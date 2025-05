Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Buczkó Péter ügyvédi irodája nemcsak Lánczi Tamásékat védte, korábban számos minisztériummal is szerződött, 2019-ben pedig Matolcsy Györgyöt képviselte, amikor az MNB volt elnöke azt próbálta meg sikertelenül bizonyítani, hogy nem mondhatják rá, hogy lop.","shortLead":"Buczkó Péter ügyvédi irodája nemcsak Lánczi Tamásékat védte, korábban számos minisztériummal is szerződött, 2019-ben...","id":"20250528_szuverenitasvedelmi-hivatal-szja-1-szazalek-atlathatosagi-torveny-buczko-ugyvedi-iroda-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"56f5a5ef-cce8-4c5b-af6d-c4ae30009287","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szuverenitasvedelmi-hivatal-szja-1-szazalek-atlathatosagi-torveny-buczko-ugyvedi-iroda-alapitvany","timestamp":"2025. május. 28. 06:16","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal képviseletét is ellátó ügyvédi iroda jegyezte be azt az alapítványt, amelyhez az elkobzott SZJA-százalékok kerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87be1dc9-d825-4d80-8c10-7bd3f4ad7eb1","c_author":"Balla István ","category":"360","description":"Ma is igen nagy bérelőnyt biztosít a diploma az alacsonyabb végzettségekhez képest – bizonyítja a kedden bemutatott Munkaerőpiaci Tükör több tanulmánya. Ugyanebből az is kiderült, hogy nagyon gyengék a felnőttek alapkompetenciái is, továbbá, hogy önmagában sem a tankötelezettségi korhatár emelése, sem a csökkentése nem növeli a fiatalok elhelyezkedési esélyeit.","shortLead":"Ma is igen nagy bérelőnyt biztosít a diploma az alacsonyabb végzettségekhez képest – bizonyítja a kedden bemutatott...","id":"20250528_Munkaeropiaci-Tukor-erettsegizettek-olvasas-tankotelezettsegi-korhatar-kompetenciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87be1dc9-d825-4d80-8c10-7bd3f4ad7eb1.jpg","index":0,"item":"c8c3adf3-b064-451d-a810-d2ba8a881ee2","keywords":null,"link":"/360/20250528_Munkaeropiaci-Tukor-erettsegizettek-olvasas-tankotelezettsegi-korhatar-kompetenciak","timestamp":"2025. május. 28. 13:35","title":"Elkeserítő adatokat mutat be egy tanulmány: a magyar érettségizettek fele alig érti, amit olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d826fe3-2903-4ea2-bbe8-6a9a2ac9a92b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vivi & Norbi nagyot kaszál a tartalomgyártásból.","shortLead":"Vivi & Norbi nagyot kaszál a tartalomgyártásból.","id":"20250529_Meglodult-2024-ben-a-legnepszerubb-Tiktok-duo-25-szeresere-nott-a-beveteluk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d826fe3-2903-4ea2-bbe8-6a9a2ac9a92b.jpg","index":0,"item":"f56b191b-5d77-489e-b7a0-9651e9fd22af","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Meglodult-2024-ben-a-legnepszerubb-Tiktok-duo-25-szeresere-nott-a-beveteluk","timestamp":"2025. május. 29. 15:17","title":"Meglódult 2024-ben a legnépszerűbb TikTok-duó, 2,5-szeresére nőtt a bevételük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1e1636-af00-49f5-a051-d3294742e38e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Minneapolisból Madisonba tartó gépen két eltévedt madarat próbáltak becserkészni felszállás előtt. ","shortLead":"A Minneapolisból Madisonba tartó gépen két eltévedt madarat próbáltak becserkészni felszállás előtt. ","id":"20250528_galamb-legitarsasag-egyesult-allamok-madison-minneapolis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e1e1636-af00-49f5-a051-d3294742e38e.jpg","index":0,"item":"507c77d7-ad91-4051-9ead-4ba9d51a911b","keywords":null,"link":"/elet/20250528_galamb-legitarsasag-egyesult-allamok-madison-minneapolis","timestamp":"2025. május. 28. 