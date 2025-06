Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lézerkardok, Yoda-idézetek – valójában semmiben sem különbözött a CIA által üzemeltetett Star Wars rajongói oldal a hasonló site-októl. De persze volt egy fontos különbség: a felület mögött egy titkos bejelentkezési oldal bújt meg.","shortLead":"Lézerkardok, Yoda-idézetek – valójában semmiben sem különbözött a CIA által üzemeltetett Star Wars rajongói oldal...","id":"20250601_star-wars-rajongoi-oldalon-cia-kemek-kapcsolattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80.jpg","index":0,"item":"1fd912b0-5370-45a1-b405-d6a1f3c02677","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_star-wars-rajongoi-oldalon-cia-kemek-kapcsolattartas","timestamp":"2025. június. 01. 08:03","title":"Ezen a nyilvános weboldalon tartotta kapcsolatot a CIA a kémjeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3faca8ea-fd8a-44ba-8919-dc4c3565c85c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A technológia az egyetlen reményünk az éghajlat megmentésére, mert úgy tűnik, az emberek nem akarják visszafogni a fogyasztásukat – mondja Bart István klímapolitikai szakértő, akinek Napozószékek a Titanicon címmel jelent meg kötete a klímaváltozásról.","shortLead":"A technológia az egyetlen reményünk az éghajlat megmentésére, mert úgy tűnik, az emberek nem akarják visszafogni...","id":"20250601_hvg-bart-istvan-klimapolitika-klimavaltozas-kina-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3faca8ea-fd8a-44ba-8919-dc4c3565c85c.jpg","index":0,"item":"533830ef-09dd-4446-958c-567acc3d76c0","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-bart-istvan-klimapolitika-klimavaltozas-kina-interju","timestamp":"2025. június. 01. 08:30","title":"„A magyar kormány klímapolitikájára erős kettest adnék. A bukástól a napenergia felhasználása mentette meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Amikor az embernek van egy jó ötlete, miből alapíthatná meg a saját cégét, könnyen ijedhet meg a sok hivatalos tennivalótól. Nekik segítünk eligazodni a bürokrácia, az adózás és a munkatársakkal kapcsolatos ügyintézés útvesztőiben.","shortLead":"Amikor az embernek van egy jó ötlete, miből alapíthatná meg a saját cégét, könnyen ijedhet meg a sok hivatalos...","id":"20250602_kasszakulcs-vallalkozas-inditas-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94.jpg","index":0,"item":"ffc7af30-03ac-4f2f-9311-8dfbaf9e8f25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_kasszakulcs-vallalkozas-inditas-podcast","timestamp":"2025. június. 02. 05:50","title":"Hogyan indítsak vállalkozást? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d39b0-4791-4b43-b132-50eeee849a92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nagyon távoli, de nem teljesen lehetetlen opcióként számolnak azzal a Fidesz belső köreiben, hogy Orbán Viktor helyett valaki mással fussanak neki a választásnak – állítja a VSquare.","shortLead":"Nagyon távoli, de nem teljesen lehetetlen opcióként számolnak azzal a Fidesz belső köreiben, hogy Orbán Viktor helyett...","id":"20250601_VSquare-orban-fidesz-miniszterelnok-valasztas-jelolt-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d39b0-4791-4b43-b132-50eeee849a92.jpg","index":0,"item":"f8f6709b-c8b9-42d3-8a88-9684a3b58d39","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_VSquare-orban-fidesz-miniszterelnok-valasztas-jelolt-2026","timestamp":"2025. június. 01. 17:54","title":"VSquare: Létezik egy olyan forgatókönyv, hogy ne Orbán legyen a Fidesz miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2baa532-937c-4a21-b3c6-4d0c492ed8a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Igencsak jól jött és jön a korszerű grafikus processzorairól ismert Nvidiának a mesterséges intelligencia előretörése. Most is egy újabb világrekordot mondhat a magáénak ennek köszönhetően.","shortLead":"Igencsak jól jött és jön a korszerű grafikus processzorairól ismert Nvidiának a mesterséges intelligencia előretörése...","id":"20250531_nvidia-a-mesterseges-intelligencia-benchmark-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2baa532-937c-4a21-b3c6-4d0c492ed8a5.jpg","index":0,"item":"4150cfdc-7ae1-40e6-81fb-f42861ac9b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_nvidia-a-mesterseges-intelligencia-benchmark-teljesitmeny","timestamp":"2025. május. 31. 20:03","title":"Megvan az új világrekord, új korszak jöhet: már ennyire gyors a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7792b1b-9ea0-4c20-b277-ab7e91d56cd6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kisföldalatti kivételével.","shortLead":"A Kisföldalatti kivételével.","id":"20250601_metro-tovabb-jar-meghosszabbitott-uzemido-BKK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7792b1b-9ea0-4c20-b277-ab7e91d56cd6.jpg","index":0,"item":"918154db-78fa-4f75-97cf-6934c1d0d0f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_metro-tovabb-jar-meghosszabbitott-uzemido-BKK","timestamp":"2025. június. 01. 08:45","title":"Mától tovább járnak a metrók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e60aaa6-0956-4403-8278-84a8b1204a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség indoklása nem volt megfelelő, nekik kell állniuk perköltséget is. ","shortLead":"A rendőrség indoklása nem volt megfelelő, nekik kell állniuk perköltséget is. ","id":"20250531_mini-pride-betiltas-kuria-dontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e60aaa6-0956-4403-8278-84a8b1204a9c.jpg","index":0,"item":"b445f8e2-9906-474e-b64e-c0a407ecb383","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_mini-pride-betiltas-kuria-dontes","timestamp":"2025. május. 31. 15:49","title":"A Kúria szerint megalapozatlan volt a mini-Pride rendőrségi betiltása az alaptörvényi újítás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ukránok zseniális és merész húzásukkal épp átírják a háború szabályait. Oroszország pánikol. Mit kellene tennie Amerikának Ukrajnáért? Donald Trumpnak fogalma sincs, miként járjon el Kínával. Üresjáratban fut az USA Irán-politikája. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Az ukránok zseniális és merész húzásukkal épp átírják a háború szabályait. Oroszország pánikol. Mit kellene tennie...","id":"20250602_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"a4699cbd-dd1b-495a-aab3-494695e29251","keywords":null,"link":"/360/20250602_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 02. 10:49","title":"Putyin Pearl Harbora – nyugati lapok az orosz bombázók elleni ukrán dróntámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]