Péter: Nem a Tisza Párt, hanem „az Orbán-kormány ipari méretű korrupciója miatt nem érkezik meg” az uniós pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]