Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da34177d-3e6c-4387-b383-3f3ce28390ef","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A családi konfliktusok mindenhol szinte ugyanolyanok – erősíti meg Moa Herngren, aki szerint hiába ér véget a házasság, a család az család marad. A svéd szerzőnek A válás után megjelent Az anyós című kötete, és jön a családi dráma új darabja, Az örökség.","shortLead":"A családi konfliktusok mindenhol szinte ugyanolyanok – erősíti meg Moa Herngren, aki szerint hiába ér véget a házasság...","id":"20250414_hvg-moa-herngren-sved-iro-a-valas-az-anyos-az-orokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da34177d-3e6c-4387-b383-3f3ce28390ef.jpg","index":0,"item":"d5ccf60e-e6ad-42a4-8a20-e8dbd87e5c5e","keywords":null,"link":"/360/20250414_hvg-moa-herngren-sved-iro-a-valas-az-anyos-az-orokseg","timestamp":"2025. április. 14. 17:30","title":"Moa Herngren svéd író: Megpróbáltam a házasságom felbomlásának a legrosszabb végkifejletét elképzelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2d1de-90e1-4737-997d-42843b283aa7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A látványos videóiról (is) híres zenekar most önmagát is felülmúlta.","shortLead":"A látványos videóiról (is) híres zenekar most önmagát is felülmúlta.","id":"20250414_ok-go-keleti-palyaudvar-love-videoklip-tukor-robot-kaleidoszkop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ec2d1de-90e1-4737-997d-42843b283aa7.jpg","index":0,"item":"3c0d4104-ed74-40dd-9e4f-89169bb4ab8c","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_ok-go-keleti-palyaudvar-love-videoklip-tukor-robot-kaleidoszkop","timestamp":"2025. április. 14. 20:07","title":"Robotok, tükrök és végtelen szerelem – Budapesten forgatta új klipjét az OK Go","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477657bf-699f-430b-a059-8f6e57f403f8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legjobb ilyenkor elengedni a fékevesztett autóst.","shortLead":"A legjobb ilyenkor elengedni a fékevesztett autóst.","id":"20250414_jaszberenyi-ut-agressziv-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/477657bf-699f-430b-a059-8f6e57f403f8.jpg","index":0,"item":"4c5196c8-9e06-4628-939f-67bf777ae2ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_jaszberenyi-ut-agressziv-sofor","timestamp":"2025. április. 14. 10:28","title":"Áthajtott a piroson, majd harcolni kezdett a Jászberényi úton egy szabályszegő sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a3b223-1229-4dae-b82e-afae3f4349c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Úgy látszik, ott nem bánják, ha külföldi pénz érkezik egy alkotmányos testülethez.","shortLead":"Úgy látszik, ott nem bánják, ha külföldi pénz érkezik egy alkotmányos testülethez.","id":"20250415_Magyar-allami-tamogatas-a-szerbiai-magyar-onkormanyzatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a3b223-1229-4dae-b82e-afae3f4349c7.jpg","index":0,"item":"b05aac1e-15b8-4f8a-946f-94d22a14b98d","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Magyar-allami-tamogatas-a-szerbiai-magyar-onkormanyzatnak","timestamp":"2025. április. 15. 07:04","title":"Magyar állami támogatás a szerbiai magyar önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd1abe-7e3b-4392-87c8-ef35830ff5d9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két olvasói dashcamfelvétel tanúskodik ismét arról, milyen jelenetek láthatók szinte mindennap az utakon.","shortLead":"Két olvasói dashcamfelvétel tanúskodik ismét arról, milyen jelenetek láthatók szinte mindennap az utakon.","id":"20250415_Tukorzuzas-es-eletveszelyes-elozesek-audis-randalirozott-az-51-es-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82fd1abe-7e3b-4392-87c8-ef35830ff5d9.jpg","index":0,"item":"f4cfb5c5-75cb-422c-98c1-df7203117c2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Tukorzuzas-es-eletveszelyes-elozesek-audis-randalirozott-az-51-es-uton","timestamp":"2025. április. 15. 07:19","title":"Tükörzúzás és életveszélyes előzések: őrült audis randalírozott az 51-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Lehűlések jönnek-mennek az előrejelzések szerint, de egyik sem lesz számottevő. A szaharai por miatt viszont saras eső eshet. ","shortLead":"Lehűlések jönnek-mennek az előrejelzések szerint, de egyik sem lesz számottevő. A szaharai por miatt viszont saras eső...","id":"20250413_Idojaras-aprilis-milyen-ido-lesz-husvetkor-szaharai-por","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8.jpg","index":0,"item":"f61936d1-2384-4c4b-8a91-7b897ac42ade","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Idojaras-aprilis-milyen-ido-lesz-husvetkor-szaharai-por","timestamp":"2025. április. 13. 11:31","title":"Jövő héten egy kicsit beköszön a nyár, és húsvétkor is kellemes lesz az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d0bf4f-cd0f-4227-8cf9-6cb45bb7b284","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen szellemesnek találta a Kétfarkú Kutya Párt szombati tüntetésének jelszavait Florence La Bruyere, a francia lap budapesti tudósítója. Idéz is bőségesen: pl. hogy nem elegendő betiltani a Pride-ot, meg kell tiltani a Napnak, hogy süssön. Vagy hogy „Le a szivárványszínnel, le a sokszínűséggel”. ","shortLead":"Igen szellemesnek találta a Kétfarkú Kutya Párt szombati tüntetésének jelszavait Florence La Bruyere, a francia lap...","id":"20250414_Ketfarku-Kutya-Part-tuntetes-Pride-Liberation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d0bf4f-cd0f-4227-8cf9-6cb45bb7b284.jpg","index":0,"item":"84c70c78-75fb-4032-ba0e-9227e2c8f5bf","keywords":null,"link":"/360/20250414_Ketfarku-Kutya-Part-tuntetes-Pride-Liberation","timestamp":"2025. április. 14. 07:44","title":"Libération-tudósítás: Az Orbán-ellenes erők saját csapdájába ejtik a szélsőjobbot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c474cc6-ff37-4f53-9dc0-6cccb7cfa2c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy vereséggel és mindössze egyetlen góllal zárta a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló elit-világbajnokságot. Az együttes az utolsó csoportmeccsén, hétfő délelőtt a németektől kapott ki 4–1-re, így kiesett a divízió I-be.","shortLead":"Négy vereséggel és mindössze egyetlen góllal zárta a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló...","id":"20250414_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-divizio-I-vilagbajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c474cc6-ff37-4f53-9dc0-6cccb7cfa2c6.jpg","index":0,"item":"4332f536-4dcc-4dda-877a-08cad4ad7bc3","keywords":null,"link":"/sport/20250414_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-divizio-I-vilagbajnoksag","timestamp":"2025. április. 14. 15:07","title":"Messze volt a bravúrtól, kiesett az elitből a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]