[{"available":true,"c_guid":"7fd8b1d5-834a-4917-b87d-8e11220c75cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miss World Hungary versenyigazgatói elárulták, hogy a természetességet keresik a szépségkirálynőkben.","shortLead":"A Miss World Hungary versenyigazgatói elárulták, hogy a természetességet keresik a szépségkirálynőkben.","id":"20250414_sarka-kata-rogan-gaal-cecilia-miss-world-hungary-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd8b1d5-834a-4917-b87d-8e11220c75cf.jpg","index":0,"item":"e467daf5-a25a-4656-871d-4676f47178e8","keywords":null,"link":"/elet/20250414_sarka-kata-rogan-gaal-cecilia-miss-world-hungary-podcast","timestamp":"2025. április. 14. 10:57","title":"Rogán-Gaál Cecília szerint semmi sincs ingyen, Sarka Kata szerint szorgalommal sokszor be lehet hozni a tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a653b995-cfb2-4084-bd74-294f5e73812f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt szavazólapját kitöltők körében minimális többségben voltak az Ukrajna EU-tagságát támogatók. A Medián közvélemény-kutatása reprezentatív felmérése ezzel éppen ellenkezőleg, minimális elutasítottságot mért nemrég, de erre van magyarázat.","shortLead":"A Tisza Párt szavazólapját kitöltők körében minimális többségben voltak az Ukrajna EU-tagságát támogatók. A Medián...","id":"20250413_Osszevetettuk-hogy-Ukrajna-EU-tagsagarol-mit-hozott-ki-a-Tisza-szavazasa-es-mit-mert-a-Median-kutatasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a653b995-cfb2-4084-bd74-294f5e73812f.jpg","index":0,"item":"78cadcf7-120b-4059-b799-063deb9ad569","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Osszevetettuk-hogy-Ukrajna-EU-tagsagarol-mit-hozott-ki-a-Tisza-szavazasa-es-mit-mert-a-Median-kutatasa-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:25","title":"Összevetettük, hogy Ukrajna EU-tagságáról mit hozott ki a Tisza szavazása és mit mért a Medián kutatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2827183-4df5-4b9f-b791-ba0392668f34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felesége, Corinna segített neki a monogramja leírásában. ","shortLead":"Felesége, Corinna segített neki a monogramja leírásában. ","id":"20250413_Michael-Schumacher-alairas-sisak-Forma1-Bahreini-Nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2827183-4df5-4b9f-b791-ba0392668f34.jpg","index":0,"item":"4f842581-1dc5-412f-bb34-8903cc5ae456","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Michael-Schumacher-alairas-sisak-Forma1-Bahreini-Nagydij","timestamp":"2025. április. 13. 15:46","title":"Michael Schumacher is aláírta a sisakot, amivel a Forma-1-es világbajnokok a demencia elleni küzdelmet segítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779db9d-9546-4793-b955-efd5e831ae47","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Egy influenszer nem csak úgy lehet hatással mások életére, hogy segít kiválasztani, melyik kuponkódos gyümölcsjoghurt a legjobb, vagy melyik mátrai házikóba lehet menni kedvezménnyel – mondja Kovalcsik Kriszti, akinek több mint 41 ezres követői bázisa van Instagramon. Közösségi oldalán egyebek mellett őszintén beszél gyerekkorában kialakult evészavaráról, testi-lelki egészségről, gyereknevelésről, de nem tartja magát távol olyan „közügyektől” sem, mint a Pride betiltása vagy a kormány családpolitikájának visszásságai. Interjú.","shortLead":"Egy influenszer nem csak úgy lehet hatással mások életére, hogy segít kiválasztani, melyik kuponkódos gyümölcsjoghurt...","id":"20250413_Lustalany-Kovalcsik-Kriszti-Instagram-kozosseg-influenszer-politika-anyasag-eveszavar-testkep-lombik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1779db9d-9546-4793-b955-efd5e831ae47.jpg","index":0,"item":"d4c8a26a-9be3-4dac-9b77-239e8416a41a","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Lustalany-Kovalcsik-Kriszti-Instagram-kozosseg-influenszer-politika-anyasag-eveszavar-testkep-lombik","timestamp":"2025. április. 13. 12:30","title":"Kovalcsik Kriszti, Lustalány: Volt, hogy a „nézeteimre” hivatkozva azt mondták, mégsem akarnak velem dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9186289-0e96-4793-8cb6-2b923f233d6c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes eredmények szerint Daniel Noboa maradhat az ország vezetője. ","shortLead":"Az előzetes eredmények szerint Daniel Noboa maradhat az ország vezetője. ","id":"20250414_ecuador-valasztas-daniel-noboa-ujraszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9186289-0e96-4793-8cb6-2b923f233d6c.jpg","index":0,"item":"72e79d18-f821-4c10-b079-56cb147eab85","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_ecuador-valasztas-daniel-noboa-ujraszamlalas","timestamp":"2025. április. 14. 07:59","title":"Ecuador jelenlegi elnöke nyerte meg a választást, ellenfele újraszámlálást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218ee600-4d56-479a-aea4-5bc73fb16113","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semmi cáfolat, csak némi magyarázkodás meg jó adag személyeskedés.","shortLead":"Semmi cáfolat, csak némi magyarázkodás meg jó adag személyeskedés.","id":"20250413_Itt-van-Meszarosek-magyarazata-Varkonyi-Andrea-millios-jotekonykodos-outfitjere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/218ee600-4d56-479a-aea4-5bc73fb16113.jpg","index":0,"item":"9f0ae297-25b5-4bb6-8637-5dfb9dac0ede","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Itt-van-Meszarosek-magyarazata-Varkonyi-Andrea-millios-jotekonykodos-outfitjere","timestamp":"2025. április. 13. 12:46","title":"Itt van Mészárosék magyarázata Várkonyi Andrea milliós, jótékonykodós outfitjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Színészkollégája, Bella Thorne közben azzal állt a nyilvánosság elé, hogy Rourke egy közös munkájuk során megalázóan és fizikailag is brutálisan bánt vele. ","shortLead":"Színészkollégája, Bella Thorne közben azzal állt a nyilvánosság elé, hogy Rourke egy közös munkájuk során megalázóan és...","id":"20250413_Mickey-Rourke-tavozott-Big-Brother-homofob","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71.jpg","index":0,"item":"ad648d47-2da1-4f1c-b32b-e14dba02ed9b","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Mickey-Rourke-tavozott-Big-Brother-homofob","timestamp":"2025. április. 13. 12:21","title":"Mickey Rourke-ot kirúgták a Big Brotherből, miután homofób megjegyzéseket tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b01334-4ad1-41af-ae1c-1bef9712b2ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikus elmondta azt is, hogy a törvényhozásnak nincs joga marginalizálni több tízezer embert. ","shortLead":"Az akadémikus elmondta azt is, hogy a törvényhozásnak nincs joga marginalizálni több tízezer embert. ","id":"20250414_falus-andras-alaptorveny-biologiai-nem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b01334-4ad1-41af-ae1c-1bef9712b2ea.jpg","index":0,"item":"e1427e5b-f207-4a5b-a425-851ce5f8302c","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_falus-andras-alaptorveny-biologiai-nem","timestamp":"2025. április. 14. 12:48","title":"Falus András az Alaptörvény-módosításról: Tudományosan nem igaz, hogy valaki vagy férfi, vagy nő lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]