13:30","title":"Galambokat kergettek az utasszállító repülőgép fedélzetén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3785626-5ecb-4e0e-96d2-e86795531401","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hány alkalommal találta el Nagy Márton az elmúlt években az előrejelzéseit? Mi lesz, ha nem jönnek az EU-pénzek? Hogyan számolja a kormány azt, hogy egyre gazdagabbak az önkormányzatok? Ilyen témákról esett szó a parlament Költségvetési Bizottságában a 2026-os büdzsé vitájában.","shortLead":"Hány alkalommal találta el Nagy Márton az elmúlt években az előrejelzéseit? Mi lesz, ha nem jönnek az EU-pénzek? Hogyan...","id":"20250528_koltsegvetesi-bizottsag-ngm-allamtitkar-nyugdij-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3785626-5ecb-4e0e-96d2-e86795531401.jpg","index":0,"item":"7b8c5629-8cab-4653-9694-de81f6a532d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_koltsegvetesi-bizottsag-ngm-allamtitkar-nyugdij-nagy-marton","timestamp":"2025. május. 28. 13:00","title":"Az NGM államtitkára szerint sok embernek azért alacsony a nyugdíja, mert nem csak Magyarországon dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c3e345-59af-487a-8b6e-8bc228ad49d6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Negyedmilliárd forintot áldozott a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség egy angol nyelvű irodalmi folyóiratra – tudta meg a HVG. Az áttörés elmaradt, noha a 2021–2023-ban mindössze hét számot megélt lapra, a The Continental Literary Magazine-ra elment a művészeti folyóiratok egyéves támogatása. Közérdekű adatigénylésünk nyomán választ kaptunk arra, hogy pontosan mire mennyit költöttek, de kiderült az is, miként értékeli a lapot a volt főszerkesztő, és miért hallgat Demeter Szilárd.","shortLead":"Negyedmilliárd forintot áldozott a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség egy angol nyelvű irodalmi...","id":"20250529_hvg-irodalmi-kiserlet-amerikai-kudarc-demeter-muvek-pazarlas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c3e345-59af-487a-8b6e-8bc228ad49d6.jpg","index":0,"item":"b659afbc-0019-41ff-a9c4-db9b19a5b9af","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-irodalmi-kiserlet-amerikai-kudarc-demeter-muvek-pazarlas-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 06:30","title":"Így süllyedt el és vitt magával százmilliókat Demeter Szilárdék angol nyelvű irodalmi folyóirata, amellyel Amerika meghódítására indultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19d265a-7da1-4f25-a0c8-0f313c8b0306","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely kerületi polgármester válaszul náci feliratok lefestésére invitálta a politikust. ","shortLead":"Őrsi Gergely kerületi polgármester válaszul náci feliratok lefestésére invitálta a politikust. ","id":"20250527_szivarvany-pad-atfestett-lmbtq-mi-hazank-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b19d265a-7da1-4f25-a0c8-0f313c8b0306.jpg","index":0,"item":"9ec4253c-b8aa-4e92-91ed-4ad338a9f5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_szivarvany-pad-atfestett-lmbtq-mi-hazank-budapest","timestamp":"2025. május. 27. 19:00","title":"Barnára festett egy színes padot a II. kerületben a Mi Hazánk képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azoknak a vámoknak a kivetését blokkolta a bírósági döntés, amelyeket az amerikai elnök a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatalomról szóló törvényre (IEEPA) hivatkozva vetett ki.","shortLead":"Azoknak a vámoknak a kivetését blokkolta a bírósági döntés, amelyeket az amerikai elnök a nemzetközi rendkívüli...","id":"20250529_donald-trump-vam-kivetes-amerikai-birosag-blokk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf.jpg","index":0,"item":"85df4fef-6790-482b-b937-0d2ab3aed899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_donald-trump-vam-kivetes-amerikai-birosag-blokk","timestamp":"2025. május. 29. 07:55","title":"Felfüggesztette Trump vámjainak nagy részét a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]