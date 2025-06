Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31ab958b-8dc2-41cf-9282-e923ca14e8fc","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Néhány héttel ezelőtt hatalmas áramszünet bénította meg az életet Spanyolországban és Portugáliában, több millióan maradtak áram nélkül. Litkai Gergely mint a Duma Aktuál túlélőfelelőse készített egy útmutatót arról, mi a teendő ilyen esetben, hogyan lehet felkészülni. Nincs internet? Sebaj, ez nem jelent gondot, ha megtanuljuk kedvenc sorozatunk részeit kívülről. És mi legyen benne a 72 órára elég vészhelyzeti csomagban? Egy hűséges magánhadsereg biztosan nem jelenthet gondot. De talán ami a legfontosabb kérdés, hogyan vennék észre Magyarországon, hogy áramszünet van? ","shortLead":"Néhány héttel ezelőtt hatalmas áramszünet bénította meg az életet Spanyolországban és Portugáliában, több millióan...","id":"20250602_duma-aktual-iberia-aramszunet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ab958b-8dc2-41cf-9282-e923ca14e8fc.jpg","index":0,"item":"80c034aa-ae7c-4d82-bc78-88555de77e19","keywords":null,"link":"/360/20250602_duma-aktual-iberia-aramszunet-video","timestamp":"2025. június. 02. 17:30","title":"Nem kell rettegni az áramapokalipszistől, itt vannak a túlélőtippek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. Így az esetek túlnyomó többségében a probléma orvoslása, gyógyítása is elmarad, helyette inkább büszkén szenvedünk múlni nem akaró panaszainktól. Sokan csak akkor kérnek segítséget, amikor a helyzet szinte már visszafordíthatatlan. Különösen a férfiak hajlamosak inkább a végsőkig szenvedni, mintsem hogy orvoshoz forduljanak. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 31. 19:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bogdan Ivan szerint a környezetvédők akadályozták a Korond-patak elterelését, pedig valójában nincsenek eszközeik arra, hogy bármit is megtiltsanak.","shortLead":"Bogdan Ivan szerint a környezetvédők akadályozták a Korond-patak elterelését, pedig valójában nincsenek eszközeik arra...","id":"20250602_romania-parajdi-sobanya-beomlas-kornyezetvedok-hodok-bogdan-ivan-gazdasagi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a.jpg","index":0,"item":"313f1a70-7df3-44f6-944c-49feb63d421b","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_romania-parajdi-sobanya-beomlas-kornyezetvedok-hodok-bogdan-ivan-gazdasagi-miniszter","timestamp":"2025. június. 02. 14:14","title":"A környezetvédőket és a hódokat okolja a parajdi sóbánya katasztrófájáért a román gazdasági miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670eb4b5-5ae5-47e7-9a80-c67e178142b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vaszily Miklóst arról is kérdezték, hogy lesz-e saját műsora Szoboszlai Dominiknak.","shortLead":"Vaszily Miklóst arról is kérdezték, hogy lesz-e saját műsora Szoboszlai Dominiknak.","id":"20250602_vaszily-miklos-tv2-vezerigazgato-hunyadi-szoboszlai-dominik-liverpool-penzugyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670eb4b5-5ae5-47e7-9a80-c67e178142b1.jpg","index":0,"item":"599e1d14-6e25-4ac0-9cdc-c03f72a2e5a1","keywords":null,"link":"/elet/20250602_vaszily-miklos-tv2-vezerigazgato-hunyadi-szoboszlai-dominik-liverpool-penzugyek","timestamp":"2025. június. 02. 11:29","title":"TV2-vezér: Nem lesznek fizetősek a Liverpool meccsei, lehet második évada a Hunyadinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Régi üzleti kapcsolat ez, most is online hirdetésekért fizet a Fidesz-frakció.","shortLead":"Régi üzleti kapcsolat ez, most is online hirdetésekért fizet a Fidesz-frakció.","id":"20250531_Ujabb-felmilliardos-szerzodest-kotott-a-Fidesz-frakcio-ezuttal-egy-kobanyai-kis-ceggel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"e9c00355-8ecb-4947-8ce2-cd211f60ba61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Ujabb-felmilliardos-szerzodest-kotott-a-Fidesz-frakcio-ezuttal-egy-kobanyai-kis-ceggel","timestamp":"2025. május. 31. 19:15","title":"Újabb félmilliárdos szerződést kötött a Fidesz-frakció, ezúttal egy kőbányai kis céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7affae32-ea5b-4654-950d-3d0932cc59af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán, a rendkívüli szakbizottsági ülésen ez is szóba kerül majd. ","shortLead":"Szerdán, a rendkívüli szakbizottsági ülésen ez is szóba kerül majd. ","id":"20250602_varmegyeberlet-szerzodes-felmondas-csodveszely-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7affae32-ea5b-4654-950d-3d0932cc59af.jpg","index":0,"item":"56d7260f-98ad-4207-955a-91a75c80eb42","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_varmegyeberlet-szerzodes-felmondas-csodveszely-Budapest","timestamp":"2025. június. 02. 11:20","title":"A csődveszély miatt felmondhatja a vármegyebérlet-szerződést a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82da7d-529d-48a2-8c2f-a5a04c79692f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A celeb férje állítja, hogy a felesége soha nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól, és szerinte a színész ország-világ előtt megalázott egy hatgyerekes családanyát csak azért, mert el merte mondani a véleményét.","shortLead":"A celeb férje állítja, hogy a felesége soha nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól, és szerinte a színész...","id":"20250602_Molnar-Aron-Vasvari-Vivien-parodia-video-Ukrajna-EU-csatlakozas-Bodnar-Zsigmond-karteritesi-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c82da7d-529d-48a2-8c2f-a5a04c79692f.jpg","index":0,"item":"33f9938a-9ee6-4651-b831-68533b57f0f6","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Molnar-Aron-Vasvari-Vivien-parodia-video-Ukrajna-EU-csatlakozas-Bodnar-Zsigmond-karteritesi-per","timestamp":"2025. június. 02. 09:41","title":"Molnár Áront perrel fenyegetik, mert kiparodizálta az ukrán EU-csatlakozás ellen ágáló Vasvári Vivient","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a30cb71-cb4d-4943-a557-61c1b3513cf6","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Oscar Piastri majdnem végig vezetve nyerte meg a Forma–1 Spanyol Nagydíját és növelte tovább az előnyét a világbajnokságban, a verseny leginkább arról maradhat emlékezetes, ahogy Max Verstappennek elborult az agya az utolsó körökben.","shortLead":"Oscar Piastri majdnem végig vezetve nyerte meg a Forma–1 Spanyol Nagydíját és növelte tovább az előnyét...","id":"20250601_forma-1-spanyol-nagydij-piastri-norris-leclerc-verstappen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a30cb71-cb4d-4943-a557-61c1b3513cf6.jpg","index":0,"item":"d05c0bc8-8fe5-431e-ab13-731c37c4042f","keywords":null,"link":"/sport/20250601_forma-1-spanyol-nagydij-piastri-norris-leclerc-verstappen","timestamp":"2025. június. 01. 17:10","title":"Sima McLaren-kettősgyőzelem a Spanyol Nagydíjon, Verstappen egy szabálytalanságával eldobott 14 pontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]