Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"13577a31-d86b-48c3-9381-ce9df00f3b44","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kedvezőbb ajánlatot adó céget ugyanis kizárták.","shortLead":"A kedvezőbb ajánlatot adó céget ugyanis kizárták.","id":"20250512_meszaros-lorinc-zaev-orszagos-akkreditalt-vizsgakozpont-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13577a31-d86b-48c3-9381-ce9df00f3b44.jpg","index":0,"item":"bce0bc06-a368-47ec-949c-a3b913d7ec3a","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_meszaros-lorinc-zaev-orszagos-akkreditalt-vizsgakozpont-kozbeszerzes","timestamp":"2025. május. 12. 15:01","title":"Hiába volt olcsóbb ajánlat, csak Mészáros Lőrinc nyerte a milliárdos állami megbízást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9588258-074c-4a87-8c76-09cf4494ed0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johnny Depp volt felesége háromszoros anya lett, kisbabáit ezúttal maga hordta ki.","shortLead":"Johnny Depp volt felesége háromszoros anya lett, kisbabáit ezúttal maga hordta ki.","id":"20250512_amber-heard-ikrek-anyasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9588258-074c-4a87-8c76-09cf4494ed0e.jpg","index":0,"item":"f5a5412d-9a58-48c9-b6ff-cbaa877ebb90","keywords":null,"link":"/elet/20250512_amber-heard-ikrek-anyasag","timestamp":"2025. május. 12. 10:25","title":"Amber Heardnek ikrei születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott arról, hogy tárgyalások színhelye a legnépesebb török nagyváros lenne. Erdogan kijelentette: a siker első feltétele a tűzszünet.","shortLead":"Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott arról, hogy tárgyalások színhelye a legnépesebb török nagyváros...","id":"20250511_Erdogan-is-szeretne-ha-Torokorszag-lenne-az-orosz-ukran-beketargyalasok-helyszine","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4.jpg","index":0,"item":"e40c8822-91a5-498d-9673-500bb3079159","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Erdogan-is-szeretne-ha-Torokorszag-lenne-az-orosz-ukran-beketargyalasok-helyszine","timestamp":"2025. május. 11. 14:11","title":"Erdogan is szeretné, ha Törökország lenne az orosz-ukrán béketárgyalások helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3f060b-ec74-4a8b-8f6f-d15aa6f63ee8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Norvég kutatók szerint a műanyagban lévő vegyi anyagok olyan hatással vannak a szervezetre, mint a kávé, de annál sokkal gyorsabban lépnek működésbe.","shortLead":"Norvég kutatók szerint a műanyagban lévő vegyi anyagok olyan hatással vannak a szervezetre, mint a kávé, de annál...","id":"20250512_muanyag-belso-biologiai-ora-cirkadian-ritmus-alvaszavar-vegyi-anyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3f060b-ec74-4a8b-8f6f-d15aa6f63ee8.jpg","index":0,"item":"2b64d963-5e9c-4a4d-a6ce-3d1bb85fa1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_muanyag-belso-biologiai-ora-cirkadian-ritmus-alvaszavar-vegyi-anyagok","timestamp":"2025. május. 12. 20:03","title":"Rosszul alszik? Szabaduljon meg a műanyagoktól, 17 perccel is átállíthatják a biológiai óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Néha úgy tűnik, Schwab Richárd vallási vezető, akit ezrek követnek, vállalva a szigorú életmódtanácsokat. A belgyógyász-gasztroenterológus saját bevallása szerint a legtöbb bírálatot az alkoholtilalom miatt kapja. Életmódváltó programja, amelyet közösségével országszerte hirdetnek, a nyitott, szabálykövető és érzelmileg stabil emberek között nagyon sikeres. Bár ők nincsenek túl sokan Magyarországon, Schwab társadalmi hatást akar kiváltani, és azt mondja, ha valaki tartja a szabályokat, „tálcán jön” a jó életminőség. HVG-Portré.","shortLead":"Néha úgy tűnik, Schwab Richárd vallási vezető, akit ezrek követnek, vállalva a szigorú életmódtanácsokat...","id":"20250512_hvg-Portre-Schwab-Richard-gasztroenterologus-belgyogyasz-taplalkozas-egeszseges-eletmod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2.jpg","index":0,"item":"30f960bf-99f9-4098-a111-9e12c8b855df","keywords":null,"link":"/360/20250512_hvg-Portre-Schwab-Richard-gasztroenterologus-belgyogyasz-taplalkozas-egeszseges-eletmod","timestamp":"2025. május. 12. 13:59","title":"Schwab Richárd: Ha Demján Sándor élne, most is neki dolgoznék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: mentalitásháború, záróakkord, odafigyelés, koppanás, szinodalitás.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250511_az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417.jpg","index":0,"item":"6790d112-f225-4447-84a2-d968b63ed755","keywords":null,"link":"/360/20250511_az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. május. 11. 17:30","title":"Tetovált Ágica és a ferdeszájú: az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3810e68-8dbf-4d66-9c09-271157674c7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-pankrátor a betegsége kapcsán arról beszélt, hogy mennyire fontos a napi szintű fényvédelem – akkor is, ha a férfiak jellemzően elhanyagolják. ","shortLead":"A színész-pankrátor a betegsége kapcsán arról beszélt, hogy mennyire fontos a napi szintű fényvédelem – akkor is, ha...","id":"20250513_John-Cena-melanoma-borrak-fenyvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3810e68-8dbf-4d66-9c09-271157674c7d.jpg","index":0,"item":"b930a1ae-9b11-4d5d-871b-735e21b4389b","keywords":null,"link":"/elet/20250513_John-Cena-melanoma-borrak-fenyvedelem","timestamp":"2025. május. 13. 08:57","title":"John Cenát másodjára is bőrrákkal diagnosztizálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Bolla Tibor nem adott megnyugtató válaszokat arra, hogy milyen viszonyban volt a költségvetési csalással megvádolt F. Zsolttal.","shortLead":"A főpolgármester szerint Bolla Tibor nem adott megnyugtató válaszokat arra, hogy milyen viszonyban volt a költségvetési...","id":"20250512_bolla-tibor-karacsony-gergely-bkv-felmentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5.jpg","index":0,"item":"349ef348-6aed-46e7-be97-29dcdff32e24","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_bolla-tibor-karacsony-gergely-bkv-felmentes-ebx","timestamp":"2025. május. 12. 17:55","title":"Karácsony felmentette a BKV vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]