[{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint az aszpirin segíthet megakadályozni a rákos sejtek terjedését, ugyanakkor senkinek nem ajánlják, hogy magától kezdje el szedni a gyógyszert.","shortLead":"Brit kutatók szerint az aszpirin segíthet megakadályozni a rákos sejtek terjedését, ugyanakkor senkinek nem ajánlják...","id":"20250306_rak-terjedese-fajdalomcsillapito-aszpirin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"614bc706-19d5-48e9-a3c5-d90fd2dd4d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_rak-terjedese-fajdalomcsillapito-aszpirin","timestamp":"2025. március. 06. 20:03","title":"Megvizsgáltak egy olcsó fájdalomcsillapítót, kiderült: esélyt adhat a rákos betegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89185fbd-1308-43dc-b2be-9e284a4b7071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Továbbra is pörög az lakáspiac, ahol egyre többen licitálnak. Ezzel inkább Budapesten élnek a vevők, vidéken inkább az alku jellemző.","shortLead":"Továbbra is pörög az lakáspiac, ahol egyre többen licitálnak. Ezzel inkább Budapesten élnek a vevők, vidéken inkább...","id":"20250307_ingatlanpiac-lakasvasarlas-licit-duna-house","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89185fbd-1308-43dc-b2be-9e284a4b7071.jpg","index":0,"item":"38b7b4a9-1cc6-4c32-9385-2626f8891bba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250307_ingatlanpiac-lakasvasarlas-licit-duna-house","timestamp":"2025. március. 07. 12:08","title":"Egyre gyakoribb a licit az ingatlanpiacon, a vevők tízmilliókkal is hajlandóak többet fizetni a vágyott otthonért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc7e91b-1054-4fc4-bdf1-925e87608996","c_author":"Lenthár Balázs","category":"itthon","description":"A kormánypárt ismét igyekszik ráműteni a maga politikai nézeteit a magyar történelemre, bár a 48-as párhuzam annyiban mindenképp sántít, hogy akkoriban a maroknyi lázadó a nyugati polgári liberális ideákat szerette volna megvalósítani Magyarországon, és ezért kellett harcolnia nemcsak az osztrák, de az orosz birodalom ellen is. Ma azonban nem ez a helyzet.","shortLead":"A kormánypárt ismét igyekszik ráműteni a maga politikai nézeteit a magyar történelemre, bár a 48-as párhuzam annyiban...","id":"20250307_fidesz-allami-megemlekezes-marcius-15-maroknyi-lazado-1848","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc7e91b-1054-4fc4-bdf1-925e87608996.jpg","index":0,"item":"59d86ce5-8bfe-466f-888a-5ac10da08b02","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_fidesz-allami-megemlekezes-marcius-15-maroknyi-lazado-1848","timestamp":"2025. március. 07. 12:29","title":"Egy maroknyi magyar lázadó a birodalom ellen – ez a Fidesz március 15-i jelszava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","shortLead":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","id":"20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c.jpg","index":0,"item":"d31c5c1a-0b4d-44f7-9707-2a9a0aab54db","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","timestamp":"2025. március. 08. 16:12","title":"Így zajlott a Magyar Orvosi Kamara tüntetése a jobb egészségügyért az Országház előtt - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel összekapcsolható néhány ismerősön keresztül. A közösségi médiának köszönhetően ez a szám nagy valószínűséggel tovább csökkent, csupán egy kattintás, és szinte bárkivel összebarátkozhatunk. De valódi kapcsolatok ezek, amelyek aztán valódi közösséggé épülnek, vagy csak ámítás, és tulajdonképpen egyre magányosabbak vagyunk?","shortLead":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel...","id":"20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618.jpg","index":0,"item":"64ae3927-eac4-4ede-a4b5-ebfb0d74f06a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","timestamp":"2025. március. 08. 15:30","title":"Sosem volt ennyi barátunk, és sosem voltunk ennyire magányosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e59a5d31-087d-4271-ab9d-1264994cc8af","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az aláírók szerint Donald Trump teljesíthetetlen békefeltételeket szabott Ukrajna számára.","shortLead":"Az aláírók szerint Donald Trump teljesíthetetlen békefeltételeket szabott Ukrajna számára.","id":"20250307_orosz-ukran-haboru-magyar-tudosok-kiallas-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e59a5d31-087d-4271-ab9d-1264994cc8af.jpg","index":0,"item":"89425075-8ec6-4e0d-8775-1d2602bd8394","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_orosz-ukran-haboru-magyar-tudosok-kiallas-nyilatkozat","timestamp":"2025. március. 07. 16:26","title":"Magyar tudósok nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett, és ítélték el az Orbán-kormány álláspontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fegyverrel támadt három férfi egy torontói bár vendégeire péntek este, a támadásban tizenkét ember megsebesült, az elkövetők szökésben vannak – közölte a torontói rendőrség.","shortLead":"Fegyverrel támadt három férfi egy torontói bár vendégeire péntek este, a támadásban tizenkét ember megsebesült...","id":"20250308_Harom-ferfi-bement-egy-torontoi-barba-es-elkezdett-lovoldozni-am-csodaval-hataros-modon-mindenki-meguszta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"6c993eb7-c8fb-4efd-b02d-5494d6114923","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Harom-ferfi-bement-egy-torontoi-barba-es-elkezdett-lovoldozni-am-csodaval-hataros-modon-mindenki-meguszta","timestamp":"2025. március. 08. 16:28","title":"Három férfi bement egy torontói bárba és elkezdett lövöldözni, ám csodával határos módon mindenki túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezték, hogy felszámolják a demokratikus berendezkedést, és az 1871-ben alapított Német Császárság mintájára szervezik át az országot. ","shortLead":"Azt tervezték, hogy felszámolják a demokratikus berendezkedést, és az 1871-ben alapított Német Császárság mintájára...","id":"20250306_Nemet-szelsojobboldaliak-kaptak-bortonbuntetest-mert-el-akartak-rabolni-az-egeszsegugyi-minisztert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3.jpg","index":0,"item":"b34fbdb1-6155-4c4d-9731-ed10f3a1dfc3","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Nemet-szelsojobboldaliak-kaptak-bortonbuntetest-mert-el-akartak-rabolni-az-egeszsegugyi-minisztert","timestamp":"2025. március. 06. 20:28","title":"Német szélsőjobboldaliak kaptak börtönbüntetést, mert el akarták rabolni az egészségügyi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]