[{"available":true,"c_guid":"50f5641f-7485-4923-81ed-4e86403e18be","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az akár 750 kilométeres hatótávú vadonatúj villanyautó többek közt nyakfűtéssel kényezteti utasait.","shortLead":"Az akár 750 kilométeres hatótávú vadonatúj villanyautó többek közt nyakfűtéssel kényezteti utasait.","id":"20250523_bearaztak-a-legujabb-francia-luxusautot-a-ds-n8-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f5641f-7485-4923-81ed-4e86403e18be.jpg","index":0,"item":"b5786856-73fb-4d4b-ae74-a86ffe2d1fe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_bearaztak-a-legujabb-francia-luxusautot-a-ds-n8-at","timestamp":"2025. május. 23. 06:41","title":"Beárazták a legújabb francia luxusautót, a 750 kilométeres hatótávú DS N°8-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81f19b2-04a6-4060-9efd-ee83d1784c87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 39 éves horvát középpályás hat Bajnokok Ligája-sikert és négy bajnoki címet ünnepelhetett a madridiak mezében.","shortLead":"A 39 éves horvát középpályás hat Bajnokok Ligája-sikert és négy bajnoki címet ünnepelhetett a madridiak mezében.","id":"20250522_labdarugas-real-madrid-luka-modric-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b81f19b2-04a6-4060-9efd-ee83d1784c87.jpg","index":0,"item":"d1d8f25e-f527-4077-9474-d88ae7ec8502","keywords":null,"link":"/sport/20250522_labdarugas-real-madrid-luka-modric-tavozas","timestamp":"2025. május. 22. 17:44","title":"Modric elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átlagosan hetente két természetvédelmi őrt ölnek meg munkavégzés közben – a brit trónörökös az ő munkájukra szeretné felhívni a világ figyelmét.","shortLead":"Átlagosan hetente két természetvédelmi őrt ölnek meg munkavégzés közben – a brit trónörökös az ő munkájukra szeretné...","id":"20250523_vilmos-herceg-dokumentumfilm-sorozat-vadorok-veszelyes-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e.jpg","index":0,"item":"aff632e6-6696-42ab-862d-084a66992297","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_vilmos-herceg-dokumentumfilm-sorozat-vadorok-veszelyes-munka","timestamp":"2025. május. 23. 09:51","title":"Vilmos herceg új dokumentumfilm-sorozata a világ egyik legveszélyesebb foglalkozását mutatja be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9fcb15-6111-49de-8934-512727d2d104","c_author":"Balla István ","category":"360","description":"Az ezredfordulón szinte minden romkocsma-alapító pusztán a baráti körének akart egy-egy jó helyet kialakítani. Mindez elég jól sikerült, mert a főváros arculatára, turizmusára is jelentős hatást gyakoroltak ezek a szórakozóhelyek. A tömegek megjelenésével és a bulinegyed felértékelődésével azonban veszélybe kerültek, a legtöbb be is zárt. A Romokból című dokumentumfilm ötletgazdájával-forgatókönyvírójával, Csizmadia Attilával és a Szimpla Kert tulajdonosával, a film egyik narrátorával, Zsendovits Ábellel beszélgettünk arról, hogyan lett ezekből az underground helyekből mainstream, majd turistaattrakció, és hogyan „falta fel a forradalom a gyermekeit”.","shortLead":"Az ezredfordulón szinte minden romkocsma-alapító pusztán a baráti körének akart egy-egy jó helyet kialakítani. Mindez...","id":"20250523_romkocsma-romokbol-film-szimpla-zsendovits-abel-csizmadia-attila","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b9fcb15-6111-49de-8934-512727d2d104.jpg","index":0,"item":"fd2e93e0-4e4c-4ae2-beb1-d474949022a2","keywords":null,"link":"/360/20250523_romkocsma-romokbol-film-szimpla-zsendovits-abel-csizmadia-attila","timestamp":"2025. május. 23. 19:30","title":"„Túl kicsi a nappalink” – így lettek turistamágnesek a romkocsmák, de a csillaguk leáldozóban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6c2a61-4adc-40de-af3c-aba21f53d249","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Bod Péter Ákos volt jegybankelnök szerint a világ átrendeződik, az Európai Unió pedig a gazdasági töredezettség csökkentésére törekszik, de vannak különutas tagállamok, akik szembefordultak ezzel. Donald Trump szerinte téveszmékben hisz, a terve kizárt, hogy működjön, de a vámemelés már előtte is benne volt a levegőben.","shortLead":"Bod Péter Ákos volt jegybankelnök szerint a világ átrendeződik, az Európai Unió pedig a gazdasági töredezettség...","id":"20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-usa-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e6c2a61-4adc-40de-af3c-aba21f53d249.jpg","index":0,"item":"002edd07-e927-4d80-86f4-383e9c6c66a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-usa-eu","timestamp":"2025. május. 22. 12:26","title":"Bod Péter Ákos: A magyar államháztartás kaotikus, a tervezés teljesen komolytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft addig nem akarja kiadni az iPhone-os Xbox alkalmazásboltot, amíg véglegessé nem válik, hogy nem kell az Apple-nek jutalékot fizetnie.","shortLead":"A Microsoft addig nem akarja kiadni az iPhone-os Xbox alkalmazásboltot, amíg véglegessé nem válik, hogy nem kell...","id":"20250522_apple-app-store-microsoft-xbox-alkalmazasbolt-jutalekfizetes-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942.jpg","index":0,"item":"6f4f86c3-f259-460d-9613-6a013319fb05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_apple-app-store-microsoft-xbox-alkalmazasbolt-jutalekfizetes-elofizetes","timestamp":"2025. május. 22. 11:03","title":"Az Xbox-használók isszák meg a levét a Microsoft szerint az Apple trükközésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b66840-d7fd-4382-9793-fcf22ae7bd5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai diktátor a minap végignézte, ahogy félresikerült az ünnepélyes vízre bocsátás.","shortLead":"Az észak-koreai diktátor a minap végignézte, ahogy félresikerült az ünnepélyes vízre bocsátás.","id":"20250523_Muholdfelvetelen-Kim-Dzsongun-felborult-hadihajoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31b66840-d7fd-4382-9793-fcf22ae7bd5e.jpg","index":0,"item":"c15b60be-5ff9-412c-820f-d11987b8ae55","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_Muholdfelvetelen-Kim-Dzsongun-felborult-hadihajoja","timestamp":"2025. május. 23. 18:06","title":"Műholdfelvételen Kim Dzsongun felborult hadihajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínaiak alig két éve vannak jelen komolyabban Európában. ","shortLead":"A kínaiak alig két éve vannak jelen komolyabban Európában. ","id":"20250522_BYD-tobb-autot-adott-el-Europaban-mint-a-Tesla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163.jpg","index":0,"item":"8cb749fb-77ba-4c81-a1f2-9591ade92327","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_BYD-tobb-autot-adott-el-Europaban-mint-a-Tesla","timestamp":"2025. május. 22. 14:24","title":"Most először a BYD több villanyautót adott el Európában, mint a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]