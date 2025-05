Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6fd87b23-35d7-416c-a40b-e3a76037fac7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ráadásul az emblémája inkább az Aston Martinéra hasonlít.","shortLead":"Ráadásul az emblémája inkább az Aston Martinéra hasonlít.","id":"20250512_kinai-klonautok-Bentley-utanzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd87b23-35d7-416c-a40b-e3a76037fac7.jpg","index":0,"item":"bce77f45-2ce0-449d-a51a-8d6e8a9499dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kinai-klonautok-Bentley-utanzat","timestamp":"2025. május. 12. 08:41","title":"Még mindig vannak érthetetlen kínai klónautók, mint ez a Bentley-utánzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68913aed-e4ed-47c1-b7fa-6fa6314c830d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Lynx típusú páncélozott harcjármű miatt esett a választásuk épp a nagymacskákra.","shortLead":"A Lynx típusú páncélozott harcjármű miatt esett a választásuk épp a nagymacskákra.","id":"20250512_Hiuzokat-fogadott-orokbe-a-Honvedelmi-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68913aed-e4ed-47c1-b7fa-6fa6314c830d.jpg","index":0,"item":"5959b64f-0d6d-4de6-81fe-37b1d79e9e82","keywords":null,"link":"/elet/20250512_Hiuzokat-fogadott-orokbe-a-Honvedelmi-Miniszterium","timestamp":"2025. május. 12. 15:16","title":"Hiúzokat fogadott örökbe a Honvédelmi Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc761ea-a90b-4102-9377-f0bbf5190643","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Az arány némiképp javult a Ringier Hungary szócikkszerkesztő maratonjának köszönhetően, ahol elszánt önkéntesek sora gépelt azért, hogy több nőről olvashassunk az internetes lexikonban. ","shortLead":"Az arány némiképp javult a Ringier Hungary szócikkszerkesztő maratonjának köszönhetően, ahol elszánt önkéntesek sora...","id":"20250512_Wikipedia-nok-egyenjogusag-ferfiak-szocikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdc761ea-a90b-4102-9377-f0bbf5190643.jpg","index":0,"item":"d61f2115-42b6-4b59-83c6-bd75b0247004","keywords":null,"link":"/elet/20250512_Wikipedia-nok-egyenjogusag-ferfiak-szocikk","timestamp":"2025. május. 12. 15:37","title":"Az online térben is hátrány éri a nőket – a magyar nyelvű Wikipédia-szócikkek mindössze 15,6 százaléka szól róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a45a92-ef23-4e9d-bd52-ce0d687bede0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint szükséges volt a testi kényszer alkalmazása, mert a letartóztatott férfi aktívan ellenállt.","shortLead":"A rendőrség szerint szükséges volt a testi kényszer alkalmazása, mert a letartóztatott férfi aktívan ellenállt.","id":"20250513_Szentesi-ferfi-fu-rendorseg-meghalt-a-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76a45a92-ef23-4e9d-bd52-ce0d687bede0.jpg","index":0,"item":"d4034e4b-d3f2-4d3d-a693-2d3ed7064af9","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Szentesi-ferfi-fu-rendorseg-meghalt-a-korhazban","timestamp":"2025. május. 13. 16:40","title":"Rokonai szerint úgy összevertek a rendőrök egy férfit Szegeden, hogy a kórházban meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7","c_author":"Budapesti Közművek","category":"brandcontent","description":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és szennyeződés gyűlik össze. Amikor azonban nyugovóra térünk, egy éjszakai csapat lendül akcióba: egész évben folyamatosan takarítják a fővárost a járdáktól az aluljárókig. A műveletből Budapest egyik legszebb látványossága, a Lánchíd sem maradhat ki. Az emblematikus híd éjjeli “nagytakarítása” évente kétszer zajlik, a precízen szervezett munkamenet pedig amellett, hogy hasznos, még érdekes látványt is nyújt az arra járóknak.","shortLead":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és...","id":"20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7.jpg","index":0,"item":"373a9c72-1f60-4938-ada6-c3a76957738c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","timestamp":"2025. május. 12. 19:30","title":"Így szépül a Lánchíd, amíg mi alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jönne egy csomó új villamos, ha lenne rá pénz. De most úgy tűnik, nincs.","shortLead":"Jönne egy csomó új villamos, ha lenne rá pénz. De most úgy tűnik, nincs.","id":"20250512_fovaros-kormany-caf-villamos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49.jpg","index":0,"item":"8afdc518-5814-4e7d-aa86-7eea6a7a0bf9","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_fovaros-kormany-caf-villamos","timestamp":"2025. május. 12. 08:09","title":"Kisiklatott villamosok: meglőheti a kormány a főváros CAF-beszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","shortLead":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","id":"20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4.jpg","index":0,"item":"8d5eee5b-42a9-4bd6-bfb5-5708adaa4b97","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","timestamp":"2025. május. 13. 15:55","title":"Aczél Zoltán: Nem volt szándékom a Trump-csoporttal üzletelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1477b-b7f8-4a40-987e-ded3934687e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közeleg a nyár, sok diák hamarosan elkezdi a nyári munkát. Hol, és milyen feltételekkel találják meg ezt, és milyen ügyintézésen kell végigmenniük? ","shortLead":"Közeleg a nyár, sok diák hamarosan elkezdi a nyári munkát. Hol, és milyen feltételekkel találják meg ezt, és milyen...","id":"20250512_Diakmelo-nyaron-kasszakulcs-podcast-diakmunka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c1477b-b7f8-4a40-987e-ded3934687e3.jpg","index":0,"item":"0b58a41e-557f-4e20-8021-b66bbf9ce4f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_Diakmelo-nyaron-kasszakulcs-podcast-diakmunka","timestamp":"2025. május. 12. 05:50","title":"Mire készüljenek a nyári munkát vállaló diákok? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]