Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Vasárnap tartják lengyelországi elnökválasztás második fordulóját, amelynek eredményén Donald Tusk kormányának a sorsa is múlik, mert egy továbbra is vele szemben álló államfővel nem tudja megvalósítani 2023-as választási programját.","shortLead":"Vasárnap tartják lengyelországi elnökválasztás második fordulóját, amelynek eredményén Donald Tusk kormányának a sorsa...","id":"20250530_lengyel-elnokvalasztas-a-masodik-fordulo-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f.jpg","index":0,"item":"ea94203b-236c-4bf4-bbfb-8947452cab89","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_lengyel-elnokvalasztas-a-masodik-fordulo-elott","timestamp":"2025. május. 30. 07:01","title":"Beláthatatlan válsághoz vezethet egy túl szoros eredmény a lengyel elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ced6e7-fae8-4d10-b681-fbb3b1ae3b78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Teteje és szélvédője sincs a látványos vonalvezetésű benzinpusztító újdonságnak.","shortLead":"Teteje és szélvédője sincs a látványos vonalvezetésű benzinpusztító újdonságnak.","id":"20250530_a-legendas-stirling-mossnak-allit-emleket-a-legujabb-V12-es-sportauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84ced6e7-fae8-4d10-b681-fbb3b1ae3b78.jpg","index":0,"item":"43cc34f5-9809-43b8-8346-90503d692569","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_a-legendas-stirling-mossnak-allit-emleket-a-legujabb-V12-es-sportauto","timestamp":"2025. május. 30. 07:21","title":"A legendás Stirling Mossnak állít emléket a legújabb V12-es sportautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Közzétette tavalyi beszámolóját a párt. Az elnök elárulta: egyetlen támogatást nem fogadtak el, ez „egy ismert végrehajtótól” érkezett.","shortLead":"Közzétette tavalyi beszámolóját a párt. Az elnök elárulta: egyetlen támogatást nem fogadtak el, ez „egy ismert...","id":"20250530_tisza-part-2024-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"e3c72a16-7b60-40f0-b424-e62b2cffea35","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_tisza-part-2024-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 21:08","title":"Magyar: Több támogatást kapott a Tisza Párt magánszemélyektől, mint a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Munkáspárt elnöke még azt is megkockáztatta, hogy Magyar Péter hatalomra kerülése súlyosabb helyzetet eredményez, mint ami a szovjet megszállás alatt volt.","shortLead":"A Munkáspárt elnöke még azt is megkockáztatta, hogy Magyar Péter hatalomra kerülése súlyosabb helyzetet eredményez...","id":"20250529_thurmer-magyar-diktatura-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775.jpg","index":0,"item":"4cb5cab8-888e-4860-a5e1-da0c6d8e3763","keywords":null,"link":"/elet/20250529_thurmer-magyar-diktatura-propaganda","timestamp":"2025. május. 29. 21:05","title":"Thürmer Gyulát a nácikra emlékezteti Magyar Péter, Stefka Istvánnál rettegett a diktatúrától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c3751e-7505-4967-bac7-b7f6ded73e2d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az építőipari közbeszerzéseken tollasodó Szíjj Lászlónak egy másik cége is nagyon szépen termelt.","shortLead":"Az építőipari közbeszerzéseken tollasodó Szíjj Lászlónak egy másik cége is nagyon szépen termelt.","id":"20250529_kozgep-szijj-laszlo-duna-aszfalt-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6c3751e-7505-4967-bac7-b7f6ded73e2d.jpg","index":0,"item":"5720c08a-0286-4e4b-91b0-e10c3dc91037","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_kozgep-szijj-laszlo-duna-aszfalt-nyereseg","timestamp":"2025. május. 29. 18:02","title":"Csodát művelt Szíjj László a Közgéppel: zuhanó bevétel mellett két és félszeres nyereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf2e0a6-1ec5-4ce1-b4e9-7a39288a3c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Árulkodó kódsorok: a jelek szerint már nem kell sokat várni arra, hogy minden korábbinál egyszerűbb legyen hátrahagyni az iPhone-t egy androidos mobil kedvéért. Jön ugyanis a pofonegyszerű eSIM-költöztetés.","shortLead":"Árulkodó kódsorok: a jelek szerint már nem kell sokat várni arra, hogy minden korábbinál egyszerűbb legyen hátrahagyni...","id":"20250529_esim-athelyezes-koltoztetes-iphone-android-uj-funkcio-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf2e0a6-1ec5-4ce1-b4e9-7a39288a3c10.jpg","index":0,"item":"3f98e338-c470-4290-a01b-2d605984d606","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_esim-athelyezes-koltoztetes-iphone-android-uj-funkcio-okostelefon","timestamp":"2025. május. 29. 18:03","title":"Hamarosan sokkal könnyebb lehet iPhone-ról Androidra költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d57027-a004-4709-8b06-7cadf9c6bd6f","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Madárfejű Lajcsikán borzongtak a Városliget látogatói 1925 májusában, amikor a fővárosi Állatkert megkapta ajándékba a nyulat, amit az indiai óriáskígyó meghagyott. A gyöngyösi szolgabíró fia érinthetetlennek bizonyult, amikor motorján száguldozva megnyomorított egy hivatalnoknőt, az autóklub első embere pedig súlyos sérülést szenvedett – egy veszett macskától. Erről írtak a lapok száz évvel ezelőtt.","shortLead":"Madárfejű Lajcsikán borzongtak a Városliget látogatói 1925 májusában, amikor a fővárosi Állatkert megkapta ajándékba...","id":"20250531_szazeves-ujsag-1925-majus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91d57027-a004-4709-8b06-7cadf9c6bd6f.jpg","index":0,"item":"1673bae0-b783-460d-9f85-7eed6443625b","keywords":null,"link":"/360/20250531_szazeves-ujsag-1925-majus","timestamp":"2025. május. 31. 13:00","title":"Pofon járt a pesti fiatalembernek, aki nem vette le a kalapját a máriabesnyői zarándokok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d82f8b-5182-445d-909e-fb2ddbf895b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Presser Gábor nem szeret politizálni, még újságot sem szívesen olvas. Most nagy nehezen mégiscsak kifejtette avéleményét a világról.","shortLead":"Presser Gábor nem szeret politizálni, még újságot sem szívesen olvas. Most nagy nehezen mégiscsak kifejtette...","id":"20250530_presser-gabor-interju-politika-oldalak-vilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d82f8b-5182-445d-909e-fb2ddbf895b8.jpg","index":0,"item":"3394f846-a8c6-43a4-8dc8-0d2970e55ebd","keywords":null,"link":"/elet/20250530_presser-gabor-interju-politika-oldalak-vilag","timestamp":"2025. május. 30. 15:59","title":"Presser Gábor: „A világban gyorsan növekvő káosz uralkodik, megvezetett emberek rohannak a vesztük felé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]