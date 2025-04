Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos híresztelések, akkor elképesztően nagy kapacitású akkumulátor kerülhet bele, ami azt (is) jelenti, hogy akár két napon keresztül videostreamelhetünk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos...","id":"20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855.jpg","index":0,"item":"d378bff9-fd2e-4570-9b75-ab7697e352b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","timestamp":"2025. április. 26. 12:03","title":"Ilyen még nem volt: 7000 mAh-s akkumulátorral jöhet a Xiaomi következő okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263379f3-7c89-4ef5-9300-18a50af2e604","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy Gergelynek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Ferenc, Huxit, váltógazdaság, mémtábornok, zsírmáj. ","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250427_Az-en-hetem-Peterfy-Gergely-papa-husvet-zsirmaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/263379f3-7c89-4ef5-9300-18a50af2e604.jpg","index":0,"item":"5e8581cd-298e-4569-8b07-c815d0c79d79","keywords":null,"link":"/360/20250427_Az-en-hetem-Peterfy-Gergely-papa-husvet-zsirmaj","timestamp":"2025. április. 27. 17:30","title":"Péterfy Gergely: A húsvéti locsolkodás körülbelül annyira szexi, mint a zsírmáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter több terméket is felsorolt, amelyre a tervek szerint kiterjesztik az árréscsökkentést.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter több terméket is felsorolt, amelyre a tervek szerint kiterjesztik az árréscsökkentést.","id":"20250427_nagy-marton-arrescsokkentes-haztartasi-cikkek-pipere-dm-rossmann-muller-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"92444fae-8f74-46e8-83e8-e751279cd194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_nagy-marton-arrescsokkentes-haztartasi-cikkek-pipere-dm-rossmann-muller-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 15:22","title":"Nagy Márton bejelentette: a DM, a Rossmann és a Müller sem ússza meg az árrésstopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f784a4-1d7a-4364-ada3-ab6a142ec2d2","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Tudósként ment oda, hogy megfigyelje őket, ám végül a vadállatok anyjává és a falka részévé vált. Simona Kossak az állatok társaságában olyasmit talált meg, amit az emberek közt addig sosem. Mesébe illő történetéről film készült, amelyet a jelenleg zajló Lengyel Filmtavaszon hazánkban is bemutatnak.","shortLead":"Tudósként ment oda, hogy megfigyelje őket, ám végül a vadállatok anyjává és a falka részévé vált. Simona Kossak...","id":"20250426_simona-kossak-Az-allatokkal-suttogo-boszorkany-aki-vedelmebe-vette-az-utolso-europai-oserdot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58f784a4-1d7a-4364-ada3-ab6a142ec2d2.jpg","index":0,"item":"49007dab-d06e-43fc-adc0-62eea5e1b49b","keywords":null,"link":"/kultura/20250426_simona-kossak-Az-allatokkal-suttogo-boszorkany-aki-vedelmebe-vette-az-utolso-europai-oserdot","timestamp":"2025. április. 26. 18:00","title":"Az állatokkal suttogó boszorkány, aki védelmébe vette az utolsó európai őserdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Ferenc, és ami utána jön. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250427_Bucsu-Elvitelre-podcast-Ferenc-papa-papavalasztas-halal-nekrolog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"1557ca78-e1de-41ba-b28f-8c6af2f5b31c","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_Bucsu-Elvitelre-podcast-Ferenc-papa-papavalasztas-halal-nekrolog","timestamp":"2025. április. 27. 06:00","title":"Búcsú │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de449f5-e540-41c8-80bf-9a91c4fc5c72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatvédőknek kellett közbelépniük.","shortLead":"Az állatvédőknek kellett közbelépniük.","id":"20250427_horrornyul-husvet-sarvar-allatvedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2de449f5-e540-41c8-80bf-9a91c4fc5c72.jpg","index":0,"item":"c7249367-ad14-4c01-b567-3e163ae9515a","keywords":null,"link":"/elet/20250427_horrornyul-husvet-sarvar-allatvedok","timestamp":"2025. április. 27. 20:43","title":"Horrorisztikus körülmények között tartottak egy húsvétra kapott nyuszit Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d983cd-91a0-494e-b29f-198e0aba2ca3","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A Liverpool a 20., Szoboszlai Dominik az első angol bajnoki címét szerezte meg.","shortLead":"A Liverpool a 20., Szoboszlai Dominik az első angol bajnoki címét szerezte meg.","id":"20250427_liverpool-premier-league-angol-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-tottenham-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d983cd-91a0-494e-b29f-198e0aba2ca3.jpg","index":0,"item":"2c6cfe62-ae51-4b48-b483-47aba348548c","keywords":null,"link":"/sport/20250427_liverpool-premier-league-angol-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-tottenham-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 17:25","title":"Gála az Anfield Roadon, Szoboszlai két gólpasszával bajnok a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. április. 27. 16:35","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""}]