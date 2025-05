Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak, Oroszországnak viszont annál inkább – véli Rácz András Oroszország-szakértő, aki szerint a magyar kormány szándékosan, a kárpátaljai magyarok érdekeivel is ellentétesen eszkalálja a konfliktust.","shortLead":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak...","id":"20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"3d7d0d60-6e88-4a51-abb4-311a31032240","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","timestamp":"2025. május. 12. 08:11","title":"Rácz András a kémbotrányról: Kárpátalja légvédelméről az oroszoknak kell információ, nem Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több értékes ingatlan és az egykori cégbirodalom tulajdonlásáról kell megegyezniük, de van olyan, amin aligha lesz vita.","shortLead":"Több értékes ingatlan és az egykori cégbirodalom tulajdonlásáról kell megegyezniük, de van olyan, amin aligha lesz vita.","id":"20250513_gyurcsany-dobrev-valas-vagyonmegosztas-politika-gazdasag-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc.jpg","index":0,"item":"f04be3e2-c396-479c-9a6f-cb43f9180d76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_gyurcsany-dobrev-valas-vagyonmegosztas-politika-gazdasag-kkv","timestamp":"2025. május. 13. 07:49","title":"Mekkora vagyonon kell osztozkodniuk a válófélben lévő Gyurcsányéknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e720931-35cf-49f1-86d8-0a9f6ac49db2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra” – írta.","shortLead":"„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra” – írta.","id":"20250512_tompa-andrea-orban-viktor-tihanyi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e720931-35cf-49f1-86d8-0a9f6ac49db2.jpg","index":0,"item":"79a9a71b-3c5a-4736-b149-be20c531f221","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_tompa-andrea-orban-viktor-tihanyi-beszed","timestamp":"2025. május. 12. 12:24","title":"Tompa Andrea Orbán tihanyi beszédéről: Árulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c8d722-98d1-4b08-a12f-4584a61e17e0","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Francis Ford Coppola kapta áprilisban az Amerikai Filmintézet életműdíját. A vendégek közt volt Andy Garcia is, aki A Keresztapa III.-ban vette át a Corleone család vezetését. A színészt Coppoláról, Al Pacinóról, az első forgatási napról és a Sofia Coppolát ért kritikákról is kérdeztük.","shortLead":"Francis Ford Coppola kapta áprilisban az Amerikai Filmintézet életműdíját. A vendégek közt volt Andy Garcia is, aki...","id":"20250512_Andy-Garcia-interju-Francis-Ford-Coppola-eletmudij-Keresztapa-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6c8d722-98d1-4b08-a12f-4584a61e17e0.jpg","index":0,"item":"907cd60b-eb94-4038-925f-555cb81942db","keywords":null,"link":"/360/20250512_Andy-Garcia-interju-Francis-Ford-Coppola-eletmudij-Keresztapa-3","timestamp":"2025. május. 12. 19:43","title":"Andy Garcia a HVG-nek: A Keresztapa II. csak kicsivel marad le az első mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legalább örülni tudnak.","shortLead":"Legalább örülni tudnak.","id":"20250511_Breking-Fidesz-modra-fizetik-a-nyugdijakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"4f290b90-56e8-4bc1-9924-aa9dbb20ba46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250511_Breking-Fidesz-modra-fizetik-a-nyugdijakat","timestamp":"2025. május. 11. 20:42","title":"Bréking Fidesz módra: fizetik a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdc82bf-f6b7-4b7d-93c2-97993e16df29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Februárban Gladkov kormányzó arról is beszélt, hogy a háború 2023-as kitörése óta a területen 13 900 autó rongálódott meg, amiért az állam 2,5 milliárd rubelt (kb. 11,4 milliárd forintot) fizettek ki, tehát átlagosan, nagyjából 820 ezer forintot autónként.","shortLead":"Februárban Gladkov kormányzó arról is beszélt, hogy a háború 2023-as kitörése óta a területen 13 900 autó rongálódott...","id":"20250512_kormanyzo-belgorod-oroszorszag-autok-karterites-helyiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bdc82bf-f6b7-4b7d-93c2-97993e16df29.jpg","index":0,"item":"e70873e0-e2c4-486f-9c0a-18742249b534","keywords":null,"link":"/elet/20250512_kormanyzo-belgorod-oroszorszag-autok-karterites-helyiek","timestamp":"2025. május. 12. 20:36","title":"Orosz kormányzó: A helyiek a kártérítésre pályáznak és ezért hagyják kitéve a régi autóikat az ukrán tüzérség támadásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380570a3-a8f7-4006-8851-8015f7b32016","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A népszerű számítógépes játékot többször feltörték az évek alatt, ami a fejlesztő Activision szerint eltántorítja a játékosokat, és tetemes károkat is okoz. Több sikertelen kísérletet követően most jogi úton igyekeznek fellépni a legújabb támadás ellen, és egyben mérsékelni a veszteségeiket.","shortLead":"A népszerű számítógépes játékot többször feltörték az évek alatt, ami a fejlesztő Activision szerint eltántorítja...","id":"20250512_call-of-duty-hackerek-csalas-activision-nintendo-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/380570a3-a8f7-4006-8851-8015f7b32016.jpg","index":0,"item":"eab6697d-066e-4744-99a5-d859711c3113","keywords":null,"link":"/360/20250512_call-of-duty-hackerek-csalas-activision-nintendo-microsoft","timestamp":"2025. május. 12. 16:23","title":"Túltolták hackerek a Call of Duty „doppingolását”, a becsületes játékosok távoznak, a fejlesztő perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79db745c-bd9b-4b6c-802d-157c5510f98a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alexander családja közölte, hogy a kiszabadult túsz, ha egészségi állapota lehetővé teszi, ezen a héten Katarba fog utazni, ahol találkozik az amerikai elnökkel és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emírrel.","shortLead":"Alexander családja közölte, hogy a kiszabadult túsz, ha egészségi állapota lehetővé teszi, ezen a héten Katarba fog...","id":"20250512_hamasz-amerikai-tusz-atadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79db745c-bd9b-4b6c-802d-157c5510f98a.jpg","index":0,"item":"22b63927-8434-49e7-bd44-0e53ddd1db2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_hamasz-amerikai-tusz-atadas","timestamp":"2025. május. 12. 20:47","title":"A Hamász átadta a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek Edan Alexander túszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]