[{"available":true,"c_guid":"0bfc045f-0e7c-4609-a4e3-ed3e3bf34224","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy egyéves gyermek édesanyját is letartóztatta, majd kitoloncolta az amerikai bevándorlási hivatal.","shortLead":"Egy egyéves gyermek édesanyját is letartóztatta, majd kitoloncolta az amerikai bevándorlási hivatal.","id":"20250427_Egy-keteves-amerikai-kisgyermeket-es-testvereit-is-kitoloncolnanak-az-Egyesult-Allamokbol-egy-ugyved-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bfc045f-0e7c-4609-a4e3-ed3e3bf34224.jpg","index":0,"item":"b8335c6c-e88d-4460-9f92-517b45834611","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Egy-keteves-amerikai-kisgyermeket-es-testvereit-is-kitoloncolnanak-az-Egyesult-Allamokbol-egy-ugyved-szerint","timestamp":"2025. április. 27. 11:31","title":"Egy kétéves amerikai kislányt és egy négyéves rákos kisfiút is kitoloncolhattak az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi tulajdonában lévő szerb olajtársaság, a Naftna Industrija Srbije (NIS) – jelentette be Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök az Instagram közösségi oldalon szombaton.","shortLead":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi...","id":"20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad.jpg","index":0,"item":"c2286cbf-da80-4a42-8e75-ff69bc71724a","keywords":null,"link":"/kkv/20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","timestamp":"2025. április. 26. 18:06","title":"Megint megkegyelmezett a szerbiai Gazprom-cégnek az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Lázár János és a magyar társadalom fele-kétharmada régóta halálbüntetés-párti, de a miniszter újabban gyakran emlegeti ezt. Pedig most sincs realitása a halálbüntetés visszaállításának, ahogy 2002-ben sem volt, amikor Orbán Viktor vetette fel. Magyarországon utoljára 1988-ban akasztottak, de a világ sok országában most is népszerű a kivégzés, főleg Kínában és a Közel-Kelet országaiban.","shortLead":"Lázár János és a magyar társadalom fele-kétharmada régóta halálbüntetés-párti, de a miniszter újabban gyakran emlegeti...","id":"20250427_halalbuntetes-politika-kivegzes-jobboldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf.jpg","index":0,"item":"87387200-c4f8-4de8-b4cd-d14b15547458","keywords":null,"link":"/360/20250427_halalbuntetes-politika-kivegzes-jobboldal","timestamp":"2025. április. 27. 09:31","title":"Mikor lehet végre újra akasztani? – Nem Lázár János az egyetlen, aki szorgalmazná a halálbüntetés visszaállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12d23da-14a2-4c49-af28-937de8585c29","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Sulyok Tamás köztársasági elnök nem hagyta szó nélkül, hogy a HVG publicistája, Tóta W. Árpád szatyor fingnak nevezte. És persze nem lehet úgy beszélni mostanában az államfőről, hogy ne kerülne szóba a logója. Tény, jár is a megkülönböztető jelzés egy olyan kemény dolgozó influenszernek, mint Sulyok Tamás. Aki nem hiszi, nem kell utánajárnia, ugyanis Ceglédi Zoltán szépen csokorba szedte a legjobb elnöki posztokat: vannak idézetek, lábképek, borsófőzelék is, sőt, még azt is megörökítették, ahogyan Sulyok Tamás kipróbálja a suttyantós-pukkantósat. ","shortLead":"Sulyok Tamás köztársasági elnök nem hagyta szó nélkül, hogy a HVG publicistája, Tóta W. Árpád szatyor fingnak nevezte...","id":"20250426_duma-aktual-sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a12d23da-14a2-4c49-af28-937de8585c29.jpg","index":0,"item":"bdfdf5ab-e7f8-4d36-aa59-44c5b3c6b80e","keywords":null,"link":"/360/20250426_duma-aktual-sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok","timestamp":"2025. április. 26. 18:30","title":"A Sándor-palotában dolgozik az ország egyik legsokoldalúbb influenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c973f9-738d-4cb4-a6fd-31b02ca28486","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a 3,3 literes sorhatossal szerelt ritkaság alaposan kimaxolja a sportos elegancia fogalmát.","shortLead":"Ez a 3,3 literes sorhatossal szerelt ritkaság alaposan kimaxolja a sportos elegancia fogalmát.","id":"20250427_25-eves-3-as-bmw-megsem-fog-a-kor-ezen-a-gyonyoru-alpina-b3-kupen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1c973f9-738d-4cb4-a6fd-31b02ca28486.jpg","index":0,"item":"23138b5a-8786-4492-a6bd-e9a7719c5927","keywords":null,"link":"/cegauto/20250427_25-eves-3-as-bmw-megsem-fog-a-kor-ezen-a-gyonyoru-alpina-b3-kupen","timestamp":"2025. április. 27. 07:21","title":"25 éves 3-as BMW, mégsem fog a kor ezen a gyönyörű Alpina B3 kupén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deca133c-6048-4dec-97f5-0be291656ac6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar Ferenc pápa temetése miatt tartózkodik az olasz fővárosban, de láthatólag igyekszik kimaxolni a római életérzést.","shortLead":"Magyar Ferenc pápa temetése miatt tartózkodik az olasz fővárosban, de láthatólag igyekszik kimaxolni a római életérzést.","id":"20250427_magyar-peter-robogo-roma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deca133c-6048-4dec-97f5-0be291656ac6.jpg","index":0,"item":"0d07f116-631f-4aea-bfae-f7f719f65e5b","keywords":null,"link":"/elet/20250427_magyar-peter-robogo-roma","timestamp":"2025. április. 27. 15:41","title":"Magyar Péter robogóval fotózkodott Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bc8cf0-ddd1-48d0-9f53-b25221de5ee3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Európának talán érdemes leválnia az amerikai űrprogramokról. Az oroszok lemaradtak, most az USA és Kína versenyez a Hold és a Mars meghódításáért. Még kérdés, marad-e az elmúlt évtizedekben megszokott, békés űrkutatás, vagy gyarmatosítás, kalózkodás lesz belőle.","shortLead":"Európának talán érdemes leválnia az amerikai űrprogramokról. Az oroszok lemaradtak, most az USA és Kína versenyez...","id":"20250428_urkutatas-urverseny-urhaboru-usa-kina-europa-hold-mars-nyersanyag-banyaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9bc8cf0-ddd1-48d0-9f53-b25221de5ee3.jpg","index":0,"item":"82770a95-22a6-451b-9df1-219cdfa1425e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_urkutatas-urverseny-urhaboru-usa-kina-europa-hold-mars-nyersanyag-banyaszat","timestamp":"2025. április. 28. 10:03","title":"Űrverseny vagy űrháború indul most? Szemünk előtt áll fel az új világegyetemrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64fa5dd-3555-4318-873d-e41f53b3440f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szabadalmi kérelem részletei alapján renderelték azt a képet, ami megmutatja, milyen lehet a Samsung következő nagy dobása, a feltekerhető kijelzős telefon.","shortLead":"Egy szabadalmi kérelem részletei alapján renderelték azt a képet, ami megmutatja, milyen lehet a Samsung következő nagy...","id":"20250427_renderelt-kep-samsung-feltekerheto-kijelzos-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64fa5dd-3555-4318-873d-e41f53b3440f.jpg","index":0,"item":"21e6168c-e41d-441c-b886-347598b85f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_renderelt-kep-samsung-feltekerheto-kijelzos-telefon","timestamp":"2025. április. 27. 16:03","title":"Ilyen lehet a Samsung tekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]