Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon kifejezetten nagy népszerűségnek örvend az állampapír befektetés. Mindez nem meglepő az előző évek bőséges reálhozamai mellett. A Bankmonitor szakértői megvizsgálják, hogy vajon megéri-e egy életen át a biztonságosnak tartott állampapírt megtakarítani?","shortLead":"Magyarországon kifejezetten nagy népszerűségnek örvend az állampapír befektetés. Mindez nem meglepő az előző évek...","id":"20250410_allampapir-nyugdij-megtakaritas-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"c56f3481-acfb-4998-a869-7def2b45fc1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_allampapir-nyugdij-megtakaritas-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 10. 05:13","title":"Megéri állampapírban takarékoskodni nyugdíjra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jelentős hatása van az árrés csökkentésének abban, hogy lassult az infláció – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium, pedig a legtöbb élelmiszer még az előtt bekerült az adatbázisba, hogy az új árrésszabály életbe lépett volna.","shortLead":"Jelentős hatása van az árrés csökkentésének abban, hogy lassult az infláció – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium...","id":"20250408_NGM-inflacio-letores-modszertan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"b3e2f780-e4de-402f-8a27-0f74c07f4f9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_NGM-inflacio-letores-modszertan","timestamp":"2025. április. 08. 10:25","title":"Úgy büszkélkedik az NGM az infláció letörésével, mintha nem olvasták volna el, hogyan számolta ki a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 09. 07:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a8c244f7-ce8f-4798-8561-5b98376bdb55","c_author":"Fetter Dóra","category":"elet","description":"Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás olyan, mint egy jó kis kardióedzés.","shortLead":"Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás olyan, mint egy jó kis kardióedzés.","id":"20250409_hidfoglalas-tuntetes-kardio-kaloria-mozgas-setalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c244f7-ce8f-4798-8561-5b98376bdb55.jpg","index":0,"item":"c4ad72a5-28e1-4ce9-a567-9e6a0f96d081","keywords":null,"link":"/elet/20250409_hidfoglalas-tuntetes-kardio-kaloria-mozgas-setalas","timestamp":"2025. április. 09. 17:06","title":"Megnéztük, hány kalóriát lehet elégetni a hídfoglalások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2021-ben volt ilyen olcsó az olaj, az áresés részben Trump vámjainak köszönhető.","shortLead":"Utoljára 2021-ben volt ilyen olcsó az olaj, az áresés részben Trump vámjainak köszönhető.","id":"20250409_A-vamhaboru-pozitiv-hatasa-tartosan-olcsobb-lehet-a-benzin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"4e18a284-3800-4eba-8e26-a33233cdcb61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_A-vamhaboru-pozitiv-hatasa-tartosan-olcsobb-lehet-a-benzin","timestamp":"2025. április. 09. 19:41","title":"A vámháború pozitív hatása: tartósan olcsóbb lehet a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri betegségek előrejelzésére egy, már használatban lévő vérvizsgálat. A jelek szerint a módszer hatékony.","shortLead":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri...","id":"20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5.jpg","index":0,"item":"16d498e5-4ec0-4647-8e55-3236499fd49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","timestamp":"2025. április. 08. 20:03","title":"Egy 2400 forintos teszt segíthet megmondani, hogy lehet-e az embernek szívrohama vagy stroke-ja 10 éven belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája lépett érvénybe, néhány másik már hetek vagy napok óta hatályos, akad, ami a jövő héten élesedik, de még olyan is, amelyet csak decemberre ígérnek, hátha addig sikerül tárgyalni. Rendet vágunk a nyilatkozatháborúban.","shortLead":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája...","id":"20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13.jpg","index":0,"item":"16a98a3c-4a8f-4313-a9ce-bbe0d00dbf69","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 13:22","title":"Ma reggeltől éles Trump legtöbb új vámja – mutatjuk, mit kell már fizetni, és mi az, ami még csak fenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen az északi és északkeleti térségekben. A károk a korán virágzó kajsziban és mandulában szinte teljes körűek, de az őszibarack, a meggy, a cseresznye és a szilva is jelentős károsodást szenvedhetett.","shortLead":"A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen...","id":"20250408_Orszagos-fagykar-sujtja-a-gyumolcsosoket-sarkvideki-legtomeg-okozott-komoly-vesztesegeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"63ca41ba-3463-4b1c-a63b-c2c4deed0d82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Orszagos-fagykar-sujtja-a-gyumolcsosoket-sarkvideki-legtomeg-okozott-komoly-vesztesegeket","timestamp":"2025. április. 08. 20:33","title":"Országszerte fagykár sújtja a gyümölcsösöket, több területen brutális a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]