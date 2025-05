Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b4a3438-3b07-4fd8-a1cd-32775a01d3fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök szavai szerint azt sem veszik figyelembe, ha Hamász újabb túszokat enged szabadon. ","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök szavai szerint azt sem veszik figyelembe, ha Hamász újabb túszokat enged szabadon. ","id":"20250513_benjamin-netanjahu-izrael-gaza-haboru-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b4a3438-3b07-4fd8-a1cd-32775a01d3fc.jpg","index":0,"item":"42fe62f3-eb3a-4e60-a88b-a0b90f8cf1ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_benjamin-netanjahu-izrael-gaza-haboru-tuszok","timestamp":"2025. május. 13. 20:41","title":"Benjámin Netanjahu: „Olyan körülmény nem lesz, hogy leállítjuk a háborút\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip kifejlesztéséhez.","shortLead":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip...","id":"20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9.jpg","index":0,"item":"8e354c91-fe1d-4fe6-8c3f-fe17bc9947d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","timestamp":"2025. május. 14. 09:10","title":"A Neuralink babérjaira törne az Apple, jöhet a gondolatokkal irányítható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0254c1-1136-48c4-ab41-69f24ee45e5b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nehéz kivívni a fiatalabb generációkhoz tartozók figyelmét és tiszteletét, de nem lehetetlen – a sikerhez egy igazi boomer tanácsait olvashatják.","shortLead":"Nehéz kivívni a fiatalabb generációkhoz tartozók figyelmét és tiszteletét, de nem lehetetlen – a sikerhez egy igazi...","id":"20250515_baby-boomer-eletmod-hatvanas-idosek-generacio-fiatalok-szakadek-technologia-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0254c1-1136-48c4-ab41-69f24ee45e5b.jpg","index":0,"item":"56476e6e-fb09-4b7a-add4-8d56c4f805b3","keywords":null,"link":"/elet/20250515_baby-boomer-eletmod-hatvanas-idosek-generacio-fiatalok-szakadek-technologia-valtozas","timestamp":"2025. május. 15. 06:01","title":"Ettől a nyolc szokástól érdemes elköszönnünk ahhoz, hogy boomerként is jó kapcsolatunk legyen a fiatalokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Befutott a Microsoft májusi foltcsomagja, melyben olyan, a Windows rendszereket érintő biztonsági réseket is befoltoz a cég, melyeket már a támadók is ismertek és kihasználtak.","shortLead":"Befutott a Microsoft májusi foltcsomagja, melyben olyan, a Windows rendszereket érintő biztonsági réseket is befoltoz...","id":"20250514_microsoft-windows-10-11-javitocsomag-biztonsagi-hibak-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"630ede78-29fa-4a28-a066-3056c2b7d170","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_microsoft-windows-10-11-javitocsomag-biztonsagi-hibak-tamadas","timestamp":"2025. május. 14. 10:03","title":"Vészfrissítés jött a Windowshoz, 72 hibát javíthat egyetlen kattintással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","shortLead":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","id":"20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4.jpg","index":0,"item":"8d5eee5b-42a9-4bd6-bfb5-5708adaa4b97","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","timestamp":"2025. május. 13. 15:55","title":"Aczél Zoltán: Nem volt szándékom a Trump-csoporttal üzletelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522150ab-8701-49a2-a4f1-4a78762eacde","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megtapsolták a járókelők a sikeres akcióját.","shortLead":"Megtapsolták a járókelők a sikeres akcióját.","id":"20250513_Firenzei-taxis-tolvaj-taska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/522150ab-8701-49a2-a4f1-4a78762eacde.jpg","index":0,"item":"49e2d147-414f-4cd6-aba3-783a6fce20c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Firenzei-taxis-tolvaj-taska","timestamp":"2025. május. 13. 13:58","title":"Egy pillanat alatt hős lett az olasz taxis, aki beletaposott a gázba, és utolért egy táskatolvajt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f0f0cd-6941-44c3-99c1-0b4cb89509c0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ez rövid időn belül a második hasonló támadás a francia fővárosban.","shortLead":"Ez rövid időn belül a második hasonló támadás a francia fővárosban.","id":"20250514_franciaorszag-parizs-emberrablas-paymium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25f0f0cd-6941-44c3-99c1-0b4cb89509c0.jpg","index":0,"item":"56c69d63-5608-4e62-b054-69a2a64f75f4","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_franciaorszag-parizs-emberrablas-paymium","timestamp":"2025. május. 14. 19:56","title":"Fényes nappal akarták elrabolni egy francia kriptomágnás lányát Párizsban, de hamar feladták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e0efdc-4a21-4558-8659-41503df82201","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A bipoláris zavarban szenvedő betegek nagy részénél hosszú tünetmentes időszakokat lehet elérni a megfelelő terápiával, de már diagnosztizálni is nehéz ezt a betegséget. Mi köze van ennek a betegségnek a kreativitáshoz, és hogyan segít a szűrésben egy Hemingway-novella? Milyen úttörő módszerrel mutatják ki az öngyilkosság kockázatát Pécsen? Dr. Tényi Tamással, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatójával beszélgettünk a bipoláris zavarról, amely több százezer embert érint itthon.","shortLead":"A bipoláris zavarban szenvedő betegek nagy részénél hosszú tünetmentes időszakokat lehet elérni a megfelelő terápiával...","id":"20250513_Bipolaris-affektiv-zavar-manias-depresszio-tunetei-kezelese-terapia-kutatas-Pecsi-Tudomanyegyetem-Tenyi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37e0efdc-4a21-4558-8659-41503df82201.jpg","index":0,"item":"a9cbf94f-6e56-4848-89a0-a24139a5d182","keywords":null,"link":"/360/20250513_Bipolaris-affektiv-zavar-manias-depresszio-tunetei-kezelese-terapia-kutatas-Pecsi-Tudomanyegyetem-Tenyi-Tamas","timestamp":"2025. május. 13. 13:30","title":"Ez már nem csak hangulatingadozás: mivel járnak a bipoláris zavar mániás és depressziós időszakai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]