Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"57c2a9af-704c-45e9-af36-72e3dbcd3810","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak szépen lesülni és fizikailag erősödni lehet, ha vadvizekben (tóban, folyóban, tengerben) úszik az ember, ez a mentális jóllétet is javítja – derült ki egy nemzetközi kutatásból.","shortLead":"Nem csak szépen lesülni és fizikailag erősödni lehet, ha vadvizekben (tóban, folyóban, tengerben) úszik az ember...","id":"20250520_hvg-vadvizi-uszas-folyoban-toban-elonyei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c2a9af-704c-45e9-af36-72e3dbcd3810.jpg","index":0,"item":"51d0c2c4-1d65-49cb-aff8-2594e163ed13","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-vadvizi-uszas-folyoban-toban-elonyei","timestamp":"2025. május. 20. 16:00","title":"Soroljuk az előnyeit annak, ha nem medencében úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eladásokon belül két számjegyű növekedésük van a négy évszakos gumiknak.","shortLead":"Az eladásokon belül két számjegyű növekedésük van a négy évszakos gumiknak.","id":"20250520_egyre-inkabb-negyevszakost-vesznek-az-autosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906.jpg","index":0,"item":"ccedd722-3f70-446f-a836-b3cac6b66fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_egyre-inkabb-negyevszakost-vesznek-az-autosok","timestamp":"2025. május. 20. 08:33","title":"Eldőlni látszik a téli-nyári gumicsere kérdése, egyre inkább négy évszakost vesznek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És ez csak a tavalyi eredménye, az idei nagy dobását, a dalt, amelyben politikusok pénzecskéjéről énekel, és amit már több mint 22 millióan láttak a Youtube-on, még nem is számolták bele.","shortLead":"És ez csak a tavalyi eredménye, az idei nagy dobását, a dalt, amelyben politikusok pénzecskéjéről énekel, és amit már...","id":"20250521_majka-dyma-mm-kft-arbevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv-rapper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"dbf6d227-1e01-4c14-8b1d-fa556b068b6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_majka-dyma-mm-kft-arbevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv-rapper","timestamp":"2025. május. 21. 09:41","title":"Fürdik a pénzben Majka, szép summát vett ki osztalékként cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc6cab9-18c2-4471-8577-1e63b927e3f8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem vesz igénybe sok időt, nem kerül erőfeszítésbe és mindenki számára hozzáférhető, mégis számos haszna van.","shortLead":"Nem vesz igénybe sok időt, nem kerül erőfeszítésbe és mindenki számára hozzáférhető, mégis számos haszna van.","id":"20250521_vizivas-fontossaga-reggel-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dc6cab9-18c2-4471-8577-1e63b927e3f8.jpg","index":0,"item":"b1069125-83d0-4bda-bd6c-1026549a0c84","keywords":null,"link":"/elet/20250521_vizivas-fontossaga-reggel-egeszseg","timestamp":"2025. május. 21. 05:01","title":"A legegészségesebb reggeli szokás egyszerűbb, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8513f5-a45f-4198-ad6d-bf5bd332391d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Románia frissen megválasztott elnöke reméli, lesz erre lehetősége. ","shortLead":"Románia frissen megválasztott elnöke reméli, lesz erre lehetősége. ","id":"20250520_nicusor-dan-elnoki-rezidencia-sajat-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba8513f5-a45f-4198-ad6d-bf5bd332391d.jpg","index":0,"item":"35c7a6e7-faf4-4b32-a13d-40d6dd2f3338","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_nicusor-dan-elnoki-rezidencia-sajat-lakas","timestamp":"2025. május. 20. 16:13","title":"Nicusor Dan inkább jelenlegi otthonában maradna, nem akar az elnöki rezidenciára költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","shortLead":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","id":"20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623.jpg","index":0,"item":"deff3546-bb98-469b-8adb-9df7be540d55","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","timestamp":"2025. május. 19. 10:42","title":"Hatékonyan tisztítja a Balaton vizét egy inváziós kagylófaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy olyan ingatlan került vissza Száraz Istvánhoz, amelyet korábban 1,2 milliárd forintért adott el.","shortLead":"Egy olyan ingatlan került vissza Száraz Istvánhoz, amelyet korábban 1,2 milliárd forintért adott el.","id":"20250520_mnb-alapitvany-szaraz-istvan-gtc-vorosmarty-ter-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b.jpg","index":0,"item":"a680a222-c68f-4b75-ba5f-007cf68b7d90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_mnb-alapitvany-szaraz-istvan-gtc-vorosmarty-ter-ingatlan","timestamp":"2025. május. 20. 08:20","title":"Budapesti ingatlanokat cserélgetett pénzmozgás nélkül Száraz István és az MNB-ügyben érintett lengyel cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95562093-cabc-469c-ae97-41e842589175","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Öt fordulóval a holland bajnokság vége előtt kilencpontos előnyről bukta el a bajnoki címet az Ajax, ami az egyik legelképesztőbb összeomlás a futball történetében. De minden csak nézőpont kérdése: tizenegy hónappal ezelőtt Francesco Farioli vezetőedző álmodni sem mert volna arról, hogy az utolsó pillanatig versenyben lesznek a PSV-vel a végső sikerért. ","shortLead":"Öt fordulóval a holland bajnokság vége előtt kilencpontos előnyről bukta el a bajnoki címet az Ajax, ami az egyik...","id":"20250519_ajax-psv-osszeomlas-foci-holland-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95562093-cabc-469c-ae97-41e842589175.jpg","index":0,"item":"e77c27b8-9d72-4d62-b997-83ee9d7747f9","keywords":null,"link":"/sport/20250519_ajax-psv-osszeomlas-foci-holland-bajnoksag","timestamp":"2025. május. 19. 19:00","title":"A történelmi összeomlás, amit sikerként is lehet értelmezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]