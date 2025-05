Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7daeda4f-725c-4cae-aa1a-99fcd93aae79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A járműgyártás már jobban teljesített, mint egy éve, de az akkugyártás továbbra is borzasztó számokat produkál. Csak azért lehetett pont ugyanolyan a magyar ipar összteljesítménye, mint egy éve, mert ezúttal kettővel több munkanap volt.","shortLead":"A járműgyártás már jobban teljesített, mint egy éve, de az akkugyártás továbbra is borzasztó számokat produkál. Csak...","id":"20250514_KSH-ipar-akkugyar-autogyartas-akku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7daeda4f-725c-4cae-aa1a-99fcd93aae79.jpg","index":0,"item":"bbb34bd7-9ebd-47aa-b5e5-3d1f627af782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_KSH-ipar-akkugyar-autogyartas-akku","timestamp":"2025. május. 14. 09:13","title":"KSH: Az akkugyártás teljesített legrosszabbul az egész magyar iparban, 41 százalékkal zuhant vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d03ae0-e8fb-4111-9c2b-bc6d7b78a43b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Csak kisebb módosítást fogadott el a Törvényalkotási Bizottság, és most már tényleg szavazni fognak az úgynevezett lex Milákról.","shortLead":"Csak kisebb módosítást fogadott el a Törvényalkotási Bizottság, és most már tényleg szavazni fognak az úgynevezett lex...","id":"20250515_lex-milak-gyor-eto-hm-tab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1d03ae0-e8fb-4111-9c2b-bc6d7b78a43b.jpg","index":0,"item":"886a8d4b-210e-4fca-a8be-2f258c7bf53b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_lex-milak-gyor-eto-hm-tab","timestamp":"2025. május. 15. 15:07","title":"Nem ajándékoznak állami tulajdont a győri ETO-nak, saját államtitkára utasította el a honvédelmi miniszter javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81","c_author":"Földes András","category":"360","description":"A médiát és a civileket megregulázó, orosz típusú törvénytervezet indoklása valójában a lélek sötét bugyraiba vezetne. A szuverenitási hadművelet célja tényleg az, aminek látszik. Oroszország.","shortLead":"A médiát és a civileket megregulázó, orosz típusú törvénytervezet indoklása valójában a lélek sötét bugyraiba vezetne...","id":"20250514_Foldes-Andras-Orban-szerint-a-valasztas-ezoterikus-szertartas-nem-demokratikus-intezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81.jpg","index":0,"item":"32769880-7773-4a7a-aad6-b08c2938ebb4","keywords":null,"link":"/360/20250514_Foldes-Andras-Orban-szerint-a-valasztas-ezoterikus-szertartas-nem-demokratikus-intezmeny","timestamp":"2025. május. 14. 18:19","title":"Földes András: Orbán szerint a választás ezoterikus szertartás, nem demokratikus intézmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család repülőgépét ajándékba, de egyenesen hülye lenne, ha visszautasítaná az ajánlatot. Trumppal viszont most még a saját közössége sem ért egyet egyhangúan, ráadásul az elnöki különgéppé álmodott magánrepülő egy szakértő szerint valójában kémelhárítási rémálom. És nem a fedélzeti “kemencekecske,” miatt, bármi is legyen az.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család...","id":"20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225.jpg","index":0,"item":"c6a0c156-cb5f-4b8f-942a-4ad0208edc00","keywords":null,"link":"/360/20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","timestamp":"2025. május. 13. 20:00","title":"Megvesztegetés, extra lábtérrel: etikai, jogi és nemzetbiztonsági szempontból is durván aggályos Trump katari ajándékrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub elnöke felvetette, hogy a jövőben két csapatot építhetnek, egyet a nemzetközi, egyet pedig a hazai porondra.","shortLead":"A klub elnöke felvetette, hogy a jövőben két csapatot építhetnek, egyet a nemzetközi, egyet pedig a hazai porondra.","id":"20250515_Kubatov-Gabor-a-vesztes-kupadonto-utan-A-Paks-antifutballjara-nem-volt-megoldasunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"6844a7a4-5883-4a5b-8ffd-7f908f7cff94","keywords":null,"link":"/sport/20250515_Kubatov-Gabor-a-vesztes-kupadonto-utan-A-Paks-antifutballjara-nem-volt-megoldasunk","timestamp":"2025. május. 15. 10:42","title":"Kubatov Gábor a vesztes kupadöntő után: A Paks antifutballjára nem volt megoldásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80dec6-9562-458b-ab17-ccafb298e744","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év egészében 150-200 milliárd forint nyugdíjvagyon mehet el lakhatásra.","shortLead":"Az év egészében 150-200 milliárd forint nyugdíjvagyon mehet el lakhatásra.","id":"20250514_nyugdij-nyugdijpenztar-lakhatas-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b80dec6-9562-458b-ab17-ccafb298e744.jpg","index":0,"item":"d44f5120-267c-4119-bf97-e0bf4e7af119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_nyugdij-nyugdijpenztar-lakhatas-megtakaritas","timestamp":"2025. május. 14. 12:32","title":"Nem hatotta meg a magyarokat a kormány által nyújtott lehetőség: a nyugdíjpénztári megtakarítások 1,5 százalékát vették eddig ki lakhatási célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A lap szerint az MVM beszámolóiból kiderül: a valós beszerzési ár és így a lakossági spórolás is a számlákon hirdetett szint töredéke. Ugyanez igaz a villanyszámlákra is.","shortLead":"A lap szerint az MVM beszámolóiból kiderül: a valós beszerzési ár és így a lakossági spórolás is a számlákon hirdetett...","id":"20250515_Nepszava-rezsicsokkentes-MVM-szamlak-rezsiboksz-megtakaritas-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91.jpg","index":0,"item":"59a27bf9-9f08-432d-ab7c-7f29e1fec6f5","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_Nepszava-rezsicsokkentes-MVM-szamlak-rezsiboksz-megtakaritas-atveres","timestamp":"2025. május. 15. 08:08","title":"Népszava: Pénzügyi jelentések bizonyítják, hogy átverés a gázszámlákon feltüntetett rezsimegtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Ugyan” – írják többek között reagálva arra, hogy Matolcsy szerint a számvevőszéki jelentés tartalma 80 százalékban hamis, 20 százalékban igaztalan.","shortLead":"„Ugyan” – írják többek között reagálva arra, hogy Matolcsy szerint a számvevőszéki jelentés tartalma 80...","id":"20250514_allami-szamvevoszek-asz-matolcsy-gyorgy-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342.jpg","index":0,"item":"d35d3637-43c7-4438-8668-835cb200478e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_allami-szamvevoszek-asz-matolcsy-gyorgy-mnb","timestamp":"2025. május. 14. 05:31","title":"Az Állami Számvevőszék sem hagyta szó nélkül Matolcsy videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]